Guía de recursos para cuidadores familiares en Míchigan

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la línea gratuita de recursos para el cuidado familiar de AARP al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en Míchigan AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Behavorial & Physical Health & Aging Services Administration in the Michigan Department of Health & Human Service (BPHASA, Administración de Salud Conductual y Física, y de Servicios para el Envejecimiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Míchigan) (Teléfono: (517-241-4100 | BPHASAInfo@michigan.gov) BPHASA es sede de la oficina estatal de Míchigan para el envejecimiento. Ofrece información sobre programas y servicios locales para adultos mayores, y conecta a los residentes con estos.



Michigan Long Term Care Ombudsman Program (Programa del defensor de cuidados a largo plazo de Míchigan) (866-485-9393, sin cargo) Los defensores de cuidados a largo plazo abogan por y en nombre de las personas que viven en hogares de ancianos y centros de vida asistida. Los defensores pueden proporcionar información sobre cómo encontrar centros de cuidados locales, y pueden ayudar a los residentes y a sus seres queridos con problemas y quejas. No hay costo para los residentes o las familias que se comunican con los servicios del defensor.



Michigan Department of Health and Human Services Adult Protective Services (APS, Servicios de Protección para Adultos Mayores del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Míchigan) (855-444-3911, sin cargo | 855-444-3911, sin cargo) APS investiga y proporciona información sobre denuncias de abuso, negligencia o explotación de adultos vulnerables.



Recursos de salud

Michigan Medicare/Medicaid Assistance Program (MMAP, Programa de Asistencia de Medicare y Medicaid de Míchigan) (800-803-7174) MMAP brinda asesoramiento confidencial y gratuito a los residentes de Míchigan con preguntas sobre los sistemas de Medicare y Medicaid. También proporcionan información sobre los beneficios de salud de los veteranos, los seguros privados, la asistencia para medicamentos recetados, las facturas de hospitales y los avisos de Medicare.

