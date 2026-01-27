Proyecto de Ley para Asignar Fondos al Plan Agrícola de las Islas Vírgenes Ahora Ley

English | AARP en las Islas Vírgenes obtuvo una victoria significativa con la firma del proyecto de ley número 35-0003 por parte del gobernador Albert Bryan, Jr. a principios de febrero de 2023, que convirtió el proyecto de ley en ley. El proyecto de ley asigna fondos para el Plan Agrícola de las Islas Vírgenes.

AARP en las Islas Vírgenes abogó por financiamiento para apoyar la industria agrícola local en las Islas Vírgenes, en particular el Plan Agrícola. El plan adoptado en 2021 proporcionó un esquema para hacer avanzar la industria; sin embargo, carecía de una fuente de financiación identificada para ayudar a ponerlo en práctica.

En 2022, el Equipo de defensa de AARP en las Islas Vírgenes entró en acción y organizó varias reuniones con el presidente de We Grow Food, Inc. y miembros clave de la 34.ª Legislatura y se puso en contacto con miembros del gabinete del gobernador Bryan, específicamente el Comisionado de Agricultura, para abogar por la importancia de la seguridad alimentaria para todos los habitantes de las Islas Vírgenes. Más recientemente, AARP encuestó a habitantes de las Islas Vírgenes en la 24.ª Feria Agrícola de Agricultores de Burdeaux en St. Thomas, sobre la importancia de la seguridad alimentaria. La encuesta muestra que el 92% de los encuestados clasificaron la seguridad alimentaria como un tema importante en el que los funcionarios electos deben centrarse en 2023.

La seguridad alimentaria no se trata solo de tener suficientes alimentos para comer; se trata de tener suficientes alimentos buenos y nutritivos para que usted y su familia se mantengan saludables. El Plan Agrícola de las Islas Vírgenes ahora tendrá fondos para abordar la inseguridad alimentaria, un problema que afecta a muchas familias de las Islas Vírgenes. AARP-VI se enorgullece de abogar por todos los habitantes de las Islas Vírgenes para garantizar que tengan acceso a suficientes alimentos nutritivos para vivir una vida saludable.

Para obtener más información, visite aarp.org/vi o AARP Virgin Islands en Facebook en Facebook.com/aarpvi o Facebook.com/aarpviespanol y https://states.aarp.org/virgin-islands/section/espanol/, para obtener información en español.