Caring for Familia: AARP Orlando celebra la cultura hispana, el cuidado y la comunidad

El 22 de agosto, AARP Orlando reunió a la comunidad hispana para un poderoso día de salud, cultura y conexión en "Caring for Familia: foro de bienestar hispano", realizado en asociación con la Asociación Médica Nacional Hispana (NHMA) y URBANDER.

El 22 de agosto, AARP Orlando reunió a la comunidad hispana para un poderoso día de salud, cultura y conexión en "Caring forFamilia: foro de bienestar hispano", realizado en asociación con la Asociación Médica Nacional Hispana (NHMA) y URBANDER.

Desarrollado por Yazmin Alfonso, sudirectora estatal de Alcance y Participación de Greater Orlando, el foro de todo el día conectó a miembros de la comunidad hispana de cuidadores y adultos mayores del centro de Florida con médicos locales y recursos de salud vitales. Casi 10 paneles dirigidos por expertos exploraron temas como la demencia y la salud cerebral, la prevención de la artritis, la conciencia sobre el cáncer, Medicare vs. Medicaid, terapia para el duelo, y más. Los médicos Serguei Castaneda y Luis Isea Mercado, copresidentes del capítulo de Florida de NHMA, guiaron muchas de estas discusiones, con traducciones ofrecidas en inglés y español a través de un sistema habilitado con código QR.

También asistieron legisladores hispanos locales, incluyendo al honorable juez José R. Rodríguez y a la comisionada del condado de Orange, Mayra Uribe, destacando la importancia de estos temas dentro de la comunidad hispana del centro de Florida.

"El propósito [del evento] era que la comunidad hispana escuchara a médicos que se parecen a ellos", dijo Alfonso. "Este evento reunió a expertos y familias multigeneracionales en un solo espacio, proporcionando a los asistentes herramientas, conocimientos y recursos para cuidar mejor a sus seres queridos mientras se cuidan a sí mismos".

"Como médicos, nuestro objetivo es conectar con nuestros pacientes y nuestras comunidades", explica el Dr. Isea Mercado. "No queremos estar aislados en una oficina. Queremos compartir información precisa donde sea que podamos, y estamos agradecidos de que AARP Florida nos proporcionó un lugar para hacer exactamente eso".

Según el Dr. Serguei Castaneda, solo el 5% de los médicos de Florida se identifican como hispanos. "Las barreras del idioma son uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestra comunidad", discute Castaneda. "Tener acceso a médicos que hablan el mismo idioma y entienden nuestra cultura ayuda a construir confianza, y la confianza conduce a un mejor cuidado".

El cuidado fue otro enfoque central. En un emotivo panel moderado por el Dr. Isea, tres voluntarios de AARP Orlando compartieron sus experiencias personales como cuidadores, destacando tanto los desafíos como la resiliencia de los cuidadores hispanos.

Para Alfonso, el tema es profundamente personal. "Como puertorriqueño que soy, fui un cuidador secundario para mi abuela", explica Alfonso. "He visto el impacto en la salud y el bienestar de mis dos padres, su jubilación, y nuestra familia en general. Este evento se trataba de dar voz a esas experiencias y ayudar a otros a saber que no están solos".

"En la comunidad hispana, queremos cuidar de nuestros mayores", añade el Dr. Isea. "Pero puede requerir control emocional. Este evento ayudará a los cuidadores a entender los recursos disponibles para ellos y a crear conexiones con otros que pueden estar pasando por algo similar".

Al concluir cada panel, un mensaje resonante fue claro: "No estás solo". Caring for Familia fue un vibrante tapiz de historias, sonrisas y apoyo, unido por un compromiso compartido con la salud, la herencia y el poder de la familia. De hecho, una de las lecciones más importantes del evento fue que cuidar a los demás comienza con cuidarnos a nosotros mismos, y que un sistema de apoyo está más cerca de lo que uno podría pensar.

El día concluyó con una recepción de clausura que contó con música salsa en vivo, auténtica comida latina y actuaciones culturales que honraron el espíritu vibrante de la comunidad.

"Este fue un evento que nuestra comunidad [hispana] necesitaba desesperadamente", declaró Alicia Ramírez, una voluntaria principal de AARP Orlando y panelista sobre cuidadores. "Espero que esto sea algo que podamos replicar en el futuro, porque otras áreas también necesitan este nivel de conocimiento y apoyo".

Para obtener más información sobre eventos cerca de ti, visita aarp.org/local. Para obtener más información sobre los recursos para cuidadores de AARP Florida, visita aarp.org/flcaregiver.

