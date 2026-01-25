La publicación ofrece recomendaciones para los legisladores y los encargados de formular políticas públicas para abordar los desafíos que enfrentan los adultos mayores de Nueva York, quienes componen la población de más rápido crecimiento en el estado.

NUEVA YORK - Proporcionar suficientes fondos para garantizar que los adultos mayores de Nueva York puedan recibir servicios vitales en el hogar; permitir la importación de medicamentos recetados menos costosos desde Canadá y fortalecer las protecciones contra el fraude financiero son solo algunas de las más de 90 recomendaciones que AARP New York incluye en su recién publicado Plan de acción de AARP New York (AARP NY State Blueprint For Action), una guía actualizada para el 2025 de la organización estatal para ayudar a los funcionarios públicos a abordar problemas importantes que enfrentan los residentes de Nueva York mayores de 50 años.

"Todos los funcionarios electos y los legisladores del estado de Nueva York deben entender los problemas que enfrentan nuestros vecinos mayores de 50 años, y este plan de acción establece prioridades políticas y medidas accionables para hacer precisamente eso", dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP New York. "Los adultos mayores de 50 años en Nueva York ayudaron a construir nuestro estado y a hacerlo grandioso". Enfrentan muchos desafíos, incluyendo la discriminación por edad, la falta de viviendas asequibles, el aumento de los costos de los medicamentos y más. "Mediante soluciones estratégicas bien pensadas, podemos ayudar a nuestros adultos mayores a prosperar mientras envejecen en las comunidades que aman".

La población de adultos mayores del estado está creciendo rápidamente. Los residentes mayores de 50 años ahora son 7 millones —más de un tercio de la población del estado de Nueva York—, y más de 4.5 millones de residentes tienen sobre 60 años. Según un informe del 2023 del Center for an Urban Future, la población mayor de 65 años en el estado de Nueva York creció un 31% desde el 2011, con el grupo de personas de 65 años o más representando casi una quinta parte (18%) de la población del estado.