AARP en las Islas Vírgenes lanza canción con artistas y ritmos locales

English| AARP en las Islas Vírgenes encargó una canción con artistas locales y música Soca y Quelbe. La canción titulada "AARP Makes Me Happy" es una infusión de voces reconocidas localmente como Eldrige "Edgy" Christian, Nikki Brooks y Delyno Brown, también conocido como Pressure Busspipe, los sonidos del renombrado flautista y embajador musical VI Stanley A. Jacobs, Ph. .D. de los Ten Sleepless Knights, y coros de Aquila Jackson. La canción fue escrita y compuesta por Luis Ible, Jr. y producida por Malvern Gumbs. La letra describe el trabajo de AARP en comunidades de todo el país, combinando los ritmos y sonidos de la música Quelbe y Soca.

AARP aboga constantemente por sus miembros y comunidades en todo el país y los territorios en temas de importancia que afectan a la población de más de 50 años. La puesta en marcha de la canción se inspiró en un incidente ocurrido hace unos años cuando se informó de la desaparición de un residente local de edad avanzada en la isla de St. Croix y el apoyo y la aprobación del proyecto de ley Silver Alert en el pasado.

“AARP Makes Me Happy” comparte el trabajo emocionante y relevante de la Organización en una forma que es fácil de entender, particularmente para nuestra población local en el Caribe”, dijo Troy de Chabert-Schuster, Director Estatal de AARP-VI. “También refleja la diversidad y la inclusión de AARP a través de la música que resuena no solo en las personas que viven en VI, sino también en la gran cantidad de caribeños que ahora residen en los Estados Unidos continentales. Los ritmos también cautivan a las personas no caribeñas”.

AARP-VI realizará una gira en junio para exhibir la canción junto con los artistas en estaciones de radio y programas de entrevistas radiales en todo el Territorio. Estén atentos a la radio y a la página de Facebook de AARP-VI para obtener más información sobre fechas y horarios.

Para obtener más información sobre el trabajo de defensa de AARP y los eventos organizados por AARP-VI, y en los que AARP-VI participa en colaboración con grupos y organizaciones, visite aarp.org/vi o AARP Islas Vírgenes en Facebook en Facebook.com/aarpvi o Facebook. com/aarpviespanol para obtener información en español.