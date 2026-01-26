Javascript is not enabled.

AARP publica primer resumen comprensivo de personal en hogares de ancianos de la Florida

AARP Florida publicó un resumen comprensivo que presenta la historia de estándares de empleados en los asilos de ancianos de la Florida, recopilando investigaciones revisadas para examinar la compleja relación entre los asilos de ancianos de alta calidad y los requisitos de personal. El informe de AARP fue creado en colaboración con la Dra. Lindsay Peterson, profesora asistente de la Universidad del Sur de Florida (USF), directora del Programa de Pasantías en Administración de Cuidados a Largo Plazo y Ciencias del Envejecimiento, y directora interina del Centro de Intercambio de Políticas de Florida sobre Envejecimiento.

Lea el Resumen completo de AARP sobre el personal en hogares de ancianos en Florida (ingles)

El director estatal de AARP Florida, Jeff Johnson, dijo: “Al observar detenidamente la historia de los estándares de personal en los asilos de ancianos de la Florida durante las últimas dos décadas, queda claro que los cambios legislativos han dañado el enfoque de atención de la Florida en los asilos de ancianos.

“Las familias de la Florida merecen la tranquilidad de saber que las personas en los hogares de ancianos reciben la atención de alta calidad que necesitan, por lo que AARP se ha comprometido a vigilar este tema. Este informe, el primero de su tipo, es un punto de partida para una conversación mucho más amplia sobre lo que la Florida debe hacer para brindar atención superior a nuestra creciente población de ancianos con niveles crecientes de necesidad.

“Desarrollado en colaboración con la Dra. Lindsay Peterson, una voz respetada en estudios de atención a largo plazo y envejecimiento, AARP Florida espera que este resumen sirva como recurso para los encargados de tomar decisiones legislativas y los funcionarios electos. Las mejores decisiones se basan en investigaciones de alta calidad. Esta compilación de estudios revisados por colegas ilustra la historia, los cambios significativos en las políticas, los desafíos pasados y el panorama actual del de personal en el sistema de atención a largo plazo de la Florida.

“A medida que el sistema de atención a largo plazo de la Florida y sus residentes se ajustan a los cambios recientes, que han diluido la atención de enfermería, debemos estar preparados para examinar qué han hecho y qué harán estos cambios en la relación crítica entre los niveles de personal y la atención de calidad. Solo al hacer esto podemos determinar qué vendrá después y asumir un papel de liderazgo en la configuración de este sistema para las futuras generaciones de adultos mayores”.

La profesora asistente de la Universidad del Sur de Florida, Lindsay Peterson, Ph.D., dijo: “Como investigadora de atención a largo plazo, creo que es de importancia comprender y comunicar los resultados de los estudios revisados por colegas. Es importante enfocar luz sobre la naturaleza compleja de los estándares de personal en nuestros asilos de ancianos, como lo hizo la difunta profesora de USF Kathryn Hyer hace una década con su investigación de políticas sobre el personal en los asilos de ancianos de la Florida y los desafíos que enfrenta este sistema. Espero continuar este trabajo con AARP para brindar una investigación más sustantiva sobre el personal en los hogares de ancianos, incluidos los cambios que ha implementado la Florida y su impacto en los residentes y el personal en los hogares de ancianos”.

Dra. Lindsay Peterson Biografía

Lindsay Peterson es profesora asistente de investigación en la Escuela de Estudios sobre el Envejecimiento en la Universidad del Sur de Florida. Ha realizado investigaciones sobre la calidad de la atención a largo plazo y la preparación para desastres en hogares de ancianos y comunidades de vida asistida y entre los cuidadores que viven en la comunidad. Este trabajo se ha realizado a través de subvenciones con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y con el Retirement Research Foundation, en asociación con la Asociación de Alzheimer. Peterson comenzó su carrera como periodista en la Florida. Después de dejar los periódicos en 2012, obtuvo su Ph.D. en Estudios sobre el Envejecimiento de USF y se unió a la facultad de Estudios sobre el Envejecimiento en 2016. También es directora interina del Centro de Intercambio de Políticas de Florida sobre el Envejecimiento en USF. El enfoque de su trabajo con el centro de políticas es difundir los resultados de la investigación y resaltar el valor de la investigación para el desarrollo de políticas.

