AARP Florida se opone al propuesto aumento excesivo de tarifas de Florida Power & Light que afectaría los bolsillos de los floridanos mayores

Más de 12 millones de residentes de Florida enfrentan el mayor aumento de tarifas eléctricas en la historia de EE. UU., con aumentos potencialmente drásticos en sus facturas de servicios públicos. Florida Power & Light (FPL) está proponiendo un aumento que afectará a muchos floridanos, especialmente a los adultos mayores con ingresos fijos. Esta propuesta aumenta la tarifa base mínima para los clientes residenciales de $25 a $30, obligándolos a pagar más sin importar su consumo real de energía.

El aspecto más alarmante de la propuesta es la solicitud de FPL de un retorno sobre el capital de 11.9%, una cifra mucho más alta que el promedio nacional de 9.5%. Este aumento haría aún más difícil para las familias pagar necesidades diarias como electricidad, comida y medicinas.

“Este aumento excesivo de tarifas impone una carga injusta a los hogares, especialmente a los adultos mayores de bajos ingresos o aquellos con ingresos fijos. La gente pagará facturas mensuales más altas por la misma cantidad de energía”, dijo Jeff Johnson, Director Estatal de AARP Florida. “La Comisión de Servicios Públicos (PSC) debe examinar cuidadosamente la propuesta de FPL y asegurarse de que esté justificada”.

“No se trata de encontrar un equilibrio justo entre las necesidades de los clientes y las de la propia empresa”, dijo Zayne Smith, Director Senior de Abogacía de AARP Florida. “FPL está exigiendo miles de millones más a los floridanos trabajadores mientras busca ganancias excesivas que superan con creces las normas nacionales. Los residentes de Florida están hartos de los aumentos constantes de tarifas que aumentan las ganancias de las compañías de servicios públicos mientras dejan a las familias luchando para llegar a fin de mes”.

AARP Florida está luchando contra este aumento excesivo de tarifas y anima a todos a involucrarse. Puedes hacer oír tu voz firmando nuestra petición en línea y enviando comentarios directamente a la PSC. Visita www.aarp.org/fpltarifas para obtener más información y tomar acción hoy mismo.