Guía de recursos para cuidadores familiares en Montana

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Montana Area Agencies on Aging (Agencias del Área sobre Envejecimiento de Montana) (800-551-3191)
    • Las 10 Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA) de Montana abordan las necesidades y preocupaciones de los residentes mayores de Montana. Ofrecen una descripción general de los recursos disponibles para el envejecimiento, la discapacidad y el cuidador a nivel local.
  • Montana Aging and Disability Resource Centers Information Referral & Assistance (ADRC, Centros de Recursos sobre el envejecimiento y la discapacidad de Montana) (800-551-3191)
    • El programa ADRC ofrece un directorio en línea que enlaza con los servicios para el envejecimiento y la discapacidad y ayuda a navegar las opciones de apoyo a largo plazo.  Los recursos incluyen demencia, cuidados paliativos, vida asistida, servicios en el hogar, servicios para veteranos, servicios legales, servicios de relevo para cuidadores y más.
  • Montana 211 (2-1-1)
    • 211 es un servicio telefónico de 24 horas al día, no basado en emergencias, que conecta a las personas que llaman con agencias locales de salud y servicios humanos que ofrecen apoyo en áreas como alimentos, vivienda, empleo, atención médica, asesoramiento en crisis y más.

Recursos de salud

  • Big Sky Rx Program (866-369-1233, sin cargo)
    • Este programa del Gobierno ayuda a los clientes de Medicare de bajos ingresos que reúnen los requisitos a pagar las primas del seguro de medicamentos recetados aprobadas por Medicare.
  • State Health and Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud) (800-551-3191)
    • SHIP ofrece asesoramiento gratuito y confidencial sobre beneficios de salud para los beneficiarios de Medicare y sus familias o cuidadores. SHIP trabaja para educar, defender y facultar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre los beneficios.
  • Montana Long-Term Care Ombudsman Program (Programa del defensor de cuidados a largo plazo de Montana) (800-332-2272)
    • Los defensores de cuidados a largo plazo ayudan y abogan por los residentes de cuidados a largo plazo, sus familias y cuidadores. Ayudan a resolver las quejas de los residentes de los hogares de ancianos y de vida asistida, proporcionan información sobre diferentes servicios de cuidados a largo plazo, informan a los residentes sobre sus derechos, hablan con agencias que influyen en los cuidados a largo plazo y más.
  • The Montana Caregiver Act (Ley para cuidadores de Montana)
    • Desde el otoño del 2017, esta ley permite que todos los pacientes hospitalizados designen a un cuidador familiar, cuya información de contacto estará registrada en el hospital. El hospital debe hacer esfuerzos razonables para mantener informado al cuidador sobre el alta del paciente y para mostrarle al cuidador cómo realizar las tareas médicas de seguimiento que el paciente necesitará en el hogar. 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • The Big Sky Waiver Program (800-219-7035)
    • Este programa permite que las personas que de otro modo estarían internadas en instituciones vivan en su propio hogar y comunidad. El personal de enfermería y los trabajadores sociales forman equipos de manejo de casos y desarrollan planes de cuidados basados en los deseos y necesidades específicos de cada individuo. Los planes pueden incluir servicios de ama de casa, asesoramiento dietético, consultas psicosociales, servicios de transporte, cuidados de relevo y más.
  • Community First Choice/ Programas de asistencia personal (406-444-4564)
    • Estos programas están diseñados para brindar apoyo a largo plazo con actividades de vida diaria para adultos mayores en el hogar. Los servicios personalizados incluyen ayuda para bañarse, vestirse, arreglarse, comer, tomar medicamentos, hacer ejercicio y más.
  • Home Delivered Meals (Comidas entregadas en el hogar) (800-551-3191)
    • Las comidas que se entregan en el hogar están dirigidas a aquellos adultos mayores que no pueden llegar a los lugares de comidas para una comida en grupo. La gran mayoría de las comidas que se entregan en casa se sirven calientes, pero se pueden entregar frías, congeladas, secas, enlatadas o como alimentos suplementarios. Las comidas deben cumplir con las pautas dietéticas para las personas en Estados Unidos. Cada sitio determina la frecuencia de las comidas que se sirven por semana. Cada año se sirven más de 600,000 comidas a domicilio a unas 6,500 personas. Para obtener más información, comunícate con la Agencia del Área sobre Envejecimiento al (800) 551-3191.

