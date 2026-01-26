Guía de recursos para cuidadores familiares en Nueva Jersey

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



NJ 2-1-1 (877-652-1148, sin cargo; presiona 99 para español | 2-1-1; presiona 8 para español) 2-1-1 es un servicio confidencial y multilingüe que conecta a las personas con recursos vitales en todo el estado. No importa dónde vivas en Nueva Jersey, puedes encontrar información sobre los recursos de tu comunidad. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.



Aging & Disability Resource Connection of New Jersey (ADRC, Conexión de recursos para adultos mayores y personas con discapacidades de Nueva Jersey) (877-222-3737, sin cargo) ADRC ayuda a los adultos mayores y a los cuidadores a encontrar servicios en Nueva Jersey. Esto incluye: detalles sobre los servicios financiados con fondos públicos y privados, evaluaciones para determinar el nivel de necesidad, requisitos a cumplir y asistencia con las solicitudes. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.



Caregivers of New Jersey (Cuidadores de Nueva Jersey) (800-372-6510, sin cargo) Recursos generales para los cuidadores, como defensa de derechos, cuidados de relevo y capacitación.



Recursos de salud

NJ Family Care (800-701-0710, sin cargo; presiona 2 para español) NJ FamilyCare es un programa de seguro de salud financiado por el Gobierno federal y el estado, creado para ayudar a los residentes de Nueva Jersey de cualquier edad que reúnan los requisitos a tener acceso a un seguro de salud asequible. Este programa es para personas que no tienen seguro a través de su empleador. Alguna información se ofrece en español.

