AARP invierte en las comunidades de la Florida para mejorarlas para todas las edades

En el 2019, la Florida se convirtió en el cuarto estado en unirse a la red de estados y comunidades habitables con las personas mayores de AARP, y AARP Florida continúa trabajando a nivel estatal y local para hacer que las comunidades sean habitables para una población que envejece. La iniciativa de Comunidades Habitables de AARP apoya los esfuerzos de ciudades, pueblos, vecindarios y áreas rurales para convertirse en excelentes lugares para vivir para personas de todas las edades, especialmente aquellas de 50 años o más. Como parte de la iniciativa, AARP ofrece Community Challenge Grants que financian ideas a corto plazo con impactos a largo plazo en comunidades de todo el país.

AARP Florida anunció recientemente que 8 organizaciones en todo el estado recibieron subvenciones del 2023 Community Challenge. Los beneficiarios implementarán proyectos de acción rápida este año que ayuden a las comunidades mejorando los lugares públicos; transporte; alojamiento; conexiones digitales; diversidad, equidad e inclusión; y más, con énfasis en las necesidades de los residentes mayores de 50 años.

El programa de AARP aceptó solicitudes en tres tipos de subvenciones diferentes, incluidas las subvenciones emblemáticas existentes, además de nuevas micro subvenciones para el desarrollo de capacidades para mejorar la accesibilidad de peatones y los jardines comunitarios. Las nuevas subvenciones de demostración se centrarán en concursos de diseño de opciones de vivienda.

Aquí en la Florida, los proyectos financiados incluyen:

SUBVENCIONES INSIGNIAS:

• KCCI (Tallahassee): Este proyecto contribuirá a la creación de espacios, la conectividad comunitaria y la seguridad multimodal en nuestra comunidad a través de un evento comunitario centrado en pintar dos cruces peatonales que conectan una escuela primaria y una comunidad para personas mayores.