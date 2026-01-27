Guía de recursos para cuidadores familiares en Minnesota

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en Minnesota.



Senior Linkage Line (800-333-2433) La Senior Linkage Line es el servicio gratuito de información y asistencia estatal de la Junta sobre el Envejecimiento de Minnesota. El personal capacitado de esta oficina puede darte enlaces a servicios para los adultos mayores y para sus cuidadores, incluidos cuidados en el hogar, relevo, cuidado diurno para adultos y más.



Minnesota Association of Area Agencies on Aging (Asociación de Minnesota de Agencias del Área sobre Envejecimiento) (800-333-2433) La asociación contrata a siete Agencias del Área sobre Envejecimiento en Minnesota para brindar servicios gratuitos a los residentes de 60 años o más. Los servicios provistos incluyen comidas en grupo y a domicilio, educación nutricional, asistencia en el hogar, alcance comunitario, servicios legales, transporte y los servicios de los defensores de cuidados a largo plazo.



MinnesotaHelp.info MinnesotaHelp.info es un directorio en línea de servicios para los adultos mayores y sus cuidadores relacionados con formas de asistencia, incluidos servicios financieros, cuidados diurnos para adultos, tecnología de asistencia y otros.



Recursos de salud

State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud) (800-333-2433) SHIP proporciona información, asesoramiento y asistencia a las personas con derecho a Medicare en todo el estado para ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre el seguro de salud.



MNsure Health Care Insurance Exchange (855-366-7873, sin cargo) MNsure es un mercado de seguros de salud disponible donde los residentes de Minnesota pueden explorar sus opciones de seguro. Existen subsidios financieros para el pago de primas, según los ingresos. Los residentes de Minnesota también pueden optar a programas de bajo costo, como los programas Medical Assistance y MinnesotaCare.



National Alliance on Mental Disease Minnesota (NAMI) (888-626-4435, sin cargo | 800-950-NAMI National Information Helpline) NAMI Minnesota es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la vida de niños y adultos con discapacidades mentales y sus familias a través de la educación, el apoyo y la defensa de derechos. La organización se esfuerza por cambiar las actitudes públicas sobre las discapacidades mentales, mejorar el acceso a los servicios y aumentar las oportunidades de recuperación.



Minnesota Association of County Veterans Service Officers (800-273-8255 Veterans Crisis Line 888-546-5838, sin cargo) La asociación está en cada condado para asegurar que todos los veteranos, sus familias y sobrevivientes reciban beneficios y servicios.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Minnesota Department of Human Services–Aging (Departamento de Servicios Humanos sobre el envejecimiento) (800-333-2433) Los programas Elderly Waiver (EW) y Community Alternative Care (ACC) ofrecen servicios basados en el hogar y la comunidad, incluidos cuidados en el hogar, enfermería especializada, manejo de casos y centros de cuidados diurnos para adultos, para quienes desean permanecer en la comunidad pero necesitan cuidados comparables a los de hogares de ancianos. Las personas mayores de 65 años deben reunir los requisitos del programa Medical Assistance para poder participar en estos programas.



Minnesota Live Well at Home (800-333-2433) El programa LWAH ayuda a los residentes mayores de Minnesota y a sus cuidadores a vivir bien en sus propios hogares. El servicio ofrece pruebas de detección de riesgos, educación y soluciones para una vida exitosa.



Recursos financieros

AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation) Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.



Minnesota Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Minnesota) (651-431-4050 Twin Cities 800-657-3698 Greater Minnesota) SNAP brinda asistencia y orientación nutricional mensual a personas de bajos ingresos y bienes limitados para pagar por alimentos.



Minnesota Housing Finance Agency (Agencia para el financiamiento de hogares de Minnesota)

Minnesota Department of Commerce–Energy Assistance Program (EAP, Programa de Asistencia Energética del Departamento de Comercio de Minnesota) (800-657-3710)

Lutheran Social Service of Minnesota Financial Counseling (LSS, Asesoramiento financiero de los servicios sociales luteranos de Minnesota) (800-582-5260, sin cargo).

Recursos legales

Minnesota Office of Ombudsman for Long-Term Care (Oficina del defensor de cuidados a largo plazo de Minnesota) (800-657-3591)

Minnesota Adult Abuse Reporting Center/Adult Protective Services (MAARC, Centro de denuncias de abusos de adultos de Minnesota/Servicios de protección de adultos) (844-880-1574, sin cargo, 24/7).

Mid-Minnesota Legal Aid/Minnesota Disability Law Center (Asistencia legal de Minnesota central / Centro legal para personas con discapacidades de Minnesota) (612-332-1441 | 800-292-4150)

Recursos laborales y para empleadores

Minnesota Department of Employment & Economic Development (DEED, Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota) (800-657-3858)

Recursos de transporte

Recursos de vivienda

HOME Line (612-728-5767 o 866-866-3546, sin cargo)

United Way 2-1-1 (2-1-1 | 800-543-7709, sin cargo | 651-291-0211)

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Lutheran Social Service of Minnesota (LSS) Caregiver Support and Respite (Servicios sociales luteranos de Minnesota, Apoyo a cuidadores y servicios de relevo) (866-787-9802, sin cargo)

Volunteers of America - Minnesota (VOA, Voluntarios de América - Minnesota) (952-945-40034)

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013)

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).