Guía de recursos para cuidadores familiares en Nebraska

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



211 (2-1-1 | Envía tu código postal a 898211 para chat en vivo | ne211@uwmidlands) 211 es un sistema de derivación que conecta a los residentes de Nebraska con información y servicios que ayudan a cubrir una variedad de necesidades humanas, entre ellas, asistencia para el alquiler, servicios de comidas, vivienda asequible, recursos de salud, transporte, apoyo a los cuidadores, programas financieros y programas de alfabetización y empleo. 211 está disponible 24/7 por teléfono o texto y las llamadas son gratuitas y confidenciales.



Nebraska Dept. of Health and Human Services — State Unit on Aging (Unidad Estatal sobre Envejecimiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska) (402-471-2307) | Long-Term Care Ombudsman (Defensor de cuidados a largo plazo) (800-942-7830) La Unidad Estatal sobre Envejecimiento de Nebraska tiene contratos con las Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA) locales para brindar servicios gratuitos que permiten que las personas permanezcan en sus hogares. Los servicios incluyen comidas congregadas y a domicilio, información de salud basada en pruebas, educación nutricional, asistencia en el hogar, alcance social, los servicios legales, el transporte, la asistencia del defensor de cuidados a largo plazo y más, y están disponibles para los residentes de 60 años o más, las personas con discapacidades y los cuidadores.



Nebraska Aging and Disability Resource Center (ADRC, Centro de recursos para adultos mayores y con discapacidades) (844-843-6364, sin cargo) El ADRC es un recurso para que familiares, amigos, cuidadores y proveedores obtengan información sobre servicios y apoyo a largo plazo para adultos mayores y personas con discapacidades. Es un esfuerzo de colaboración entre las organizaciones locales de envejecimiento y discapacidad para formar una “ventanilla única” de recursos y programas útiles.



Nebraska Resource and Referral System (NRRS, Sistema de recursos y referidos de Nebraska) (800-746-8420) El NRRS es una base de datos estatal que proporciona 800 números, sitios web y contactos por correo electrónico para ayudarte a conectarte más rápido con los servicios que estás buscando, ya sea atención de relevo, beneficios para veteranos, recursos para nativos estadounidenses, información sobre la vida asistida y más. Incluye una selección diversa de proveedores, lo que permite a los usuarios localizar y comparar servicios de agencias locales y estatales con mayor facilidad.



Recursos de salud

Nebraska SHIP (800-234-7119) El programa SHIP de Nebraska, una división del Departamento de Seguros de Nebraska, ofrece ayuda local a los residentes de Nebraska con Medicare. Financiado a través de una subvención federal de la Administración de Vida Comunitaria (ACL), SHIP proporciona información gratuita, imparcial y confidencial de Medicare para todas las personas que reciben Medicare, incluidos sus familias y cuidadores.



ACCESSNebraska (Medicaid: 855-632-7633, sin cargo | 800-383-4278 Asistencia económica) Nebraska’s Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska). Administra la admisibilidad para Medicaid y Asistencia Económica a través de ACCESSNebraska. Los residentes de Nebraska pueden solicitar y administrar sus beneficios a través del sitio web.



NeedyMeds (800-503-6897) NeedyMeds es una organización nacional sin fines de lucro que conecta a las personas con programas que pueden ayudarlos a pagar sus medicamentos y otros costos de atención médica.

