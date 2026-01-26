Guía de recursos para cuidadores familiares en Nuevo México

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



The New Mexico Aging and Long-Term Services Department (ALTSD, Departamento de Servicios a Largo Plazo y Envejecimiento de Nuevo México) (800-432-2080) ALTSD trabaja para mantener a los adultos mayores y a los adultos con discapacidades en sus hogares y comunidades al proporcionar una variedad de servicios accesibles e integrados que giran en torno a la salud, la seguridad, el bienestar económico y más. También trabaja para apoyar a los cuidadores, quienes desempeñan un papel vital en mantener a los adultos mayores de Nuevo México en sus comunidades.



Aging and Disability Resource Center (ADRC, Centro de recursos para los adultos mayores y con discapacidades) (800-432-2080) El ADRC, un programa del ALTSD, conecta a los adultos mayores, las personas con discapacidades y los cuidadores con recursos que apoyan la vida independiente. Proporciona información y asesoramiento sobre el cuidado a largo plazo, los medicamentos recetados, los beneficios, las opciones de cuidado de la salud y más.



Long-Term Care Ombudsman Program (Programa del defensor de cuidados a largo plazo) (866-451-2901, sin cargo) Un programa del ALTSD, el Programa del defensor de cuidados a largo plazo apoya y aboga por los residentes en los centros de cuidados a largo plazo de Nuevo México, incluidos los hogares de ancianos, de vida asistida y de cuidado de la memoria. El programa investiga y ayuda a resolver quejas sobre la calidad de la atención.



New Mexico Family Caregiver Alliance (FCA, Alianza de cuidadores familiares de Nuevo México) (800-445-8106) La FCA ofrece evaluación, planificación de cuidados, capacitación directa de habilidades, programas de bienestar, servicios de relevo, apoyo legal y financiero y más a los cuidadores familiares de adultos con discapacidades físicas y cognitivas, como la enfermedad de Parkinson, el derrame cerebral, la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia.



The New Mexico Caregivers Coalition (NMCC, Alianza de cuidadores remunerados de Nuevo México) (505-867-6046) El NMCC apoya el desarrollo de los cuidadores familiares y profesionales, al tiempo que promueve asuntos de importancia en el cuidado directo y a largo plazo. Aboga por una mejor educación y capacitación, salarios y beneficios y apoyo para los cuidadores a fin de crear una fuerza laboral eficaz y diversa.



Recursos de salud