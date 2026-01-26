Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Míchigan

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la línea gratuita de recursos para el cuidado familiar de AARP al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Michigan Long Term Care Ombudsman Program (Programa del defensor de cuidados a largo plazo de Míchigan) (866-485-9393, sin cargo)
    • Los defensores de cuidados a largo plazo abogan por y en nombre de las personas que viven en hogares de ancianos y centros de vida asistida. Los defensores pueden proporcionar información sobre cómo encontrar centros de cuidados locales, y pueden ayudar a los residentes y a sus seres queridos con problemas y quejas. No hay costo para los residentes o las familias que se comunican con los servicios del defensor.

Recursos de salud

  • Michigan Medicare/Medicaid Assistance Program (MMAP, Programa de Asistencia de Medicare y Medicaid de Míchigan) (800-803-7174)
    • MMAP brinda asesoramiento confidencial y gratuito a los residentes de Míchigan con preguntas sobre los sistemas de Medicare y Medicaid. También proporcionan información sobre los beneficios de salud de los veteranos, los seguros privados, la asistencia para medicamentos recetados, las facturas de hospitales y los avisos de Medicare.
  • Making Choices Michigan (844-454-2443)
    • La organización sin fines de lucro, una unidad de la Michigan Health Information Network, ayuda a las personas a tomar decisiones y documentar sus preferencias de atención médica, lo que les permite a ellos y a sus seres queridos estar mejor preparados para una posible emergencia médica.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Michigan Area Agencies on Aging (Agencias del Área sobre Envejecimiento de Míchigan)
    • Las Agencias del Área sobre Envejecimiento conectan a los adultos mayores de Míchigan y a sus cuidadores con servicios basados en el hogar y la comunidad de entre una red de sobre 1,300 proveedores de servicios en todo el estado. Los servicios incluyen ayuda en el hogar con las comidas, el baño y las tareas del hogar; cuidados de relevo, incluidos los programas diurnos para adultos, y programas de capacitación para cuidadores familiares. Encuentra tu AAA local en 4AMI.org.
  • Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE, Programa de cuidados integrados de adultos mayores)
    • Este plan de salud basado en proveedores está abierto a los residentes de 55 años o más que viven en una parte del estado cubierta por una de las organizaciones PACE de Míchigan. Aunque todos los participantes de PACE reúnen los requisitos para recibir atención en hogares de ancianos, el 90% continúan viviendo en el hogar. La mayoría de los participantes reúnen los requisitos para Medicare y Medicaid.
    • Recursos financieros
    • NCOA BenefitsCheckUp
      • Conecta a los adultos mayores con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar alimentos, medicamentos, atención médica, servicios públicos y más.
    • Michigan Public Service Commission (MPSC, Comisión de Servicios Públicos de Míchigan) (800-292-9555)
      • La comisión brinda asistencia a los adultos mayores que tienen problemas para pagar sus facturas de gas o electricidad.
    • Michigan Assistive Technology Program | Michigan Disability Rights Coalition (Programa de Tecnología Asistencial de Míchigan | Coalición de Míchigan por los Derechos de las Personas Discapacitadas) (800-578-1269, sin cargo)
      • El programa ayuda a las personas a acceder a dispositivos y equipos de tecnología de asistencia de bajo costo, gratuitos o cubiertos por un seguro, incluidos utensilios especializados para comer y ayudas para la movilidad.
    • Mid-America Pension Rights Project (866-735-7737, sin cargo)
      • Este proyecto especial dentro de la Ley de Adultos Mayores de Míchigan ofrece a los individuos consejos básicos sobre las leyes de pensiones y los derechos de pensión, cómo presentar reclamaciones de beneficios y cómo encontrar pensiones perdidas debido a las fusiones de empresas. Los servicios se proporcionan sin cargo.
    • Recursos legales
    • Elder Law of Michigan Inc. (866-400-9164)
      • Esta organización sin fines de lucro brinda asesoramiento e información legal gratis a los adultos mayores, las personas con discapacidades y sus cuidadores.
    • Lakeshore Legal Aid (Asistencia Legal de Lakeshore) (888-783-8190, sin cargo)
      • Este bufete de abogados sin fines de lucro ofrece una variedad de servicios legales civiles gratuitos a adultos mayores de bajos ingresos en 14 localidades en el sureste de Míchigan.
    • Michigan Legal Help (Ayuda Legal de Míchigan)
      • El sitio web ofrece kits de procedimientos gratuitos, folletos y ayuda con formularios judiciales para personas de todas las edades que están lidiando con problemas legales sin un abogado. El sitio también puede ayudar con las derivaciones a abogados y servicios comunitarios para quienes buscan más ayuda.
    • National Academy of Elder Law Attorneys (Academia nacional de abogados especializados en derechos de adultos mayores)
      • Una asociación de abogados especializados en servicios legales para adultos mayores y personas con necesidades especiales. Ofrece una base de datos de abogados de adultos mayores que se pueden buscar por ciudad o código postal.
    • Recursos laborales y para empleadores
    • Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo
      • AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido.
    • Recursos de vivienda
    • Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs (Departamento de licencias y asuntos regulatorios de Míchigan)
      • Una herramienta de búsqueda en línea conecta a los residentes del estado con centros de vida asistida con licencia y centros de cuidados temporales para adultos en cada condado.
      • Recursos para grupos específicos
      • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
        • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidado.
      • National Council of Dementia Minds
        • Organización sin fines de lucro dirigida por personas que padecen demencia. Los grupos de Dementia Minds se reúnen con regularidad a través de Zoom para informar y conversar sobre estrategias para vivir bien con demencia, entre ellas superar el estigma y encontrar nuevas formas de vivir con significado y un propósito.
      • Michigan Veterans Affairs Agency (MVAA, Agencia de Asuntos de Veteranos de Míchigan) (800-642-4838)
        • La agencia estatal conecta a los residentes de Míchigan que han prestado servicios en las Fuerzas Armadas de EE.UU. y a sus familias con servicios y beneficios.
      • Alzheimer’s Association Michigan Chapter (800-272-3900)
        • La asociación tiene varias oficinas en todo el estado y proporciona información y recursos relacionados con la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, incluidas las últimas investigaciones, herramientas de navegación para el cuidado, grupos de apoyo y una línea de ayuda las 24 horas.
      • Michigan Parkinson Foundation (800-852-9781)
        • Proporciona información y recomendaciones, así como programas de ejercicio y grupos de apoyo, para las personas con la enfermedad de Parkinson y sus seres queridos.
      • National Multiple Sclerosis Society - Michigan Chapter (Capítulo de Míchigan de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple) (800-344-4867, sin cargo)
        • Proporciona información y recursos a las personas que viven con esclerosis múltiple y sus familias.
      • Apoyo para cuidadores
      • AARP Friendly Voice (La Voz Amiga de AARP)
        • La Voz Amiga de AARP es un programa con voluntarios capacitados y empáticos que están listos por teléfono para conversar, escuchar o simplemente saludarte. Teléfono: Llama al 1-888-281-0145 (para inglés) o al 1-888-497-4108 (para español), deja tu información y te llamaremos por teléfono.
      • Create the Good (Compartir es Vivir)
      • CALM Connections

