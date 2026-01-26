Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Nueva Jersey

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • NJ 2-1-1 (877-652-1148, sin cargo; presiona 99 para español | 2-1-1; presiona 8 para español) 
    • 2-1-1 es un servicio confidencial y multilingüe que conecta a las personas con recursos vitales en todo el estado. No importa dónde vivas en Nueva Jersey, puedes encontrar información sobre los recursos de tu comunidad. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
  • Aging & Disability Resource Connection of New Jersey (ADRC, Conexión de recursos para adultos mayores y personas con discapacidades de Nueva Jersey) (877-222-3737, sin cargo) 
    • ADRC ayuda a los adultos mayores y a los cuidadores a encontrar servicios en Nueva Jersey. Esto incluye: detalles sobre los servicios financiados con fondos públicos y privados, evaluaciones para determinar el nivel de necesidad, requisitos a cumplir y asistencia con las solicitudes. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
  • Caregivers of New Jersey (Cuidadores de Nueva Jersey) (800-372-6510, sin cargo) 
    • Recursos generales para los cuidadores, como defensa de derechos, cuidados de relevo y capacitación.  

Recursos de salud

  • NJ Family Care (800-701-0710, sin cargo; presiona 2 para español) 
    • NJ FamilyCare es un programa de seguro de salud financiado por el Gobierno federal y el estado, creado para ayudar a los residentes de Nueva Jersey de cualquier edad que reúnan los requisitos a tener acceso a un seguro de salud asequible. Este programa es para personas que no tienen seguro a través de su empleador. Alguna información se ofrece en español
  • NJ Medicaid (800-356-1561, sin cargo; presiona 2 para español) 
    • Medicaid proporciona seguro médico a padres/cuidadores e hijos dependientes, mujeres embarazadas y personas mayores, ciegas o discapacitadas. Cubre los servicios hospitalarios, las visitas al médico, las recetas médicas, la atención en hogares de ancianos y otras necesidades de atención de salud. 
  • HealthEASE
    • Recursos para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para los adultos mayores, con el objetivo de protegerlos, apoyarlos y sostenerlos en una vida más saludable e independiente. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • I Choose Home NJ (855-466-3005, sin cargo) 
    • Este programa ayuda a las personas que viven en hogares de ancianos o centros de cuidado durante más de 90 días y que reúnen los requisitos para Medicaid, para que puedan regresar a la comunidad, si corresponde. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
  • Jersey Assistance for Community Caregivers (JACC) (877-222-3737, sin cargo) 
    • La JACC brinda servicios en el hogar a los adultos mayores que corren riesgo de ser ubicados en hogares de ancianos, entre ellos: cuidados de relevo, servicios de ayuda en el hogar, adaptaciones de accesibilidad, sistemas de respuesta ante emergencias, servicios de comidas, capacitación para cuidadores, cuidado diurno social para adultos, servicios de salud, equipo y suministros médicos y transporte. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. Puedes descargar aquí el panfleto en español.  
    • Recursos financieros
    • NCOA BenefitsCheckUp (Verificación de beneficios del Consejo Nacional para el Envejecimiento) 
      • Conecta a los adultos mayores con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar alimentos, medicamentos, atención médica, servicios públicos y más. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
    • NJ Helps
      • Este sitio te ayudará a determinar si tienes derecho a recibir asistencia alimentaria (SNAP), ayuda en efectivo (WFNJ/TANF o WFNJ/GA) y seguro de salud (NJ FamilyCare/Medicaid). El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
    • NJ SAVE (800-792-9745, sin cargo) 
      • NJSave es una solicitud en línea para ayudar a los adultos mayores de bajos ingresos y a las personas con discapacidades a ahorrar dinero en las primas de Medicare, en el costo de medicamentos y otros gastos. 
    • Recursos legales
    • Legal Services of New Jersey (LSNJ, Servicios Legales de Nueva Jersey) (888-576-5529, sin cargo; presiona 2 para español) 
      • LSNJ es una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal civil, asesoramiento y referidos a los residentes de bajos ingresos de Nueva Jersey. 
    • New Jersey Office of the Long Term Care Ombudsman (NJLTCO, Oficina del defensor de cuidados a largo plazo [ombudsman] de Nueva Jersey) 
      • Quejas: 877-582-6995 | Preguntas generales: 609-826-5090 
