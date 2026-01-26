Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Guía de recursos para cuidadores familiares en Maryland

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • 2-1-1 (2-1-1; presiona 2 para español; envía el código postal al 898-211 o al 211) 
    • 2-1-1 Maryland conecta a los residentes de Maryland con los servicios de salud y humanos que necesitan para lograr una vida más estable para ellos y sus familias. 
  • Maryland Access Point (MAP) (línea gratuita, 888-MAP-Link; presiona 9 para español) 
    • Maryland Access Point es el portal de recursos del estado para adultos mayores y personas con discapacidades, y ofrece información sobre servicios comunitarios como la vida asistida, las comidas, la administración de medicamentos, Medicare, Medicaid, apoyo a los cuidadores, transporte, cuidado personal, vida saludable y recursos para lidiar con problemas como la enfermedad de Alzheimer, la demencia, las enfermedades crónicas y las lesiones cerebrales. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.   
  • Area Agencies on Aging (AAA, Agencias del Área sobre Envejecimiento) (844-627-5465) 
    • En los 23 condados de Maryland y en la ciudad de Baltimore, cada organismo gubernamental local designa una Agencia del Área sobre Envejecimiento, o AAA. Las agencias locales sobre el envejecimiento brindan una variedad de servicios para adultos, que incorporan la vida asistida, los servicios de protección y los programas de discapacidad temporal. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Recursos de salud

  • State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros y Salud) (800-243-3425 o 410-767-1100) 
    • SHIP ayuda a los beneficiarios de Medicare a entender sus beneficios, facturas y derechos de seguro de salud. El personal capacitado y los asesores voluntarios en los 23 condados y la ciudad de Baltimore brindan asistencia en persona y por teléfono. Maryland Department of Aging El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.   
  • Senior Prescription Drug Assistance Program (SPDAP, Programa de Asistencia para Medicamentos Recetados para Adultos Mayores) (800-551-5995) 
    • SPDAP, el Programa de Asistencia para Medicamentos Recetados para Adultos Mayores, es un programa establecido por la Asamblea General de Maryland para brindar asistencia financiera a los residentes de Maryland de ingresos moderados que reúnen los requisitos para Medicare y están inscritos en un plan de medicamentos recetados.   
  • NeedyMeds (800-503-6897; pide un agente que hable español) 
    • NeedyMeds es una organización nacional sin fines de lucro que conecta las personas con programas que pueden ayudarlos a pagar sus medicamentos y otros costos de atención médica. 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Departamento de Recursos Humanos de Maryland (800-332-6347; presiona 2 para español) 
    • La Oficina de Servicios para Adultos del Departamento de Recursos Humanos de Maryland se enfoca en las necesidades de los adultos mayores, discapacitados y vulnerables. La oficina coordina con organizaciones comunitarias y servicios locales para ayudar a la población adulta vulnerable y a promover su seguridad, estabilidad e independencia. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.   
  • Partners In Care (410-544-4800) 
    • Partners in Care es una organización privada sin fines de lucro que ofrece programas y servicios que apoyan la independencia de los adultos de 60 años o más en los condados de Anne Arundel, Frederick y Mid-Shore. Los socios voluntarios se ofrecen para ayudar a otros vecinos con asuntos de transporte, trabajos de reparaciones, apoyo centrado en la persona y participación social. A cambio, los socios también reciben ayuda cuando la necesitan. 
  • Eldercare Locator (Localizador de cuidados para adultos mayores) (800-677-1116; presiona 2 para español) 
    • Este servicio público de la Administración de Asuntos para la Vejez conecta a los adultos mayores y sus familias con recursos locales confiables de apoyo, que incluyen ayuda con las comidas, el cuidado en el hogar, el transporte, el cuidado de relevo y la capacitación de los cuidadores. 

Recursos financieros

  • NCOA: Benefits Checkup® (Verificación de beneficios) 
    • BenefitsCheckUp® conecta a millones de adultos mayores y personas con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar por el cuidado de la salud, los medicamentos, la comida, los servicios públicos y más. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.    

Recursos legales

  • Maryland Legal Aid (Asistencia legal de Maryland) (888-465-2468, sin cargo; presiona 4 para español)
    • La línea de ayuda para adultos mayores es un servicio telefónico gratuito para los residentes de Maryland de 60 años o más. Los abogados que trabajan en la línea de ayuda brindan asesoramiento legal, servicios legales breves o una remisión a otro abogado o a una agencia pública o privada apropiada. Debido a que estos servicios se brindan por teléfono, los adultos mayores pueden obtener ayuda para sus problemas legales sin tener que salir de casa. 
  • Maryland Long-Term Care (LTC)Ombudsman Program (Programa del defensor de cuidados a largo plazo de Maryland) (410-767-1100 +800-243 3425) 
    • Este programa brinda apoyo a los residentes de hogares de ancianos, centros de vida asistida y otros. Los defensores de cuidados a largo plazo reciben capacitación para resolver problemas y pueden asistir a los residentes con quejas. Los servicios son gratis y confidenciales. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Recursos laborales y para empleadores

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All