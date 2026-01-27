Javascript is not enabled.

AARP en las Islas Vírgenes anuncia oportunidad de subvención para proyectos de mejora comunitaria de acción rápida

English | Sabemos que se necesita tiempo para construir grandes comunidades. Pero también creemos que las mejoras tangibles pueden generar un cambio a largo plazo. AARP lanzó Community Challenge en 2017 para financiar proyectos que generen impulso para mejorar la habitabilidad en todo el país. Nos complace anunciar que el programa regresa en 2023 por séptimo año y presentemente esta aceptando solicitudes en línea hasta el 15 de marzo de 2023 a las 5:00 pm ET.

El enfoque de AARP Community Challenge en proyectos tangibles, participación de la comunidad y su cronograma de acción rápida ayuda a los beneficiarios seleccionados a acelerar ideas y replicar prácticas prometedoras. Los proyectos anteriores han demostrado la capacidad de obtener fondos adicionales o apoyo de financiadores públicos y privados, fomentar la innovación, superar las barreras de las políticas locales y recibir una mayor conciencia y compromiso general.

El programa de subvenciones está abierto a entidades gubernamentales y sin fines de lucro 501(c)(3), 501(c)(4) y 501(c)(6). Las subvenciones pueden variar desde varios cientos de dólares para actividades pequeñas a corto plazo hasta varios miles o decenas de miles para proyectos más grandes. En 2023, AARP Community Challenge está aceptando solicitudes en tres oportunidades de subvenciones diferentes, dos de las cuales son nuevas este año.

  • Subvenciones emblemáticas

Este es el tradicional programa insignia de subvenciones Community Challenge de AARP, en el que las subvenciones van desde varios cientos de dólares para actividades más pequeñas a corto plazo hasta decenas de miles de dólares para proyectos más grandes. Estas subvenciones apoyarán proyectos que mejoren los lugares públicos; transportación; alojamiento; diversidad, equidad e inclusión; conexiones digitales; resiliencia comunitaria; compromiso civil; y salud comunitaria y empoderamiento económico.

  • ¡NUEVO en 2023! Microdonaciones para el desarrollo de capacidades

Estas subvenciones de $2500 se combinan con valiosos recursos adicionales, como seminarios web, oportunidades de aprendizaje grupal, hasta dos horas de entrenamiento personalizado de America Walks o 880 Cities y publicaciones de AARP. Esta nueva oportunidad de subvención aceptará solicitudes para proyectos que respalden la accesibilidad para peatones usando el kit de herramientas de auditoría de caminatas de AARP y jardines comunitarios usando la publicación de AARP Creando jardines comunitarios para todas las edades.

  • ¡NUEVO en 2023! Becas de demostración

Apoyando los esfuerzos de demostración que fomentan la replicación de esfuerzos locales prometedores, esta nueva oportunidad de subvención aceptará solicitudes para proyectos que desarrollen capacidad para el cambio de sistemas de transporte y concursos de diseño de unidades de vivienda accesoria (ADU).

"Estamos encantados de abrir el programa de subvenciones Community Challenge de AARP una vez más y alentamos a todas las organizaciones elegibles a postularse", dijo Troy de Chabert-Schuster, director estatal de AARP en las Islas Vírgenes. "Los beneficiarios anteriores han realizado mejoras tangibles que provocan un cambio a largo plazo en las comunidades de las Islas Vírgenes.

Desde 2017, AARP Community Challenge ha financiado más de 1060 proyectos en todo el país, incluidos cinco aquí en las Islas Vírgenes. Los proyectos completados incluyen murales de arte de artistas mayores de edad en Santa Cruz y St. Thomas, la construcción de un carril para bicicletas en el Bypass en Santa Cruz incluyendo la instalación de asientos y un circulo de nnarración o cuentos en el parque de Canegata, la mejora y reapertura de los senderos para caminar y andar en bicicleta en Windsor Farms, y reparaciones de daños en el histórico Orchid House en St. George Village Botanical Gardens.

El programa de subvenciones Community Challenge de AARP es parte de la iniciativa de comunidades habitables a nivel nacional de AARP, que apoya los esfuerzos de los vecindarios, pueblos, ciudades y condados de todo el país para convertirse en excelentes lugares para vivir para personas de todas las edades. Creemos que las comunidades deben proporcionar a los residentes de todas las edades (especialmente a las personas mayores de 50 años) calles seguras y transitables; opciones de transporte y vivienda asequibles y accesibles; acceso a los servicios necesarios; y oportunidades para participar en la vida comunitaria.

La fecha límite de solicitud para el ciclo de subvenciones de 2023 es el 15 de marzo de 2023 a las 5:00 p. m. ET. Todos los proyectos deben completarse antes del 30 de noviembre de 2023.

Para enviar una solicitud y obtener más información sobre el trabajo financiado por AARP Community Challenge tanto aquí en las Islas Vírgenes como en todo el país, visite aarp.org/CommunityChallenge.

