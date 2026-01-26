AARP Florida destaca las prioridades legislativas para el 2024

Esta semana, AARP Florida publicó sus prioridades legislativas para 2024, destacando la importancia de mantener una fuerza laboral de atención directa bien capacitada, mejorar la calidad y la supervisión del sistema de atención a largo plazo de la Florida, la expansión de los servicios domiciliarios y comunitarios y aumentar la protección del consumidor como principales prioridades para el equipo de cabildeo de AARP y los voluntarios.

El director estatal de AARP Florida, Jeff Johnson, dijo: “Este año, anticipamos que la Legislatura de la Florida se centrará en la fuerza laboral de atención médica, que es de importancia vital para la capacidad del estado de brindar atención médica de calidad y atención a largo plazo a los residentes. La seguridad de la salud es una prioridad principal para AARP y sus 2,8 millones de miembros de la Florida, y continuaremos destacando la importancia de la atención a largo plazo de alta calidad como componente de la seguridad de la salud”.

“Como defensora no partidista de los adultos mayores que no respalda candidatos ni apoya campañas, el trabajo de AARP en el proceso legislativo se centra en proporcionar datos útiles, ideas de políticas innovadoras y las voces de las personas más afectadas por las políticas estatales. Esperamos continuar trabajando con los miembros legislativos para proporcionar expertos en la materia que estén bien versados en la formulación de políticas sobre cuidados a largo plazo, protección al consumidor y creación de comunidades habitables para todos.

“¡También estamos emocionados de darle la bienvenida nuevamente al Capitolio a nuestros cabilderos voluntarios de AARP! El año pasado, nuestros voluntarios y su dedicación tuvieron un papel importante en nuestros triunfos en todo el estado. Les apasiona compartir sus historias y ayudar a los funcionarios electos a comprender cómo su legislación afecta directamente a los floridanos mayores”.

Seguridad de Salud

• Hogares de ancianos de calidad: La mayoría de los adultos mayores de 50 años quieren vivir de forma independiente en sus hogares y comunidades, y esto es generalmente más económico que un hogar de ancianos. Defenderemos mejores condiciones para los hogares de ancianos, así como problemas relacionados con personal, como entrenamiento profesional, y aplicación y supervisión de las normas existentes.

• HCBS: Los programas de HCBS están diseñados para permitir que personas con limitaciones permanezcan en sus hogares y no en una institución. Estos programas asisten con las actividades cotidianas. Trabajaremos por un incremento de los fondos para HCBS a través de Medicaid, el Older Americans Act (la Ley de Estadounidenses Mayores) y otros programas que ofrecen servicios y apoyos a largo plazo (LTSS).

• Cuidadores familiares: En la Florida los cuidadores familiares aportan al año un estimado de $31 mil millones en cuidados no remunerados a los seres queridos adultos que necesitan apoyo. Abogaremos por el desarrollo e implementación de estrategias a nivel estatal para apoyar a los cuidadores familiares.