El 'Plan de acción' de AARP New York del 2025: Qué se debe hacer para mejorar la vida de los mayores de 50 años

La publicación ofrece recomendaciones para los legisladores y los encargados de formular políticas públicas para abordar los desafíos que enfrentan los adultos mayores de Nueva York, quienes componen la población de más rápido crecimiento en el estado.

NUEVA YORK - Proporcionar suficientes fondos para garantizar que los adultos mayores de Nueva York puedan recibir servicios vitales en el hogar; permitir la importación de medicamentos recetados menos costosos desde Canadá y fortalecer las protecciones contra el fraude financiero son solo algunas de las más de 90 recomendaciones que AARP New York incluye en su recién publicado Plan de acción de AARP New York (AARP NY State Blueprint For Action), una guía actualizada para el 2025 de la organización estatal para ayudar a los funcionarios públicos a abordar problemas importantes que enfrentan los residentes de Nueva York mayores de 50 años.

"Todos los funcionarios electos y los legisladores del estado de Nueva York deben entender los problemas que enfrentan nuestros vecinos mayores de 50 años, y este plan de acción establece prioridades políticas y medidas accionables para hacer precisamente eso", dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP New York. "Los adultos mayores de 50 años en Nueva York ayudaron a construir nuestro estado y a hacerlo grandioso". Enfrentan muchos desafíos, incluyendo la discriminación por edad, la falta de viviendas asequibles, el aumento de los costos de los medicamentos y más. "Mediante soluciones estratégicas bien pensadas, podemos ayudar a nuestros adultos mayores a prosperar mientras envejecen en las comunidades que aman".

La población de adultos mayores del estado está creciendo rápidamente. Los residentes mayores de 50 años ahora son 7 millones —más de un tercio de la población del estado de Nueva York—, y más de 4.5 millones de residentes tienen sobre 60 años. Según un informe del 2023 del Center for an Urban Future, la población mayor de 65 años en el estado de Nueva York creció un 31% desde el 2011, con el grupo de personas de 65 años o más representando casi una quinta parte (18%) de la población del estado.

Los adultos mayores son la fuerza que impulsa la economía, la vida cultural y la base de voluntarios de la ciudad de Nueva York. También representan el grupo de votantes con la mayor participación electoral.

AARP ha colaborado con esta población cada vez más diversa para abordar prioridades que hagan de nuestro estado un mejor lugar para los residentes de todos los orígenes. Basándose en investigaciones y trabajos de política pública, incluyendo una serie de resúmenes de políticas sobre los desafíos significativos que enfrentan los adultos mayores de Nueva York, AARP preparó este plan para que los líderes del estado puedan usarlo como una guía, y así poder asegurar que nuestros adultos mayores continúen aportando al estado.

El informe insta a la gobernadora y a la legislatura a desarrollar planes claros para hacer que el estado sea más receptivo a las necesidades de sus adultos mayores, y que puedan abordar los desafíos que enfrentan principalmente los residentes de 50 años o más. Estos desafíos incluyen la falta de viviendas asequibles, la discriminación por edad en el lugar de trabajo, las brechas en el acceso a la tecnología, la inseguridad alimentaria, la coordinación inadecuada de servicios entre las agencias del Gobierno, el transporte público inaccesible, las calles peligrosas, el aislamiento social, las deficiencias en la prestación de cuidados y las insuficiencias en la atención de salud en el hogar.

Las recomendaciones en la guía de políticas incluyen:

  • Aumentar la financiación para los servicios basados en el hogar y la comunidad administrados a través de la Oficina Estatal para el Envejecimiento para eliminar las listas de espera en todo el estado para las comidas entregadas a domicilio, el transporte a las citas médicas, el cuidado personal y otros servicios esenciales que permiten a los adultos mayores de Nueva York permanecer en sus hogares.
  • Defender a los residentes de hogares de ancianos al aumentar los fondos del Long Term Care Ombudsman Program (LTCOP), el programa del defensor del cuidado a largo plazo, que es la agencia independiente que supervisa los hogares de ancianos de Nueva York.
  • Luchar contra el aumento exorbitante de los costos de los medicamentos recetados al permitir la importación segura y legal de medicamentos recetados aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desde Canadá a través de una legislación que brindaría alivio a miles de adultos mayores que luchan todos los días para poder pagar sus medicamentos.
  • Combatir la explotación financiera de los adultos mayores al aprobar legislación que permita a los bancos y a la industria de valores poner en espera una transacción si se sospecha de una estafa.
  • Incentivar a más residentes del estado a salir de la pobreza a través del trabajo al eliminar el límite de edad del crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) para que el creciente número de adultos mayores de 65 años de Nueva York que trabajan puedan optar al mismo, y aumentar el crédito del 30% al 40% del crédito federal.
  • Luchar contra la discriminación por edad al aumentar la educación sobre este tema entre los empleadores, e incrementar los fondos para la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York para investigar la discriminación por edad en el lugar de trabajo.
  • Promover el desarrollo de nuevas viviendas construidas según los principios de diseño universal con entradas sin escalones, puertas más anchas y barras de agarre en los baños para permitir que las personas puedan envejecer en sus hogares.

Comprometerse a seguir las pautas del programa de Calles Completas que facilitan a los residentes de todas las edades cruzar las intersecciones, caminar a las tiendas, trabajos y escuelas, ir en bicicleta al trabajo y moverse activamente con dispositivos de asistencia.

