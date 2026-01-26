AARP publica primer resumen comprensivo de personal en hogares de ancianos de la Florida

AARP Florida publicó un resumen comprensivo que presenta la historia de estándares de empleados en los asilos de ancianos de la Florida, recopilando investigaciones revisadas para examinar la compleja relación entre los asilos de ancianos de alta calidad y los requisitos de personal. El informe de AARP fue creado en colaboración con la Dra. Lindsay Peterson, profesora asistente de la Universidad del Sur de Florida (USF), directora del Programa de Pasantías en Administración de Cuidados a Largo Plazo y Ciencias del Envejecimiento, y directora interina del Centro de Intercambio de Políticas de Florida sobre Envejecimiento.

Lea el Resumen completo de AARP sobre el personal en hogares de ancianos en Florida (ingles)

El director estatal de AARP Florida, Jeff Johnson, dijo: “Al observar detenidamente la historia de los estándares de personal en los asilos de ancianos de la Florida durante las últimas dos décadas, queda claro que los cambios legislativos han dañado el enfoque de atención de la Florida en los asilos de ancianos.

“Las familias de la Florida merecen la tranquilidad de saber que las personas en los hogares de ancianos reciben la atención de alta calidad que necesitan, por lo que AARP se ha comprometido a vigilar este tema. Este informe, el primero de su tipo, es un punto de partida para una conversación mucho más amplia sobre lo que la Florida debe hacer para brindar atención superior a nuestra creciente población de ancianos con niveles crecientes de necesidad.

“Desarrollado en colaboración con la Dra. Lindsay Peterson, una voz respetada en estudios de atención a largo plazo y envejecimiento, AARP Florida espera que este resumen sirva como recurso para los encargados de tomar decisiones legislativas y los funcionarios electos. Las mejores decisiones se basan en investigaciones de alta calidad. Esta compilación de estudios revisados por colegas ilustra la historia, los cambios significativos en las políticas, los desafíos pasados y el panorama actual del de personal en el sistema de atención a largo plazo de la Florida.