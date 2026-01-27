Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Minnesota

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso. 

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados. 

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Recursos generales

  • Senior Linkage Line (800-333-2433)
    • La Senior Linkage Line es el servicio gratuito de información y asistencia estatal de la Junta sobre el Envejecimiento de Minnesota. El personal capacitado de esta oficina puede darte enlaces a servicios para los adultos mayores y para sus cuidadores, incluidos cuidados en el hogar, relevo, cuidado diurno para adultos y más.
  • Minnesota Association of Area Agencies on Aging (Asociación de Minnesota de Agencias del Área sobre Envejecimiento) (800-333-2433)
    • La asociación contrata a siete Agencias del Área sobre Envejecimiento en Minnesota para brindar servicios gratuitos a los residentes de 60 años o más. Los servicios provistos incluyen comidas en grupo y a domicilio, educación nutricional, asistencia en el hogar, alcance comunitario, servicios legales, transporte y los servicios de los defensores de cuidados a largo plazo.
  • MinnesotaHelp.info
    • MinnesotaHelp.info es un directorio en línea de servicios para los adultos mayores y sus cuidadores relacionados con formas de asistencia, incluidos servicios financieros, cuidados diurnos para adultos, tecnología de asistencia y otros.

Recursos de salud

  • State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud) (800-333-2433)
    • SHIP proporciona información, asesoramiento y asistencia a las personas con derecho a Medicare en todo el estado para ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre el seguro de salud.
  • MNsure Health Care Insurance Exchange (855-366-7873, sin cargo)
    • MNsure es un mercado de seguros de salud disponible donde los residentes de Minnesota pueden explorar sus opciones de seguro. Existen subsidios financieros para el pago de primas, según los ingresos. Los residentes de Minnesota también pueden optar a programas de bajo costo, como los programas Medical Assistance y MinnesotaCare.
  • National Alliance on Mental Disease Minnesota (NAMI) (888-626-4435, sin cargo | 800-950-NAMI National Information Helpline)
    • NAMI Minnesota es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la vida de niños y adultos con discapacidades mentales y sus familias a través de la educación, el apoyo y la defensa de derechos. La organización se esfuerza por cambiar las actitudes públicas sobre las discapacidades mentales, mejorar el acceso a los servicios y aumentar las oportunidades de recuperación.

 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Minnesota Department of Human Services–Aging (Departamento de Servicios Humanos sobre el envejecimiento) (800-333-2433)
    • Los programas Elderly Waiver (EW) y Community Alternative Care (ACC) ofrecen servicios basados en el hogar y la comunidad, incluidos cuidados en el hogar, enfermería especializada, manejo de casos y centros de cuidados diurnos para adultos, para quienes desean permanecer en la comunidad pero necesitan cuidados comparables a los de hogares de ancianos. Las personas mayores de 65 años deben reunir los requisitos del programa Medical Assistance para poder participar en estos programas.
  • Minnesota Live Well at Home (800-333-2433)
    • El programa LWAH ayuda a los residentes mayores de Minnesota y a sus cuidadores a vivir bien en sus propios hogares. El servicio ofrece pruebas de detección de riesgos, educación y soluciones para una vida exitosa.

Recursos financieros

  • AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
  • Minnesota Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Minnesota) (651-431-4050 Twin Cities 800-657-3698 Greater Minnesota)
    • SNAP brinda asistencia y orientación nutricional mensual a personas de bajos ingresos y bienes limitados para pagar por alimentos.

 

Recursos legales

Recursos laborales y para empleadores

Recursos de transporte

Recursos de vivienda

  • HOME Line (612-728-5767 o 866-866-3546, sin cargo)

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013)

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

Recursos para grupos específicos

  • Guías de AARP "Cuidando a los nuestros"
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.

Apoyo para cuidadores

  • Community Connections (Mi Comunidad con AARP)
    • Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.
  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.
  • Amherst H. Wilder Foundation (651-280-2500)
    • Wilder es una fundación sin fines de lucro que apoya la salud y la independencia de los adultos para envejecer en la comunidad a través de una amplia gama de servicios. Las familias, los cuidadores, los empleadores y las organizaciones pueden acceder a cuidados en el hogar, relevo para cuidadores, grupos de apoyo, servicios de entrega de alimentos Meals on Wheels y clases de bienestar. Estos servicios están disponibles en toda la comunidad del área de Saint Paul.
  • Lutheran Social Service of Minnesota (LSS) Caregiver Support and Respite (Servicios sociales luteranos de Minnesota, Apoyo a cuidadores y servicios de relevo) (866-787-9802, sin cargo)
    • Servicio a corto plazo, no médico, que brinda unas horas de apoyo semanal a un adulto de 60 años o más en su hogar para que sus familiares puedan tomar tiempo de descanso personal. Los horarios se pueden adaptar para satisfacer las necesidades de los cuidadores individuales.
  • Volunteers of America - Minnesota (VOA, Voluntarios de América - Minnesota) (952-945-40034)
    • Los servicios de VOA están disponibles para adultos mayores y cuidadores. Su objetivo es restaurar, mantener y promover la independencia, y apoyar su bienestar físico, emocional y espiritual de las personas. Los servicios incluyen educación sobre la salud, servicios de relevo, grupos de apoyo y servicios legales para ayudar a los clientes con la planificación patrimonial, el poder notarial, las tutelas y las directivas de salud.

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web para cuidadores familiares, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013)
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

