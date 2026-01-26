Javascript is not enabled.

La crisis de asequibilidad energética en Nueva York

El costo de la energía no es solo un asunto de política pública: es una lucha diaria para muchos residentes de Nueva York

Worried Senior Couple Sitting On Sofa Looking At Bills

IN ENGLISH | El costo de la energía no es solo un asunto de política pública: es una lucha diaria para muchos residentes de Nueva York. Estas recomendaciones de AARP buscan traer justicia, transparencia y alivio a los hogares en todo el estado. Ya sea deteniendo aumentos de tarifas injustos o haciendo que los programas de asistencia sean más accesibles, hay pasos reales que los líderes pueden tomar ahora mismo.

Cómo puedes hacer oír tu voz

Sign the Pledge - Con Ed rate SPANISH.png

¿Qué se puede hacer sobre el aumento en los costos de energía? Recomendaciones de AARP para los residentes de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul ha priorizado los precios accesibles de la energía, y con razón. Con las facturas de energía subiendo y muchos hogares luchando por mantenerse al día, AARP está instando a una acción rápida para proteger a los consumidores. Esto es lo que recomendamos:

Acciones inmediatas para ayudar a los consumidores ahora

  • Rechazar el aumento de tarifas de $2,000 millones de Con Edison AARP está pidiendo a la gobernadora y a la Comisión de Servicios Públicos (PSC) que rechacen el aumento de tarifas propuesto por Con Edison. En su lugar, deberían exigir un plan reducido que sea justo y asequible. Si es necesario, se deben establecer tarifas temporales mientras se desarrolla una nueva propuesta. 
  • Firmar el Proyecto de Ley del Defensor Independiente de los Servicios Públicos Este proyecto de ley (A.2468/S.6277) crearía una oficina independiente para representar a los consumidores comunes en casos de tarifas de servicios públicos. En este momento, las grandes compañías de servicios públicos tienen la ventaja; este defensor ayudaría a nivelar el campo de juego y asegurarse de que tu voz sea escuchada. 
  • Hacer que los costos de los servicios públicos sean más transparentes. Los consumidores merecen explicaciones claras y detalladas de lo que se les está cobrando. AARP está presionando para que las empresas de servicios públicos y la PSC presenten informes en lenguaje sencillo, para que los usuarios puedan entender sus facturas y responsabilizar a las empresas. 

Soluciones a largo plazo en el presupuesto estatal 2026–27

  • Invertir en el Programa de Asistencia Energética (EAP) El EAP ayuda a los hogares de bajos ingresos a evitar atrasos en el pago de sus facturas de energía. Pero más de un millón de personas que reúnen los requisitos para el programa no están inscritos. AARP recomienda una inversión de $200 millones para expandir el acceso y eliminar las barreras de inscripción. 
  • Apoyar las voces de la comunidad en los casos de tarifas AARP quiere que se asigne $1 millón para ayudar a las organizaciones comunitarias a participar en casos de tarifas de PSC. Este financiamiento garantizaría que los intereses de los consumidores estén mejor representados cuando se tomen decisiones sobre los costos de energía. 

Recursos útiles (en inglés):

Cómo hacer que tu voz se escuche

Haz clic aquí para firmar el compromiso: ¡Rechaza el aumento de tarifas de Con Edison! AARP

Haz clic aquí para pedirle a la gobernadora Hochul que otorgue a los clientes de servicios públicos un defensor independiente.

Más información de AARP Estados

