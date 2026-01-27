AARP abre Parque de Acondicionamiento Físico al Aire Libre en las Islas Vírgenes para conmemorar su 60 aniversario

El miércoles, 16 de noviembre de 2022, el director estatal de English | AARP, Troy de Chabert-Schuster, inaugurará el parque de acondicionamiento físico al aire libre patrocinado por AARP en las Islas Vírgenes. La Gran Inauguración fue a las 11:00 am en Altona Lagoon en Christiansted, St. Croix. Con 15 parques abiertos en 2019 y más en todo el país entre 2020 y 2022, AARP patrocino un parque de acondicionamiento físico en cada estado, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Debido a la COVID-19, se anunció una apertura parcial en 2021 y AARP-VI ahora llevo a cabo la gran inauguración del parque. AARP trabajo con FitLot, una organización 501c3 dedicada a ayudar a las comunidades a encontrar los recursos que necesitan para planificar, construir y programar parques de acondicionamiento físico al aire libre. Cada parque incluye equipo de ejercicio FitLotTM y una sólida programación diseñada para cumplir con una amplia gama de niveles y habilidades de condición física.

"Este gimnasio al aire libre patrocinado por AARP es un símbolo del compromiso de AARP para ayudar a garantizar que las personas de las Islas Vírgenes tengan una manera de hacer ejercicio y mantenerse saludables a medida que envejecen", dijo Troy de Chabert-Schuster, director estatal de AARP en Las Islas Vírgenes. "Con el uso de este parque por parte de familias y adultos mayores, los residentes pueden crear conexiones, involucrarse más y crear un sentido de comunidad, ayudando a que nuestras comunidades sean más habitables. AARP agradece al gobernador de las Islas Vírgenes, Albert Bryan, Jr. , y al Departamento de Deportes, Parques y Recreación de las Islas Vírgenes, por trabajar con nosotros para hacer esto posible. Esperamos continuar trabajando con el Departamento a medida que brindan programas e instructores para los habitantes de las Islas Vírgenes que visitan y usan el parque de acondicionamiento físico, hecho posible a través de fondos de AARP".

La ceremonia de apertura incluyo a miembros de la Oficina del Gobernador, de la 34.ª Legislatura de las Islas Vírgenes, los Departamentos de Deportes, Parques y Recreación, y Salud, junto con voluntarios de AARP-VI y miembros de la comunidad. Habieron demostraciones de equipos de ejercicio, refrigerios y música por DJ Ricky Sounds.

"El Departamento de Deportes, Parques y Recreación está encantado de colaborar con AARP en las Islas Vírgenes", dijo Calvert White, comisionado del Departamento de Deportes, Parques y Recreación de las Islas Vírgenes. "Una parte de nuestro mandato es brindar actividades recreativas para la comunidad. Con la apertura del Parque de acondicionamiento físico al aire libre patrocinado por AARP, ahora tenemos otra vía que puede atender a nuestra población de adultos mayores. Esperamos producir programas en el parque que mejorar la capacidad física y la calidad de vida de toda la comunidad. Gracias a AARP por hacer esto realidad".