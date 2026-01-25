Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en las Islas Vírgenes de EE.UU.

Agencias locales y organizaciones que pueden hacer el proceso de cuidar más fácil, no importa en qué punto de tu trayectoria te encuentres.

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Recursos de salud

  • Frederiksted Health Care, Inc (FHC) (340-772-0260)
    • FHC es una organización sin fines de lucro que brinda atención médica asequible y accesible a la comunidad de St. Croix. Los servicios que se ofrecen son medicina interna y de familia, odontología general, servicios dentales pediátricos, cuidados del mismo día/atención de urgencia, inmunizaciones, obstetra/ginecólogo, salud conductual, programa de enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis, pediatría, optometría y laboratorio. La clínica ofrece descuentos basado en los ingresos y el tamaño de la familia para que la atención de salud sea asequible para quienes no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente.
  • St. Thomas East End Medical Center Corporation (STEMCC) (340-775-3700)
    • STEMCC es un proveedor sin fines de lucro de servicios de atención primaria de la salud en St. Thomas. Los servicios que se ofrecen incluyen atención primaria integral de la salud, obstetra/ginecólogo, medicina familiar, salud bucal, salud conductual, medicina interna, inmunización y laboratorio. Se aceptan todos los tipos de seguro, incluidos Medicare/Medicaid, VA y seguro privado; a nadie se le niega el acceso por incapacidad de pagar.
  • Departamento de Salud de las Islas Vírgenes de EE.UU. (DOH) (St. Croix: 340-718-1311 | St. Thomas: 340-774-9000 | St. John: 340-774-6400)
    • El Departamento de Salud (DOH) es la agencia de salud pública de las Islas Vírgenes de EE.UU. El DOH lleva a cabo programas de medicina preventiva, que incluyen la salud materna e infantil, la planificación familiar, el saneamiento ambiental, la salud mental y la prevención del abuso de drogas y sustancias. También regula y otorga licencias a los proveedores y centros de atención médica.
  • Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud de las Islas Vírgenes de EE.UU. (VI SHIP) (St. Thomas/St. John: 340-774-2991, ext. 9 | St. Croix: 340-773-6449 ext. 3151 o 3152)
    • VI SHIP es el recurso local de Medicare en las Islas Vírgenes. Proporciona información y asesoramiento gratuitos a individuos, familiares y cuidadores sobre Medicare, Medigap y medicamentos recetados de Medicare. La oficina también envía a los beneficiarios de Medicare a organizaciones gubernamentales o comunitarias.
  • Departamento de Servicios Humanos de las Islas Vírgenes de EE.UU. (DHS) (St Cruz: 340-718-2980 | St. Thomas: 340-774-0930 | St. John: 340-776-6334)
    • El DHS de las Islas Vírgenes brinda servicios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas y las familias. El Departamento administra servicios como el programa local Medicaid/MAAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el programa de comidas a domicilio Meals on Wheels y programas para adultos mayores bajo su División de Asuntos de Adultos Mayores. Las Oficinas de asuntos de la infancia, juventud y familia; los Programas de asistencia a la familia y los Servicios residenciales también forman parte del DHS.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Continuum Care, Inc (ICC) (St. Croix: 340-718-LOVE (5683) | St. Thomas/St. John: 340-714-CARE (2273))
    • El ICC es el primer centro de cuidados paliativos certificado por Medicare en las Islas Vírgenes. Ofrece una amplia gama de servicios de atención médica y cuidados al final de la vida en el hogar del paciente con el propósito de mantener su nivel máximo de función, salud y comodidad.
  • Hands on Care, LLC Nursing Agency (Agencia de enfermería Hands on Care, LLC) (340-775-2543 o 340-514-3447, móvil)
    • Hands on Care es una agencia privada de enfermería que brinda servicios a clientes en St. Thomas y St. John. Ofrece cuidadores profesionales, enfermeros que viajan y otros servicios, como consultas de salud, análisis de sangre, evaluación de enfermedades para que los pacientes tengan el profesional de enfermería adecuado, entrega de medicamentos y más.

Recursos financieros

  • AARP Foundation's Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
  • DHS — Programas de Asistencia Familiar (St Croix: 340-718-2980 | St. Thomas: 340-774-0930 | St. John: 340-776-6334)
    • El DHS proporciona servicios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas y las familias, incluso para los adultos mayores, bajo su Senior Citizens Affairs Division (División de asuntos de adultos mayores). Los programas de asistencia familiar incluyen servicios para ayudar a las personas y hogares de bajos ingresos con el pago de sus facturas de electricidad y gas; ayuda monetaria a los adultos mayores, discapacitados y ciegos; y tarifas mensuales reducidas por los servicios básicos de teléfono.

