AARP invierte en las comunidades de la Florida para mejorarlas para todas las edades

 En el 2019, la Florida se convirtió en el cuarto estado en unirse a la red de estados y comunidades habitables con las personas mayores de AARP, y AARP Florida continúa trabajando a nivel estatal y local para hacer que las comunidades sean habitables para una población que envejece. La iniciativa de Comunidades Habitables de AARP apoya los esfuerzos de ciudades, pueblos, vecindarios y áreas rurales para convertirse en excelentes lugares para vivir para personas de todas las edades, especialmente aquellas de 50 años o más. Como parte de la iniciativa, AARP ofrece Community Challenge Grants que financian ideas a corto plazo con impactos a largo plazo en comunidades de todo el país.

 AARP Florida anunció recientemente que 8 organizaciones en todo el estado recibieron subvenciones del 2023 Community Challenge. Los beneficiarios implementarán proyectos de acción rápida este año que ayuden a las comunidades mejorando los lugares públicos; transporte; alojamiento; conexiones digitales; diversidad, equidad e inclusión; y más, con énfasis en las necesidades de los residentes mayores de 50 años.

El programa de AARP aceptó solicitudes en tres tipos de subvenciones diferentes, incluidas las subvenciones emblemáticas existentes, además de nuevas micro subvenciones para el desarrollo de capacidades para mejorar la accesibilidad de peatones y los jardines comunitarios. Las nuevas subvenciones de demostración se centrarán en concursos de diseño de opciones de vivienda.

 Aquí en la Florida, los proyectos financiados incluyen:

 SUBVENCIONES INSIGNIAS:

• KCCI (Tallahassee): Este proyecto contribuirá a la creación de espacios, la conectividad comunitaria y la seguridad multimodal en nuestra comunidad a través de un evento comunitario centrado en pintar dos cruces peatonales que conectan una escuela primaria y una comunidad para personas mayores.

• Consejo de Planificación Regional de Apalachee (Tallahassee): Este proyecto proporcionará clínicas legales móviles "Testamentos sobre ruedas", a una región de nueve condados en el norte de la Florida, que brindará servicios legales a los residentes, con énfasis en los adultos mayores.

• Ciudad de Lakeland (Condado de Polk): La conexión de la calle Hillcrest crea una conexión transitable, segura y que cumple con la ley ADA desde Florida Avenue hasta Drane Park, lo que brinda conexiones a otras tres rutas que están conectadas en toda la ciudad para ciclistas/peatones, instalaciones y senderos.

• Ciudad de Orlando (Condado de Orange): La Campaña de Educación y Alcance ADU de Orlando creará conciencia sobre las ADU en una variedad de entornos multiculturales y creará una experiencia de permisos más fácil de usar para las personas que deseen construir un ADU para familiares intergeneracionales.

• KLCB (Cape Coral – Condado de Lee): Este proyecto establecerá un dosel de árboles, perdido durante el huracán Ian, en un parque visitado por muchos cada día. El parque alberga la liga local de softbol para mayores de 50 años.

BECAS DE DEMOSTRACIÓN:

• Habitat for Humanity del condado de Hillsborough: este proyecto promoverá las ADU como opciones de vivienda asequibles y accesibles en nuestra comunidad a través de una competencia de diseño muy publicitada en la que equipos de firmas de arquitectura locales, así como programas de arquitectura de escuelas secundarias y universidades, presenten planos de ADU.

• Centro de Arquitectura y Diseño de Miami, Inc. (MCAD): El Centro de Arquitectura y Diseño de Miami, para fomentar ADU de relleno asequibles, está creando una competencia de diseño para opciones que brindan a los propietarios acceso a diseños que presentan sostenibilidad, asequibilidad y accesibilidad, centrándose en la comunidad de 50+.   Oportunidad de micro subvenciones:  

• Sprout (Ciudad de Florida en el condado de Miami-Dade): Este programa se enfoca en la jardinería aeropónica como alternativas a los métodos tradicionales de jardinería. Los jardines brindan una instalación simple y la capacidad sin esfuerzo de cultivar alimentos a través de un sistema liviano y reunirán a las personas mayores y residentes locales para cultivar el jardín. Además de los refrigeradores comunitarios, ahora estamos ampliando nuestros recursos para incluir despensas selectas. Esto permitirá que los ancianos vengan y compren en la despensa y en los refrigeradores comunitarios para obtener comida gratis.

Las subvenciones de este año otorgaron más de $ 100,000 en fondos para proyectos. Desde el 2017, AARP ha otorgado 42 subvenciones y $524,128 a través del programa a organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales de la Florida en todo el estado.

View the full list of grantees and their project descriptions at aarp.org/communitychallenge and learn more about AARP’s livable communities work at aarp.org/livable.

Vea la lista completa de beneficiarios y las descripciones de sus proyectos en aarp.org/communitychallenge y aprenda más sobre el trabajo de comunidades habitables de AARP en aarp.org/livable.   AARP Florida se compromete a trabajar con los líderes locales para mejorar la calidad de vida de los residentes a través de cambios tangibles. Estamos orgullosos de colaborar con los beneficiarios de este año a medida que realizan mejorias inmediatas en sus comunidades para impulsar un cambio a largo plazo, especialmente para los floridanos mayores de 50 años.   Más información: AARP.org/CommunityChallenge  

