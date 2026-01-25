Guía de recursos para cuidadores familiares en las Islas Vírgenes de EE.UU.

(La información en algunos enlaces está en inglés)

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Recursos de salud

Frederiksted Health Care, Inc (FHC) (340-772-0260) FHC es una organización sin fines de lucro que brinda atención médica asequible y accesible a la comunidad de St. Croix. Los servicios que se ofrecen son medicina interna y de familia, odontología general, servicios dentales pediátricos, cuidados del mismo día/atención de urgencia, inmunizaciones, obstetra/ginecólogo, salud conductual, programa de enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis, pediatría, optometría y laboratorio. La clínica ofrece descuentos basado en los ingresos y el tamaño de la familia para que la atención de salud sea asequible para quienes no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente.



St. Thomas East End Medical Center Corporation (STEMCC) (340-775-3700) STEMCC es un proveedor sin fines de lucro de servicios de atención primaria de la salud en St. Thomas. Los servicios que se ofrecen incluyen atención primaria integral de la salud, obstetra/ginecólogo, medicina familiar, salud bucal, salud conductual, medicina interna, inmunización y laboratorio. Se aceptan todos los tipos de seguro, incluidos Medicare/Medicaid, VA y seguro privado; a nadie se le niega el acceso por incapacidad de pagar.



Departamento de Salud de las Islas Vírgenes de EE.UU. (DOH) (St. Croix: 340-718-1311 | St. Thomas: 340-774-9000 | St. John: 340-774-6400) El Departamento de Salud (DOH) es la agencia de salud pública de las Islas Vírgenes de EE.UU. El DOH lleva a cabo programas de medicina preventiva, que incluyen la salud materna e infantil, la planificación familiar, el saneamiento ambiental, la salud mental y la prevención del abuso de drogas y sustancias. También regula y otorga licencias a los proveedores y centros de atención médica.



Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud de las Islas Vírgenes de EE.UU. (VI SHIP) (St. Thomas/St. John: 340-774-2991, ext. 9 | St. Croix: 340-773-6449 ext. 3151 o 3152) VI SHIP es el recurso local de Medicare en las Islas Vírgenes. Proporciona información y asesoramiento gratuitos a individuos, familiares y cuidadores sobre Medicare, Medigap y medicamentos recetados de Medicare. La oficina también envía a los beneficiarios de Medicare a organizaciones gubernamentales o comunitarias.



Departamento de Servicios Humanos de las Islas Vírgenes de EE.UU. (DHS) (St Cruz: 340-718-2980 | St. Thomas: 340-774-0930 | St. John: 340-776-6334) El DHS de las Islas Vírgenes brinda servicios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas y las familias. El Departamento administra servicios como el programa local Medicaid/MAAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el programa de comidas a domicilio Meals on Wheels y programas para adultos mayores bajo su División de Asuntos de Adultos Mayores. Las Oficinas de asuntos de la infancia, juventud y familia; los Programas de asistencia a la familia y los Servicios residenciales también forman parte del DHS.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Continuum Care, Inc (ICC) (St. Croix: 340-718-LOVE (5683) | St. Thomas/St. John: 340-714-CARE (2273)) El ICC es el primer centro de cuidados paliativos certificado por Medicare en las Islas Vírgenes. Ofrece una amplia gama de servicios de atención médica y cuidados al final de la vida en el hogar del paciente con el propósito de mantener su nivel máximo de función, salud y comodidad.



Hands on Care, LLC Nursing Agency (Agencia de enfermería Hands on Care, LLC) (340-775-2543 o 340-514-3447, móvil) Hands on Care es una agencia privada de enfermería que brinda servicios a clientes en St. Thomas y St. John. Ofrece cuidadores profesionales, enfermeros que viajan y otros servicios, como consultas de salud, análisis de sangre, evaluación de enfermedades para que los pacientes tengan el profesional de enfermería adecuado, entrega de medicamentos y más.