Recursos legales

  • Servicios legales de las Islas Vírgenes (LSVI) (St Croix: 340-718-2626 o 340-718-8593, por FaceTime | St. Thomas/St. John: 340-774-6720 o 340-777-8686, por FaceTime)
    • LSVI es una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal civil gratuita a personas de bajos ingresos y desatendidas de la comunidad. Los servicios al cliente van desde ayudar a aliviar los problemas de violencia doméstica, proveer defensa contra desalojos, mantener viviendas asequibles, ayudar a la comunidad de adultos mayores de las Islas Vírgenes a detectar fraudes financieros y de Medicare, y tramitar poderes notariales. La ley también ayuda a los adultos mayores y a las personas discapacitadas a planificar problemas de incapacidad y de fin de la vida.
  • Disability Rights Center of the Virgin Islands (DRCVI) (Centro de Derechos de las personas discapacitadas de las Islas Vírgenes) (St Croix: 340-772-1200 o 340-772-1280 | St. Thomas/St. John: 340-776-4303)
    • El DRCVI es la única organización de defensa de derechos en el territorio, establecida por el Congreso. Presta servicios legales a las personas con discapacidad que reúnen los requisitos necesarios en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Recursos de vivienda

  • The Virgin Islands Housing Authority (VIHA, Autoridad de Vivienda de las Islas Vírgenes) (St. Thomas/St. John: 340-777-VIHA (8442) | St. Croix: 340-778-VIHA (8442))
    • VIHA ofrece el Housing Choice Voucher Program (HCVP, Programa de vales para la vivienda), que brinda asistencia monetaria (vales) a familias de muy bajos ingresos que reúnen los requisitos, a los adultos mayores y a las personas con discapacidades para que puedan alquilar viviendas asequibles de su elección de propietarios privados.

Recursos laborales y para empleadores

  • Gobierno de las Islas Vírgenes (GVI) – División de Personal (St Thomas: 340-774-8588 | St. Croix: 340-718-8588)
    • La División de Personal trabaja para establecer una fuerza laboral sólida, bien calificada, capacitada y altamente motivada, al tiempo que posiciona al Gobierno de las Islas Vírgenes como un empleador preferido. Según la Ley CARE (Aconsejar, Señalar y Posibilitar a los Cuidadores), los trabajadores del Gobierno que también son cuidadores reciben cuatro horas de licencia remunerada al mes para cuidar de un ser querido.
  • El Departamento de Servicios Humanos de las IV – Senior Community Services Employment Program (SCSEP, Programa de Empleo de Adultos Mayores en Servicios a la Comunidad) (St Cruz: 340-718-2980 | St. Thomas: 340-774-0930 St. John: 340-776-6334)
    • El SCSEP proporciona un empleo subsidiado a tiempo parcial muy necesario para los residentes de bajos ingresos de 55 años o más. El programa no solo permite que los beneficiarios participen en la comunidad y preserven su dignidad, sino que también brinda a la comunidad el beneficio de su sabiduría y sus experiencias de vida.

Recursos para grupos específicos

  • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.

Servicios de transporte

  • VITRAN – Virgin Islands Transit Company (Compañía de transporte) (St. Croix: 340-773-1664 y 340-626-3295 | St. Thomas: 340-776-4844 y 340-201-5212 | St. John: 340-774-0165 y 340-626-4010)
    • VITRAN es el sistema de transporte público del territorio. Conecta a los pasajeros con un sistema de transporte por superficie y por agua tecnológicamente avanzado, seguro, confiable y asequible, que permite conexiones con el empleo, la educación, el cuidado de la salud y otros servicios esenciales o de ocio. Los adultos de 60 años o más y las personas con discapacidad viajan GRATIS con una identificación válida con foto. Esto no se aplica al servicio de paratransit VITRAN Plus.

Apoyo para cuidadores

  • Community Connections (Mi Comunidad con AARP)
    • Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.
  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.
  • Departamento de Servicios Humanos de las Islas Vírgenes de EE.UU. – Family Caregiver Support Program (St Cruz: 340-772-7100, Ext. 7056 | St. Thomas/St. John: 340-774-0930, ext. 4484)
    • El programa de apoyo a los cuidadores familiares ofrece asistencia a quienes cuidan a adultos dependientes de 60 años o más y a familiares de 55 años o más que son los cuidadores principales de personas menores de 18 años. El programa permite que las familias cuiden a adultos vulnerables en el hogar y reduzcan al mínimo los costos emocionales y financieros a largo plazo.

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por Carelike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

