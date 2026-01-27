AARP otorga una subvención a una organización de las Islas Vírgenes como parte de su programa nacional para hacer que las comunidades sean más habitables

In English | Hoy, 30 de junio de 2023, AARP en las Islas Vírgenes anunció que una organización en el Territorio recibirá la Subvención Community Challenge 2023, parte del grupo más grande de beneficiarios hasta la fecha, con $3.6 millones otorgados entre 310 organizaciones en todo el país. Los beneficiarios implementarán proyectos de acción rápida que ayuden a las comunidades a ser más habitables al mejorar los lugares públicos; transporte; alojamiento; conexiones digitales; diversidad, equidad e inclusión; y más, con énfasis en las necesidades de los adultos mayores de 50 años.

Aquí en las Islas Vírgenes, el concesionario es VI Trail Alliance and Partners, y el proyecto financiado son las mejoras de Adventure Nature Trail que dan como resultado nuevas características, que incluyen un pabellón restaurado, bancos, mesas de picnic y letreros que identifican especies de árboles y describen el área y historia. La mejora del parque servirá a todos los residentes con énfasis en las personas mayores de 50 años.

“AARP en las Islas Vírgenes se compromete a trabajar con los líderes locales para mejorar la calidad de vida de los residentes a través de cambios tangibles”, dijo Troy de Chabert-Schuster, el director estatal de AARP-VI. “Estamos orgullosos de colaborar con el beneficiario de este año para realizar mejoras inmediatas en las comunidades para impulsar un cambio a largo plazo, especialmente para los habitantes de las Islas Vírgenes de 50 años o más”.

Los proyectos de subvenciones de AARP Community Challenge se financiarán en los 50 estados, Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Fiel a la naturaleza de acción rápida del programa, los proyectos deben completarse antes del 30 de noviembre de 2023.

Este año, el Desafío Comunitario de AARP aceptó solicitudes en tres oportunidades de subvención diferentes, incluidas las subvenciones emblemáticas existentes además de nuevas microsubvenciones para el desarrollo de capacidades para mejorar la accesibilidad para peatones y los jardines comunitarios. Las nuevas subvenciones de demostración se centrarán en mejorar los sistemas de transporte, con apoyo financiero proporcionado por Toyota Motor North America y concursos de diseño de opciones de vivienda.