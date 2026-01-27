Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

AARP-VI instala bancas en St. Thomas y St. John como Parte del trabajo para hacer habitables las comunidades de las Islas Vírgenes

English | AARP en las Islas Vírgenes colaboró ​​con el VI Departamento de Deportes, Parques y Recreación para ayudar a crear espacios al aire libre universalmente accesibles mediante la instalación de bancos para parques.

Como parte del trabajo de sus comunidades habitables, AARP se complace en anunciar la construcción e instalación de cinco bancos de parque en el Distrito de St. Thomas/St. John. El evento de inauguración formal fue el jueves 20 de julio de 2023 en William H. Hastie Park (adyacente al hogar para personas mayores Lucinda Millin), de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. en St. Thomas, Islas Vírgenes de EE. UU. El evento fue gratuito y abierto al público, y todos fueron invitados a asistir.

"Las comunidades habitables incluyen espacios públicos que benefician a todos, y AARP siempre aboga por comunidades saludables, seguras y vibrantes para personas mayores de 50 años y personas de todas las edades", dijo Troy de Chabert-Schuster, director estatal de AARP-VI. "AARP en las Islas Vírgenes se complace en proporcionar bancos al Distrito de St. Thomas/St. John para permitir que personas de todas las edades se reúnan, socialicen y disfruten de asientos. La instalación de estos bancos es otro paso para hacer que las Islas Vírgenes sean comunidades habitables, y nos complace contribuir a esa meta para los residentes del Territorio".

Otros bancos instalados estarán disponibles para el público en St. Thomas en Bordeaux Lookout, Smith Bay Tot Lot, Fairchild Park, Dorothea Tot Lot y Cruz Bay Park en St. John.

Para obtener más información sobre cómo AARP-VI trabaja para hacer que las Islas Vírgenes sean habitables, visite aarp.org/vi o AARP Virgin Islands en Facebook en Facebook.com/aarpvi o Facebook.com/aarpviespanol y https://states.aarp.org/virgin-islands/section/espanol/, para obtener información en español.

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All