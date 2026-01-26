Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Nebraska

Agencias locales y organizaciones que pueden hacer el proceso de cuidar más fácil, no importa en qué punto de tu trayectoria te encuentres.

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • 211 (2-1-1 | Envía tu código postal a 898211 para chat en vivo | ne211@uwmidlands)
    • 211 es un sistema de derivación que conecta a los residentes de Nebraska con información y servicios que ayudan a cubrir una variedad de necesidades humanas, entre ellas, asistencia para el alquiler, servicios de comidas, vivienda asequible, recursos de salud, transporte, apoyo a los cuidadores, programas financieros y programas de alfabetización y empleo. 211 está disponible 24/7 por teléfono o texto y las llamadas son gratuitas y confidenciales.
  • Nebraska Dept. of Health and Human Services — State Unit on Aging (Unidad Estatal sobre Envejecimiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska) (402-471-2307) | Long-Term Care Ombudsman (Defensor de cuidados a largo plazo) (800-942-7830)
    • La Unidad Estatal sobre Envejecimiento de Nebraska tiene contratos con las Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA) locales para brindar servicios gratuitos que permiten que las personas permanezcan en sus hogares. Los servicios incluyen comidas congregadas y a domicilio, información de salud basada en pruebas, educación nutricional, asistencia en el hogar, alcance social, los servicios legales, el transporte, la asistencia del defensor de cuidados a largo plazo y más, y están disponibles para los residentes de 60 años o más, las personas con discapacidades y los cuidadores.
  • Nebraska Aging and Disability Resource Center (ADRC, Centro de recursos para adultos mayores y con discapacidades) (844-843-6364, sin cargo)
    • El ADRC es un recurso para que familiares, amigos, cuidadores y proveedores obtengan información sobre servicios y apoyo a largo plazo para adultos mayores y personas con discapacidades. Es un esfuerzo de colaboración entre las organizaciones locales de envejecimiento y discapacidad para formar una “ventanilla única” de recursos y programas útiles.
  • Nebraska Resource and Referral System  (NRRS, Sistema de recursos y referidos de Nebraska) (800-746-8420)
    • El NRRS es una base de datos estatal que proporciona 800 números, sitios web y contactos por correo electrónico para ayudarte a conectarte más rápido con los servicios que estás buscando, ya sea atención de relevo, beneficios para veteranos, recursos para nativos estadounidenses, información sobre la vida asistida y más. Incluye una selección diversa de proveedores, lo que permite a los usuarios localizar y comparar servicios de agencias locales y estatales con mayor facilidad.

Recursos de salud

  • Nebraska SHIP (800-234-7119)
    • El programa SHIP de Nebraska, una división del Departamento de Seguros de Nebraska, ofrece ayuda local a los residentes de Nebraska con Medicare. Financiado a través de una subvención federal de la Administración de Vida Comunitaria (ACL), SHIP proporciona información gratuita, imparcial y confidencial de Medicare para todas las personas que reciben Medicare, incluidos sus familias y cuidadores.
  • ACCESSNebraska (Medicaid: 855-632-7633, sin cargo | 800-383-4278 Asistencia económica)
    • Nebraska’s Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska). Administra la admisibilidad para Medicaid y Asistencia Económica a través de ACCESSNebraska. Los residentes de Nebraska pueden solicitar y administrar sus beneficios a través del sitio web.
  • NeedyMeds (800-503-6897)
    • NeedyMeds es una organización nacional sin fines de lucro que conecta a las personas con programas que pueden ayudarlos a pagar sus medicamentos y otros costos de atención médica.  
  • Medicare Nursing Home Compare
    • Esta es una base de datos de información sobre todos los hogares de ancianos certificados por Medicare y Medicaid en el país, lo que permite a los residentes, sus familias y los cuidadores comparar proveedores.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Nebraska Caregiver Coalition (Coalición de cuidadores de Nebraska) (nebraskacaregivercoalition@gmail.com)
    • La Nebraska Caregiver Coalition es un grupo de organizaciones estatales que abogan por los cuidadores. Su objetivo es crear conciencia y abordar los problemas que enfrentan los cuidadores familiares en Nebraska. También brinda apoyo y educación a los cuidadores familiares.
  • Nebraska Lifespan Respite Program (866-737-7483, sin cargo)
    • Los servicios de relevo pueden brindar un descanso temporal muy necesario de los desafíos a menudo agotadores que enfrentan los cuidadores familiares. El programa de relevo sirve a personas de todas las edades y discapacidades o enfermedades de salud que cumplen con ciertos requisitos, incluidas las pruebas de ingresos y discapacidad.
  • Answers4Families (800-746-8420)
    • El Center on Children, Families, and the Law (CCFL, Centro para niños, familias y la ley) dentro de la Facultad de Artes y Ciencias (CAS) de la Universidad de Nebraska en Lincoln creó Answers4Families para conectar a los residentes de Nebraska con necesidades especiales con recursos y apoyo. El sitio web ofrece asistencia en las categorías de prestación de cuidados, envejecimiento, abuso y negligencia, necesidades básicas, discapacidades y otros.

Recursos financieros

  • AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.  

Recursos legales

  • Legal Aid of Nebraska (Ayuda legal de Nebraska) (877-250-2016, sin cargo | 800-527-7249, línea de acceso para adultos mayores)
    • Legal Aid of Nebraska proporciona servicios legales civiles gratuitos a residentes de Nebraska de bajos ingresos que reúnen los requisitos. Se ocupa de asuntos relacionados con la deuda, las finanzas, la vivienda, los beneficios y más. Las ubicaciones incluyen Omaha, Lincoln, Norfolk, Grand Island, Bancroft, Lexington, North Platte y Scottsbluff.

Recursos laborales y para empleadores

Recursos de transporte

  • Nebraska Association of Transportation Providers (NATP, Asociación de proveedores de transporte de Nebraska) (402-761-2216 | 402-479-4694)
    • El NATP proporciona transporte público accesible para todos, especialmente para los adultos mayores, las personas con discapacidades y cualquier persona que de otro modo no tendría transporte asequible. El NATP representa los sistemas de transporte rural y los cuatro sistemas urbanos de Nebraska: Grand Island’s CRANE Public Transit, Lincoln’s StarTran, City of Bellevue Specialized Transportation Service and Omaha’s Metro Area Transit

Recursos de vivienda

  • U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.)
    • HUD garantiza que todo el mundo tenga acceso a una vivienda justa y equitativa y administra o colabora con muchos programas que apoyan la propiedad de la vivienda, aumentan el número de viviendas de alquiler seguras y asequibles, reducen el número de personas sin hogar y luchan contra la discriminación en materia de vivienda. Ofrece recursos específicos para los adultos mayores.

Recursos para grupos específicos

  • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.
  • Nebraska Veterans Affairs (VA) Health Care Services (VA, Servicios de atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos de Nebraska) (855-260-3274, sin cargo)
    • El VA ofrece diversos servicios para los veteranos y sus cuidadores. Uno de sus programas principales es el Program of Comprehensive Assistance for Family Caregivers (PCAFC, Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares), que puede proporcionar recursos, educación, apoyo, un estipendio financiero, seguro de salud y viajes a los cuidadores de veteranos que reúnen los requisitos.

Apoyo para cuidadores

  • Community Connections (Mi Comunidad con AARP)
    • Mi Comunidad con AARP es un sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.
  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás todos los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

Más información de AARP Estados

