AARP en las Islas Vírgenes anuncia oportunidad de subvención para proyectos de mejora comunitaria de acción rápida

Sabemos que se necesita tiempo para construir grandes comunidades. Pero también creemos que las mejoras tangibles pueden generar un cambio a largo plazo. AARP lanzó Community Challenge en 2017 para financiar proyectos que generen impulso para mejorar la habitabilidad en todo el país. Nos complace anunciar que el programa regresa en 2023 por séptimo año y presentemente esta aceptando solicitudes en línea hasta el 15 de marzo de 2023 a las 5:00 pm ET.

El enfoque de AARP Community Challenge en proyectos tangibles, participación de la comunidad y su cronograma de acción rápida ayuda a los beneficiarios seleccionados a acelerar ideas y replicar prácticas prometedoras. Los proyectos anteriores han demostrado la capacidad de obtener fondos adicionales o apoyo de financiadores públicos y privados, fomentar la innovación, superar las barreras de las políticas locales y recibir una mayor conciencia y compromiso general.

El programa de subvenciones está abierto a entidades gubernamentales y sin fines de lucro 501(c)(3), 501(c)(4) y 501(c)(6). Las subvenciones pueden variar desde varios cientos de dólares para actividades pequeñas a corto plazo hasta varios miles o decenas de miles para proyectos más grandes. En 2023, AARP Community Challenge está aceptando solicitudes en tres oportunidades de subvenciones diferentes, dos de las cuales son nuevas este año.

Subvenciones emblemáticas

Este es el tradicional programa insignia de subvenciones Community Challenge de AARP, en el que las subvenciones van desde varios cientos de dólares para actividades más pequeñas a corto plazo hasta decenas de miles de dólares para proyectos más grandes. Estas subvenciones apoyarán proyectos que mejoren los lugares públicos; transportación; alojamiento; diversidad, equidad e inclusión; conexiones digitales; resiliencia comunitaria; compromiso civil; y salud comunitaria y empoderamiento económico.

¡NUEVO en 2023! Microdonaciones para el desarrollo de capacidades

Estas subvenciones de $2500 se combinan con valiosos recursos adicionales, como seminarios web, oportunidades de aprendizaje grupal, hasta dos horas de entrenamiento personalizado de America Walks o 880 Cities y publicaciones de AARP. Esta nueva oportunidad de subvención aceptará solicitudes para proyectos que respalden la accesibilidad para peatones usando el kit de herramientas de auditoría de caminatas de AARP y jardines comunitarios usando la publicación de AARP Creando jardines comunitarios para todas las edades.