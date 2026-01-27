Guía de recursos para cuidadores familiares en Florida

Cuidar de un ser querido puede ser una de las tareas más importantes y desafiantes que asumirás en toda tu vida. No importa en qué punto de tu trayectoria como cuidador te encuentres—ya sea empezando a planificar; cuidando de un familiar en tu hogar, en un centro de cuidados o a distancia; o encargándote de las responsabilidades de cuidar a alguien en la fase final de la vida—, tener a la mano los recursos que necesitas hará más fácil el proceso.

AARP y United Way se han unido para ayudarte a obtener respuestas, encontrar recursos cerca de ti y ofrecerte apoyo. Esta guía de recursos te ayuda a encontrar programas y servicios cerca de ti. También puedes llamar al 211 o consultar la página web 211.org para ponerte en contacto con un especialista que te ayudará a encontrar recursos adicionales para el cuidado de un ser querido, así como apoyo en tu comunidad.

La información que proporciones a 211 se regirá por la política de privacidad de ellos. Además, AARP no ofrece muchos de los recursos a los que se hace referencia en esta guía. Cualquier información que proporciones a las organizaciones que mencionamos aquí se regirá por las políticas de privacidad de dichas organizaciones.

Llama a la línea gratuita de Recursos para cuidadores familiares de AARP al 877-366-0049 para solicitar una copia de esta guía que se te enviará por correo.

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



211 (866-728-8445 llamada sin cargo | 2-1-1) 211 es un servicio telefónico gratuito, disponible las 24 horas, que conecta a las personas que llaman con agencias locales de salud y servicios humanos que ofrecen apoyo con alimentos, vivienda, empleo, atención médica, consejería en momentos de crisis y otras necesidades.



Línea de ayuda para adultos mayores: Departamento de Asuntos de los Adultos Mayores de Florida (800-963-5337) Este opera una variedad de servicios comunitarios y basados en el hogar que promueven el bienestar, la seguridad y la independencia de los adultos mayores de Florida. La línea de ayuda para adultos mayores puede acceder a información sobre estos servicios, incluidos el programa de alimentos para adultos mayores, el programa de cuidado comunitario de Community Care for the Elderly, el programa Senior Companion Program y más.



Línea directa para abusos en Florida (800-962-2873) y autonegligencia de adultos vulnerables. (Si sospechas que un adulto vulnerable está en peligro inmediato, llama al 911) La Florida Abuse Hotline, la línea directa para reportar abusos en Florida, está operada por el Departamento de Niños y Familias de Florida, y acepta denuncias de abuso, explotación, negligencia y autonegligencia de adultos vulnerables. (Si sospechas que un adulto vulnerable está en peligro inmediato, llama al 911).



Programa SHINE (Serving Health Insurance Needs of the Elders) (800-963-5337) Es un programa gratuito, ofrecido por el Departamento de Asuntos de los Adultos Mayores de Florida, diseñado para ayudar a los adultos mayores y sus cuidadores con preguntas sobre Medicare, Medicaid y de seguros médicos en general. Los voluntarios capacitados de SHINE proveen su asesoría en diversas localidades y eventos comunitarios. También hay recursos en línea disponibles.



Ayuda Adicional (Extra Help) de Medicare Rx (800-772-1213) El programa Extra Help ayuda a los participantes de Medicare de bajos ingresos con primas mensuales, deducibles anuales y copagos de medicamentos recetados. Las personas que reúnan los requisitos pueden inscribirse en Ayuda Adicional a través de la Administración del Seguro Social.



FloridaHealthFinder (888-419-3456) FloridaHealthFinder, un servicio de la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud, compara la calidad y el costo de los diferentes proveedores de atención médica, incluidos hospitales, hogares de ancianos, programas de cuidados paliativos y médicos.



Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para los cuidadores.



Florida Alliance for Assistive Services and Technology (FAAST, Alianza de Florida para Servicios y Tecnología de Apoyo) (850-487-3278) Ofrece a los residentes del estado acceso gratuito a información, servicios de recomendación, programas educativos y publicaciones sobre temas relacionados con los derechos, las leyes y políticas de discapacidad, y oportunidades de financiamiento para dispositivos de asistencia y equipo médico duradero que están cubiertos en gran medida por Medicare y Medicaid.



Area Agency on Aging (AAA, Agencia del Área sobre Envejecimiento) o Aging and Disability Resource Centers (ADRC, Centros de recursos sobre envejecimiento y discapacidades) (800-963-5337) La AAA de Florida está formada por 11 ADRC regionales. Cada ADRC brinda información a adultos mayores y cuidadores y acceso a recursos locales, estatales y federales sobre el cuidado a largo plazo. Las ADRC administran servicios basados en el hogar y la comunidad, como compañía, servicios de relevo, entrega de comidas y transporte a citas médicas.



Florida Telecommunications Relay Inc. (FTRI) (800-222-3448 | 888-447-5620 toll-free) FTRI administra el programa de distribución de equipo especializado de telecomunicaciones para residentes de Florida que son sordos, con dificultad auditiva, sordo y ciegos y con discapacidades del habla. Ofrece préstamos gratuitos de una variedad de tecnologías de telecomunicaciones.



