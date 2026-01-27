AARP-VI instala bancas en St. Thomas y St. John como Parte del trabajo para hacer habitables las comunidades de las Islas Vírgenes

Centro de recursos
English | AARP en las Islas Vírgenes colaboró con el VI Departamento de Deportes, Parques y Recreación para ayudar a crear espacios al aire libre universalmente accesibles mediante la instalación de bancos para parques.
Como parte del trabajo de sus comunidades habitables, AARP se complace en anunciar la construcción e instalación de cinco bancos de parque en el Distrito de St. Thomas/St. John. El evento de inauguración formal fue el jueves 20 de julio de 2023 en William H. Hastie Park (adyacente al hogar para personas mayores Lucinda Millin), de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. en St. Thomas, Islas Vírgenes de EE. UU. El evento fue gratuito y abierto al público, y todos fueron invitados a asistir.
"Las comunidades habitables incluyen espacios públicos que benefician a todos, y AARP siempre aboga por comunidades saludables, seguras y vibrantes para personas mayores de 50 años y personas de todas las edades", dijo Troy de Chabert-Schuster, director estatal de AARP-VI. "AARP en las Islas Vírgenes se complace en proporcionar bancos al Distrito de St. Thomas/St. John para permitir que personas de todas las edades se reúnan, socialicen y disfruten de asientos. La instalación de estos bancos es otro paso para hacer que las Islas Vírgenes sean comunidades habitables, y nos complace contribuir a esa meta para los residentes del Territorio".
Otros bancos instalados estarán disponibles para el público en St. Thomas en Bordeaux Lookout, Smith Bay Tot Lot, Fairchild Park, Dorothea Tot Lot y Cruz Bay Park en St. John.
Para obtener más información sobre cómo AARP-VI trabaja para hacer que las Islas Vírgenes sean habitables, visite aarp.org/vi o AARP Virgin Islands en Facebook en Facebook.com/aarpvi o Facebook.com/aarpviespanol y https://states.aarp.org/virgin-islands/section/espanol/, para obtener información en español.
