Guía de recursos para cuidadores familiares en Kentucky

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en Kentucky AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Department for Aging and Independent Living (DAIL, Departamento sobre el Envejecimiento y la Vida Independiente) (502-564-6930) DAIL supervisa y administra los recursos para los adultos mayores y las personas con discapacidades y sus cuidadores. Esta agencia estatal puede proporcionar una visión general de los servicios para el envejecimiento y la prestación de cuidados en el estado.



Community Action Kentucky (Acción comunitaria de Kentucky) (502-875-5863) Esta asociación estatal apoya a 23 agencias asociadas que brindan servicios sociales relacionados con la creación de activos y la planificación financiera, el empleo, la educación, el transporte, la vivienda y los servicios de nutrición.



Kentucky Long-Term Care Ombudsman (Oficina del defensor de cuidados a largo plazo de Kentucky) (800-372-2991) Estos son los defensores de los residentes de hogares de ancianos, centros de cuidado y de vida asistida. Proporcionan información sobre los servicios de cuidados a largo plazo y ayudan a investigar quejas.



Recursos de salud

Departamento de Servicios de Medicaid (800-635-2570) A través del programa de exención de Medicaid, los adultos mayores que reúnen los requisitos para pagos de hogares de ancianos pueden solicitar recibir servicios médicos y de apoyo que les permitan seguir viviendo en sus hogares.



State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud) (877-293-7447, sin cargo) SHIP brinda asesoramiento y asistencia individualizada a los beneficiarios de Medicare y sus familias. La agencia puede ayudar con la obtención de beneficios, la presentación de reclamaciones y en la explicación de las opciones de atención médica.



Kynect (855-306-8959, sin cargo) Kynect ayuda a las familias de Kentucky a acceder fácilmente a información sobre seguros de salud y beneficios de asistencia pública a través de una solicitud y una cuenta en línea.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Adult Protective Services (APS, Servicios de protección de adultos) (800-752-6200) APS proporciona información e investiga las acusaciones de abuso y negligencia, incluidos el abuso físico, sexual, emocional y verbal, así como la explotación financiera.



Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) (855-306-8959, sin cargo) SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos, proporciona asistencia nutricional mensual a las personas de bajos ingresos y activos limitados para pagar los alimentos. SNAP también proporciona educación nutricional.



Recursos financieros

NCOA: Benefits Checkup® (Verificación de beneficios) BenefitsCheckUp® conecta a millones de adultos mayores y personas con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar por el cuidado de la salud, los medicamentos, la comida, los servicios públicos y más.



Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP, Programa de asistencia energética hogares de bajos ingresos) (800-456-3452) LIHEAP brinda asistencia financiera para ayudar a los hogares de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades de calefacción o refrigeración en el hogar.



Kentucky Prescription Assistance Program (KPAP, Programa de asistencia con medicamentos recetados de Kentucky) (800-633-8100)

Recursos legales

AppalReD Legal Aid (866-277-5733, sin cargo)

Kentucky Legal Aid (Asistencia legal de Kentucky) (270-782-5740)

Legal Aid Society (Sociedad de asistencia legal) (502-584-1254)

Recursos laborales y para empleadores

Recursos de transporte

Human Service Transportation Delivery (HSTD) (888-941-7433, sin cargo)

Recursos de vivienda

Homeless & Housing Coalition of Kentucky (HHCK, Coalición de Kentucky sobre la falta de vivienda) (502-223-1834)

Kentucky Housing Corporation (KHC, Corporación de la vivienda de Kentucky) (502-564-7630)

Metropolitan Housing Coalition (Coalición de vivienda metropolitana) (502-584-6858)

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

AARP Friendly Voice (La Voz Amiga, de AARP) (Solicita una llamada al 1-888-281-0145 para inglés, o al 1-888-497-4108 para español, de 9 a.m. a 5 p.m., hora local)

Family Caregiver Support Programs (Programas de apoyo a los cuidadores familiares) (502-564-6930)

VA Caregiver Support (Apoyo a cuidadores del Departamento de Asuntos de Veteranos) (855-260-3274, sin cargo)

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).