Recursos financieros

  • AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
  • Montana Public Assistance (Asistencia pública de Montana) (888-706-1535, sin cargo)
    • Montana Public Assistance administra múltiples servicios para los residentes mayores de bajos ingresos de Montana, entre ellos Medicaid (cuidado de la salud y atención médica) y el Supplemental Nutrition Assistance Program (ayuda alimentaria y nutricional).
    • Línea directa de Medicaid en Montana: 800-362-8312
  • The Office of Consumer Protection (Oficina de protección al consumidor) (800-481-6896)
    • Esta agencia estatal trabaja para proteger a los consumidores de prácticas comerciales engañosas e injustas. Su objetivo es educar a los consumidores sobre sus derechos legales, al tiempo que se hacen cumplir los estatutos y se preparan leyes diseñadas para proteger a los consumidores.
  • MontGuide: Manejo de las finanzas familiares
    • La categoría Family Financial Management de MontGuides de la Universidad Estatal de Montana es una colección en línea de guías que ofrecen orientación en una variedad de temas útiles para los cuidadores sobre la planificación patrimonial, el poder notarial, los planes de gastos, testamentos y más.

Recursos legales

  • Montana Legal Services Developer Program (Programa para promotores de los servicios legales de Montana) (800-332-2272)
    • Este programa ofrece capacitación y recursos sobre el derecho de los adultos mayores a las personas mayores, los cuidadores familiares y los trabajadores sociales. También hace referidos a servicios legales locales y pro-bono (gratuitos).
  • Adult Protective Services (APS, Servicios de Protección de Adultos) (844-277-9300, sin cargo)
    • APS opera para proteger a los adultos vulnerables mayores de 60 años o con discapacidades contra el abuso, la negligencia y la explotación. Conecta a las víctimas o a sus cuidadores con recursos locales, incluidos los expertos médicos, grupos de apoyo comunitario, las autoridades del orden público y más. (Si sospechas que se está produciendo un daño inmediato, llama al 911).
  • End-of-Life Registry & Advance Health Care Directives (Registro para el final de la vida y directivas anticipadas sobre el cuidado de la salud) (866-675-3314, sin cargo)
    • Este registro en línea almacena las directivas anticipadas sobre el cuidado de la salud en una base de datos segura y las pone a disposición de los proveedores de atención médica.
  • Montana Legal Services Association (MLSA, Asociación de Servicios Legales de Montana) (800-666-6899)
    • La MLSA proporciona información legal, asesoramiento y representación gratuita no criminal a los residentes del estado de bajos ingresos. El programa lucha contra las estafas de los adultos mayores, ayuda a los veteranos que necesitan ayuda con sus beneficios y ayuda a las personas a abandonar situaciones de violencia o abuso. MontanaLawHelp.org es un sitio en internet operado por la Asociación de Servicios Legales de Montana que ofrece información legal específica sobre una variedad de temas, entre ellos vivienda, dinero, testamentos, poder notarial y más.

Recursos laborales y para empleadores

Recursos de transporte

  • Medicaid Transportation Services (Servicios de transporte de Medicaid) (800-292-7114)
    • Los Servicios de transporte de Medicaid ayudan a los beneficiarios aprobados de Medicaid a obtener fondos que ayudan con los costos de transporte de ida y vuelta a las citas médicas.

Recursos de vivienda

  • Montana Housing — Montana Department of Commerce (Viviendas en Montana — Departamento de Comercio de Montana) (800-761-6264)
    • Esta agencia ayuda a los residentes de Montana en dificultades a tener acceso a viviendas seguras, asequibles y sostenibles. Se asocia con organizaciones locales en todo el estado y aprovecha los fondos federales de vivienda para crear oportunidades de vivienda local.
  • Montana Fair Housing (MFH, Vivienda justa en Montana) (800-929-2611)
    • La organización aboga por las víctimas de discriminación en la vivienda y brinda asistencia para la resolución de disputas. Educa a los consumidores sobre los derechos y las responsabilidades de la vivienda y puede proporcionar una lista de viviendas que deben ser accesibles para sillas de ruedas.
  • Veterans Affairs Supporting Housing (HUD-VASH) (877-242-3838)
    • HUD-VASH brinda asistencia de alquiler a los veteranos sin hogar y a sus familias. El programa opera en conjunto con el manejo de casos y los servicios clínicos que ofrecen los centros médicos locales del Departamento de Asuntos de los Veteranos.

Recursos para grupos específicos

  • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.
  • Montana Kinship Navigator Program (833-445-3395, sin cargo)
    • Este programa ofrece apoyo, recursos y ofertas educativas para los abuelos y otros familiares que cuidan de niños. Su serie de talleres de 8 partes, Parenting the Second Time Around (cuidando niños nuevamente) les da a los cuidadores las habilidades y los recursos que necesitan para cuidar de niños menores.

Apoyo para cuidadores

  • Community Connections (Mi Comunidad con AARP)
    • Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; español: 888-971-2013).

Recursos para la prevención del fraude para cuidadores

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

