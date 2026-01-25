Actualización del caso de tarifas de FPL 2025

Aumento Propuesto por FPL: ¿Qué Significa para Usted?

El 28 de Febrero de 2025, Florida Power & Light (FPL) presentó ante la Comisión de Servicios Públicos de Florida (PSC, por sus siglas en inglés) una propuesta para aumentar las tarifas base, lo que podría incrementar significativamente las facturas de los clientes durante los próximos cuatro años.

Más de 12 millones de residentes en Florida enfrentan el mayor aumento en tarifas eléctricas en la historia de EE. UU., con posibles aumentos pronunciados en sus facturas de servicios públicos. FPL propone un incremento que afectará a muchos floridanos, especialmente a los adultos mayores con ingresos fijos.

FPL también solicita hasta un 11.9% de rentabilidad permitida o Retorno sobre la Inversión (ROE), superando ampliamente el promedio nacional del 9.5%.

Lea el comunicado de prensa aqui.

Fechas y Lugares de las Audiencias Públicas de FPL

¿Qué Significa Esto para Usted?

Los clientes residenciales pueden esperar los siguientes aumentos mensuales en la tarifa base usando 1,000 kWh por mes:

Aumento del 20% en la tarifa base mínima mensual residencial, de $25 a $30 al mes para todos los clientes residenciales. Este es un aumento adicional que los clientes deben pagar, incluso si su consumo individual es menor.

en la tarifa base mínima mensual residencial, de $25 a $30 al mes para todos los clientes residenciales. Este es un aumento adicional que los clientes deben pagar, incluso si su consumo individual es menor. Esta propuesta de aumento no incluye otros costos ya trasladados a los clientes, como cargos por combustible, recuperación de costos nucleares, cargos ambientales y energéticos, fortalecimiento contra tormentas y recuperación por daños de tormentas. El aumento propuesto se suma a todos estos cargos.

¡AARP Florida Está Luchando por Usted!

Estos aumentos excesivos en las tarifas afectan injustamente a los hogares, especialmente a los adultos mayores con ingresos fijos—mientras FPL prioriza las ganancias corporativas sobre la asequibilidad.

Si se aprueban, estos aumentos harán aún más difícil que los floridanos puedan cubrir el costo creciente de necesidades básicas, como la electricidad.

Exija tarifas justas, responsabilidad y que DETENGAN LA AVARICIA CORPORATIVA.

