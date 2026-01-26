Guía de recursos para cuidadores familiares en Maryland

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



2-1-1 (2-1-1; presiona 2 para español; envía el código postal al 898-211 o al 211) 2-1-1 Maryland conecta a los residentes de Maryland con los servicios de salud y humanos que necesitan para lograr una vida más estable para ellos y sus familias.



Maryland Access Point (MAP) (línea gratuita, 888-MAP-Link; presiona 9 para español) Maryland Access Point es el portal de recursos del estado para adultos mayores y personas con discapacidades, y ofrece información sobre servicios comunitarios como la vida asistida, las comidas, la administración de medicamentos, Medicare, Medicaid, apoyo a los cuidadores, transporte, cuidado personal, vida saludable y recursos para lidiar con problemas como la enfermedad de Alzheimer, la demencia, las enfermedades crónicas y las lesiones cerebrales. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.



Area Agencies on Aging (AAA, Agencias del Área sobre Envejecimiento) (844-627-5465) En los 23 condados de Maryland y en la ciudad de Baltimore, cada organismo gubernamental local designa una Agencia del Área sobre Envejecimiento, o AAA. Las agencias locales sobre el envejecimiento brindan una variedad de servicios para adultos, que incorporan la vida asistida, los servicios de protección y los programas de discapacidad temporal. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.



Recursos de salud

State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros y Salud) (800-243-3425 o 410-767-1100) SHIP ayuda a los beneficiarios de Medicare a entender sus beneficios, facturas y derechos de seguro de salud. El personal capacitado y los asesores voluntarios en los 23 condados y la ciudad de Baltimore brindan asistencia en persona y por teléfono. Maryland Department of Aging El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