      • Esta oficina cuenta con defensores independientes de las personas de 60 años o más que reciben cuidados a largo plazo. Los representantes de la oficina investigan, resuelven o refieren las quejas a las agencias apropiadas para tomar medidas adicionales. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
    • New Jersey Adult Protective Services (APS, Servicios de protección para adultos de Nueva Jersey) (877-222-3737, sin cargo) 
      • Una investigación de APS es una evaluación completa de un adulto en potencial de riesgo. Si alguien que conoces tiene 18 años o más, vive en la comunidad y es víctima de abuso, negligencia o explotación, comunícate con la oficina de APS de tu condado. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. Además, puedes descargar tres hojas informativas en español: Haciendo nuestra parte; Quienes deben informar abuso; Señales de abuso.  
    • Recursos laborales y para empleadores
    • Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo
      • AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido. 
    • New Jersey Family Leave Insurance Program (Programa de seguro de licencia familiar de Nueva Jersey) (609-292-7060) 
      • Los requisitos para recibir beneficios del Seguro de licencia familiar se han ampliado para incluir el cuidado de un hijo, cónyuge, padre o pareja doméstica, así como de los suegros, hermanos, abuelos, nietos, cualquier familiar consanguíneo, o alguien cuyo parentesco sea como el de una familia. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
    • New Jersey Paid Sick Leave (Licencia por enfermedad remunerada de Nueva Jersey) (609-292-2305) 
      • Nueva Jersey requiere que los empleadores proporcionen una licencia por enfermedad remunerada que se pueda usar para cuidar de ti mismo o de un ser querido, incluida una persona emparentada por consanguinidad, matrimonio o unión civil, o alguien cuyo parentesco sea como el de una familia. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
      • Recursos de vivienda
      • Affordable Housing: New Jersey Housing Resource Center (NJHRC, Vivienda asequible: Centro de recursos de vivienda de Nueva Jersey) (877-428-8844, sin cargo; presiona 1 para español) 
        • El NJHRC es un registro gratuito en línea de unidades de vivienda que incluye viviendas asequibles para alquiler o venta, y otras con características de accesibilidad. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
      • Homelessness Prevention Program:NJ Department of Community Affairs (Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, Programa de prevención de la falta de vivienda) (866-889-6270 sin cargo; presiona 9 para español) 
        • Brinda asistencia financiera limitada a inquilinos de ingresos bajos y moderados que están en peligro inminente de desalojo debido a problemas financieros temporales que están fuera de su control. Los fondos se usan para desembolsar pagos en forma de préstamos y subvenciones a los propietarios en nombre de los hogares que reúnen los requisitos y corren el riesgo de no tener vivienda. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
      • Recursos para grupos específicos
      • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
        • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías están diseñadas para ayudar a desarrollar e implementar un plan de prestación de cuidados. 
      • Care 2 Caregivers (800-424-2494 sin cargo) 
        • Care2Caregivers es una línea de ayuda gratuita y confidencial para cualquier persona que se preocupe o cuide de alguien con problemas de memoria. 
      • Alzheimer’s Association — Greater New Jersey Chapter (800-272-3900; presiona 2 para español | 973-586-4300) 
        • La asociación ofrece consultas, grupos de apoyo, educación, conexión con el cuidado de relevo y recursos comunitarios. 
      • Home Care and Hospice Association of New Jersey OJO (732-877-1100) 
        • La asociación puede proporcionar recursos y educación a los pacientes con enfermedades terminales y a sus familias sobre los servicios disponibles en los hogares, hogares de ancianos o unidades de cuidados paliativos dedicadas. 
      • Apoyo para cuidadores
      • Statewide Respite Care Program (Programa estatal de cuidados de relevo) (877-222-3737, sin cargo) 
        • Este programa brinda relevos de descanso intermitentes y a corto plazo a los cuidadores. También puede organizar el cuidado en el hogar, el cuidado diurno para adultos o el cuidado de pacientes recluidos en un centro de vida asistida u otro centro durante períodos cortos. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
      • United Way Caregivers Coalition (973-993-1160; presiona # para español) 
      • Mental Health Association en Nueva Jersey (Asociación de Salud Mental de Nueva Jersey) (866-202-4357, sin cargo) 
      • AARP Friendly Voice (La Voz Amiga de AARP)
      • Create the Good (Compartir es Vivir) 

