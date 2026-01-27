Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Kentucky

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Department for Aging and Independent Living (DAIL, Departamento sobre el Envejecimiento y la Vida Independiente) (502-564-6930)
    • DAIL supervisa y administra los recursos para los adultos mayores y las personas con discapacidades y sus cuidadores. Esta agencia estatal puede proporcionar una visión general de los servicios para el envejecimiento y la prestación de cuidados en el estado.
  • Community Action Kentucky (Acción comunitaria de Kentucky) (502-875-5863)
    • Esta asociación estatal apoya a 23 agencias asociadas que brindan servicios sociales relacionados con la creación de activos y la planificación financiera, el empleo, la educación, el transporte, la vivienda y los servicios de nutrición.
  • Kentucky Long-Term Care Ombudsman (Oficina del defensor de cuidados a largo plazo de Kentucky) (800-372-2991)
    • Estos son los defensores de los residentes de hogares de ancianos, centros de cuidado y de vida asistida. Proporcionan información sobre los servicios de cuidados a largo plazo y ayudan a investigar quejas.

Recursos de salud

  • Departamento de Servicios de Medicaid (800-635-2570)
    • A través del programa de exención de Medicaid, los adultos mayores que reúnen los requisitos para pagos de hogares de ancianos pueden solicitar recibir servicios médicos y de apoyo que les permitan seguir viviendo en sus hogares.
  • Kynect (855-306-8959, sin cargo)
    • Kynect ayuda a las familias de Kentucky a acceder fácilmente a información sobre seguros de salud y beneficios de asistencia pública a través de una solicitud y una cuenta en línea.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Adult Protective Services (APS, Servicios de protección de adultos) (800-752-6200)
    • APS proporciona información e investiga las acusaciones de abuso y negligencia, incluidos el abuso físico, sexual, emocional y verbal, así como la explotación financiera.
  • Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) (855-306-8959, sin cargo)
    • SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos, proporciona asistencia nutricional mensual a las personas de bajos ingresos y activos limitados para pagar los alimentos. SNAP también proporciona educación nutricional.

Recursos financieros

  • NCOA: Benefits Checkup® (Verificación de beneficios)
    • BenefitsCheckUp® conecta a millones de adultos mayores y personas con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar por el cuidado de la salud, los medicamentos, la comida, los servicios públicos y más.
  • Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP, Programa de asistencia energética hogares de bajos ingresos) (800-456-3452)
    • LIHEAP brinda asistencia financiera para ayudar a los hogares de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades de calefacción o refrigeración en el hogar.

Recursos legales

Recursos laborales y para empleadores

Recursos de transporte

Recursos de vivienda

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

  • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidado.
  • SAGE of the Bluegrass (502-893-0788)
    • SAGE of the Bluegrass se esfuerza por crear un sentido de comunidad y proporcionar servicios y apoyo que mejoren la calidad de vida de la comunidad de adultos mayores LGBTQ.

  • AARP Friendly Voice (La Voz Amiga, de AARP) (Solicita una llamada al 1-888-281-0145 para inglés, o al 1-888-497-4108 para español, de 9 a.m. a 5 p.m., hora local)
    • Si tú o algún ser querido se siente aislado o preocupado en estos tiempos difíciles, escuchar una voz amable por teléfono puede ayudar. Es por eso que creamos el programa La Voz Amiga, de AARP, un grupo de voluntarios capacitados y atentos que están listos para conversar, escuchar o simplemente saludarte.
  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.
  • Family Caregiver Support Programs (Programas de apoyo a los cuidadores familiares) (502-564-6930)
    • Los programas de apoyo a los cuidadores familiares ofrecen una amplia variedad de servicios para quienes cuidan de un ser querido, incluida la información sobre recursos, asistencia para acceder a los servicios, asesoramiento y capacitación.
    • El programa brinda recursos, capacitación, educación, asesoramiento y apoyo a los cuidadores de veteranos.

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás todos los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

