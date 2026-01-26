AARP en Islas Vírgenes reconoce a Beverly Biziewski por su Dedicación y Compromiso con el Servicio Comunitario con su Premio al Voluntariado Más Prestigioso

English | Beverly Biziewski ha sido seleccionada por AARP, la organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de todos a medida que envejecen, para recibir el Premio Andrus por Servicio Comunitario de AARP en las Islas Vírgenes de 2022, el premio de voluntariado estatal más prestigioso y visible de la Asociación para servicio comunitario.

AARP-VI seleccionó a Beverly Biziewski por su notable servicio, que ha beneficiado enormemente a la comunidad, reflejado la visión y misión de AARP e inspirado a otros voluntarios. Las contribuciones de la Sra. Biziewski incluyen el voluntariado para la Sociedad Histórica de St. John, la Sociedad Audubon de las Islas Vírgenes, los Cantantes de St. John, la Iglesia Luterana de Nazareth, los Guerreros Heridos, AARP en las Islas Vírgenes, y servicio como Presidenta del Capítulo #4777 de AARP de St. John.

El premio se entregará formalmente a la Sra. Biziewski en una ceremonia a fines del otoño.

“Este premio actúa como un símbolo para el público de que todos podemos trabajar juntos por un cambio social positivo”, dijo Troy de Chabert-Schuster, director estatal de AARP-VI. “AARP ha valorado durante mucho tiempo el espíritu del voluntariado y las importantes contribuciones que hacen los voluntarios a sus comunidades, vecinos y los programas a los que sirven”.

Los beneficiarios de todo el país fueron elegidos por su capacidad para mejorar la vida de los socios y posibles socios de AARP, mejorar la comunidad en la que se realizó el trabajo o para la cual se realizó e inspirar a otros a ser voluntarios.