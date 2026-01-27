Guía de recursos para cuidadores familiares en Montana

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en Montana AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en Montana.



Montana Area Agencies on Aging (Agencias del Área sobre Envejecimiento de Montana) (800-551-3191) Las 10 Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA) de Montana abordan las necesidades y preocupaciones de los residentes mayores de Montana. Ofrecen una descripción general de los recursos disponibles para el envejecimiento, la discapacidad y el cuidador a nivel local.



Montana Aging and Disability Resource Centers Information Referral & Assistance (ADRC, Centros de Recursos sobre el envejecimiento y la discapacidad de Montana) (800-551-3191) El programa ADRC ofrece un directorio en línea que enlaza con los servicios para el envejecimiento y la discapacidad y ayuda a navegar las opciones de apoyo a largo plazo. Los recursos incluyen demencia, cuidados paliativos, vida asistida, servicios en el hogar, servicios para veteranos, servicios legales, servicios de relevo para cuidadores y más.



Montana 211 (2-1-1) 211 es un servicio telefónico de 24 horas al día, no basado en emergencias, que conecta a las personas que llaman con agencias locales de salud y servicios humanos que ofrecen apoyo en áreas como alimentos, vivienda, empleo, atención médica, asesoramiento en crisis y más.



Encuentra y compara hogares de ancianos, hospitales y otros proveedores cerca de ti Esta herramienta proporciona una experiencia única de búsqueda y comparación que te permite encontrar calificaciones e información sobre proveedores y centros en función de sus necesidades individuales.



Recursos de salud

Big Sky Rx Program (866-369-1233, sin cargo) Este programa del Gobierno ayuda a los clientes de Medicare de bajos ingresos que reúnen los requisitos a pagar las primas del seguro de medicamentos recetados aprobadas por Medicare.



State Health and Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud) (800-551-3191) SHIP ofrece asesoramiento gratuito y confidencial sobre beneficios de salud para los beneficiarios de Medicare y sus familias o cuidadores. SHIP trabaja para educar, defender y facultar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre los beneficios.



Montana Long-Term Care Ombudsman Program (Programa del defensor de cuidados a largo plazo de Montana) (800-332-2272) Los defensores de cuidados a largo plazo ayudan y abogan por los residentes de cuidados a largo plazo, sus familias y cuidadores. Ayudan a resolver las quejas de los residentes de los hogares de ancianos y de vida asistida, proporcionan información sobre diferentes servicios de cuidados a largo plazo, informan a los residentes sobre sus derechos, hablan con agencias que influyen en los cuidados a largo plazo y más.



The Montana Caregiver Act (Ley para cuidadores de Montana) Desde el otoño del 2017, esta ley permite que todos los pacientes hospitalizados designen a un cuidador familiar, cuya información de contacto estará registrada en el hospital. El hospital debe hacer esfuerzos razonables para mantener informado al cuidador sobre el alta del paciente y para mostrarle al cuidador cómo realizar las tareas médicas de seguimiento que el paciente necesitará en el hogar.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

The Big Sky Waiver Program (800-219-7035) Este programa permite que las personas que de otro modo estarían internadas en instituciones vivan en su propio hogar y comunidad. El personal de enfermería y los trabajadores sociales forman equipos de manejo de casos y desarrollan planes de cuidados basados en los deseos y necesidades específicos de cada individuo. Los planes pueden incluir servicios de ama de casa, asesoramiento dietético, consultas psicosociales, servicios de transporte, cuidados de relevo y más.



Community First Choice/ Programas de asistencia personal (406-444-4564) Estos programas están diseñados para brindar apoyo a largo plazo con actividades de vida diaria para adultos mayores en el hogar. Los servicios personalizados incluyen ayuda para bañarse, vestirse, arreglarse, comer, tomar medicamentos, hacer ejercicio y más.



Home Delivered Meals (Comidas entregadas en el hogar) (800-551-3191) Las comidas que se entregan en el hogar están dirigidas a aquellos adultos mayores que no pueden llegar a los lugares de comidas para una comida en grupo. La gran mayoría de las comidas que se entregan en casa se sirven calientes, pero se pueden entregar frías, congeladas, secas, enlatadas o como alimentos suplementarios. Las comidas deben cumplir con las pautas dietéticas para las personas en Estados Unidos. Cada sitio determina la frecuencia de las comidas que se sirven por semana. Cada año se sirven más de 600,000 comidas a domicilio a unas 6,500 personas. Para obtener más información, comunícate con la Agencia del Área sobre Envejecimiento al (800) 551-3191.



Recursos financieros