AARP Florida destaca las prioridades legislativas para el 2024

Esta semana, AARP Florida publicó sus prioridades legislativas para 2024, destacando la importancia de mantener una fuerza laboral de atención directa bien capacitada, mejorar la calidad y la supervisión del sistema de atención a largo plazo de la Florida, la expansión de los servicios domiciliarios y comunitarios y aumentar la protección del consumidor como principales prioridades para el equipo de cabildeo de AARP y los voluntarios.

El director estatal de AARP Florida, Jeff Johnson, dijo: “Este año, anticipamos que la Legislatura de la Florida se centrará en la fuerza laboral de atención médica, que es de importancia vital para la capacidad del estado de brindar atención médica de calidad y atención a largo plazo a los residentes. La seguridad de la salud es una prioridad principal para AARP y sus 2,8 millones de miembros de la Florida, y continuaremos destacando la importancia de la atención a largo plazo de alta calidad como componente de la seguridad de la salud”.

“Como defensora no partidista de los adultos mayores que no respalda candidatos ni apoya campañas, el trabajo de AARP en el proceso legislativo se centra en proporcionar datos útiles, ideas de políticas innovadoras y las voces de las personas más afectadas por las políticas estatales. Esperamos continuar trabajando con los miembros legislativos para proporcionar expertos en la materia que estén bien versados en la formulación de políticas sobre cuidados a largo plazo, protección al consumidor y creación de comunidades habitables para todos.

“¡También estamos emocionados de darle la bienvenida nuevamente al Capitolio a nuestros cabilderos voluntarios de AARP! El año pasado, nuestros voluntarios y su dedicación tuvieron un papel importante en nuestros triunfos en todo el estado. Les apasiona compartir sus historias y ayudar a los funcionarios electos a comprender cómo su legislación afecta directamente a los floridanos mayores”.

Seguridad de Salud

Hogares de ancianos de calidad: La mayoría de los adultos mayores de 50 años quieren vivir de forma independiente en sus hogares y comunidades, y esto es generalmente más económico que un hogar de ancianos. Defenderemos mejores condiciones para los hogares de ancianos, así como problemas relacionados con personal, como entrenamiento profesional, y aplicación y supervisión de las normas existentes.

HCBS: Los programas de HCBS están diseñados para permitir que personas con limitaciones permanezcan en sus hogares y no en una institución. Estos programas asisten con las actividades cotidianas. Trabajaremos por un incremento de los fondos para HCBS a través de Medicaid, el Older Americans Act (la Ley de Estadounidenses Mayores) y otros programas que ofrecen servicios y apoyos a largo plazo (LTSS).

Cuidadores familiares: En la Florida los cuidadores familiares aportan al año un estimado de $31 mil millones en cuidados no remunerados a los seres queridos adultos que necesitan apoyo. Abogaremos por el desarrollo e implementación de estrategias a nivel estatal para apoyar a los cuidadores familiares.

Acceso a medicamentos recetados: Abogaremos por reducir la carga financiera que representa los costos elevados de medicamentos recetados para los adultos mayores de 50 años. Esta lucha es una prioridad para AARP.

Tele salud: La tele salud permite que los estadounidenses mayores reciban su atención médica de manera conveniente y de forma segura. Abogaremos por legislación que promueva la expansión y accesibilidad de la tecnología de tele salud para los servicios de atención médica en la Florida.

Derechos de los pacientes: El respeto a la autonomía de los pacientes y el derecho a la autodeterminación son características esenciales de un sistema de salud de alta calidad. Abogaremos por políticas que protejan los derechos de los pacientes a ser tratados en todo momento con dignidad, respeto y amabilidad.

Protecciones al Consumidor

• Amparo de adultos: El amparo de adultos es un sistema complejo que requiere supervisión continua, auditoría de cuentas y mejoría para satisfacer las necesidades de las personas bajo protección. Apoyaremos legislación que incluya la protección de los derechos y la autonomía de las personas en este sistema de amparo, promoviendo alternativas menos restrictivas y el uso de amparo como el último recurso, incrementando el entrenamiento de todos los tutores y demás profesionales implicados en el sistema de amparo, evitando el abuso y mejorando el control judicial.

• Protección de Adultos Vulnerables: Los adultos vulnerables corren un riesgo significativo cuando se trata de abuso físico, financiero, o negligencia. Actualmente, no podemos medir el total alcance del problema o la eficacia de nuestras respuestas estatales a estos casos. Abogaremos por cambios legislativos y reglamentarios que promuevan una mayor colaboración interinstitucional en respuesta a casos de víctimas adultas vulnerables, así como la creación y mejoría de legislación para recopilar y notificar estos casos.

• Fraude, explotación financiera y protección del consumidor:Las estafas y los fraudes siguen siendo una amenaza financiera para muchos Floridanos. Apoyaremos cambios legislativos y reglamentarios para proteger de la explotación financiera, las estafas y el fraude a los consumidores.

• Discriminación por edad: Ya sea por elección o por necesidad financiera, millones de estadounidenses mayores están regresando al lugar de trabajo. Apoyaremos leyes a nivel estatal para mejorar protecciones contra discriminación por edad en el empleo.

• Equidad digital: Lograr la equidad digital garantiza que todos, independientemente de su edad, capacidad, ingresos o lugar de residencia, tengan acceso a Internet de alta velocidad (banda ancha) asequible y las habilidades necesarias para utilizar el servicio de manera efectiva. Apoyaremos programas que ayuden a los adultos mayores y a otras personas a adquirir las habilidades, la tecnología y la capacidad que necesitan para acceder a Internet y aprovechar todos los beneficios de nuestra economía digital.

• Servicios públicos: El acceso a servicios económicos y confiables de telecomunicaciones, energía y agua es fundamental para la salud y el bienestar económico. Abogaremos para proteger la capacidad de los adultos mayores para contar con servicios públicos asequibles y eficientes.

Comunidades Habitables

• Vivienda: Las personas de todas las edades y niveles de capacidad necesitan opciones de vivienda a su alcance que les permitirá continuar viviendo seguros en sus hogares y comunidades a medida que envejecen. AARP apoyara programas y legislación que logren estos resultados.

• Transporte: Las opciones de transporte son fundamentales para la calidad de vida de los estadounidenses mayores. Los adultos mayores sobreviven de 7 a 10 años a su capacidad para conducir, y casi el 20 por ciento de las personas mayores de 65 años no conducen en absoluto. Abogaremos por soluciones de transporte más seguras, confiables y convenientes para personas de todas las edades y capacidades.

• Seguridad vial: Las muertes relacionadas con el tránsito han aumentado significativamente en los últimos años. Apoyaremos legislación que garantice la seguridad vial para todos los usuarios, ya sea que conduzcan, viajen en bicicleta, caminen o anden en bicicleta dentro y alrededor de sus comunidades.

• Preparación y respuesta antes y después de desastres: Los adultos mayores a menudo representan la mayor parte de las muertes causadas por fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres naturales. Apoyaremos legislación que asegure que los esfuerzos de preparación, respuesta, recuperación y mitigación incluyan a las personas de todas las edades.

