La crisis de asequibilidad energética en Nueva York

El costo de la energía no es solo un asunto de política pública: es una lucha diaria para muchos residentes de Nueva York. Estas recomendaciones de AARP buscan traer justicia, transparencia y alivio a los hogares en todo el estado. Ya sea deteniendo aumentos de tarifas injustos o haciendo que los programas de asistencia sean más accesibles, hay pasos reales que los líderes pueden tomar ahora mismo.

Cómo puedes hacer oír tu voz

¿Qué se puede hacer sobre el aumento en los costos de energía? Recomendaciones de AARP para los residentes de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul ha priorizado los precios accesibles de la energía, y con razón. Con las facturas de energía subiendo y muchos hogares luchando por mantenerse al día, AARP está instando a una acción rápida para proteger a los consumidores. Esto es lo que recomendamos:

Acciones inmediatas para ayudar a los consumidores ahora

Rechazar el aumento de tarifas de $2,000 millones de Con Edison AARP está pidiendo a la gobernadora y a la Comisión de Servicios Públicos (PSC) que rechacen el aumento de tarifas propuesto por Con Edison. En su lugar, deberían exigir un plan reducido que sea justo y asequible. Si es necesario, se deben establecer tarifas temporales mientras se desarrolla una nueva propuesta.

Firmar el Proyecto de Ley del Defensor Independiente de los Servicios Públicos Este proyecto de ley (A.2468/S.6277) crearía una oficina independiente para representar a los consumidores comunes en casos de tarifas de servicios públicos. En este momento, las grandes compañías de servicios públicos tienen la ventaja; este defensor ayudaría a nivelar el campo de juego y asegurarse de que tu voz sea escuchada.

Hacer que los costos de los servicios públicos sean más transparentes. Los consumidores merecen explicaciones claras y detalladas de lo que se les está cobrando. AARP está presionando para que las empresas de servicios públicos y la PSC presenten informes en lenguaje sencillo, para que los usuarios puedan entender sus facturas y responsabilizar a las empresas.

Soluciones a largo plazo en el presupuesto estatal 2026–27