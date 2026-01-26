Javascript is not enabled.

AARP Florida comparte las victorias legislativas de 2023

Hoy, AARP celebra victorias legislativas para los floridanos mayores de 50 años. Este año, al equipo de cabildeo de AARP Florida se unieron casi 40 voluntarios, quienes fueron vistos caminando por los pasillos del capitolio estatal, testificando en reuniones de comités, reuniéndose con legisladores y adoptando una postura sobre temas críticos en nombre de los adultos mayores.

“Desde la atención a largo plazo hasta el aumento de los costos de vida, los residentes mayores de la Florida enfrentan desafíos abordados por el Senado y la Cámara de Representantes de Florida”, dijo Jeff Johnson, director estatal de AARP en Florida. “Durante la sesión legislativa de este año, vimos varias victorias para los floridanos mayores de 50 años, incluida una mejor calidad de atención en las instalaciones de LTC, un mayor presupuesto para servicios basados en el hogar y la comunidad, protecciones ampliadas para prevenir el abuso de ancianos y opciones de vivienda ampliadas. AARP Florida continuará abogando por mejorar la vida de todos los floridanos a medida que envejecemos”.

Además del personal de AARP que aboga por los problemas que afectan a los adultos mayores, los voluntarios dejaron su huella en el Capitolio del estado de la Florida.

“Este año, AARP Florida adoptó un nuevo enfoque para la sesión legislativa al incluir voluntarios defensores de todo el estado durante seis semanas de la sesión”, dijo la directora de cabildeo de AARP Florida, Zayne Smith. “Nuestros voluntarios jugaron un papel fundamental en nuestra estrategia para mejorar nuestra presencia en el Capitolio de Florida. AARP Florida espera con ansias la inclusión continua de nuestros voluntarios de cabildeo”.

AARP Florida centró sus esfuerzos de promoción en mejorar la calidad y la supervisión de los sistemas de atención a largo plazo, ampliar las protecciones contra el abuso de ancianos, proteger el bienestar financiero de los consumidores y ampliar las opciones de vivienda asequible.

Mejorias en la atención a largo plazo

SB 558 y HB 351, Asistentes de Enfermería Certificados, crea una nueva designación profesional de Asistentes de Medicamentos Calificados (QMA) para Asistentes de Enfermería Certificados (CNA) con al menos un año de experiencia previa que cumplen con los requisitos de capacitación y licencia específicos. A diferencia de los CNA, los QMA podrán administrar medicamentos de rutina a los residentes del centro bajo la supervisión de una enfermera registrada. Esto permitirá a las enfermeras registradas concentrarse en tareas de mayor nivel y mejorar la calidad de la atención a los pacientes.

SB 1304 y HB 1029, Reclamos contra Centros de Atención a Largo Plazo, nunca tuvieron una audiencia. Esta legislación habría hecho más difícil demandar a hogares de ancianos y otros centros de atención a largo plazo después de la muerte de un residente. Este proyecto de ley representaba un gran riesgo para los adultos mayores en hogares de ancianos y, de tener éxito, habría dañado los derechos de los residentes de cuidados a largo plazo.

Protecciones ampliadas contra el abuso de ancianos

SB 1540 y HB 1567, Equipos de Revisión de Fatalidad por Abuso de Ancianos y Adultos Vulnerables, amplía el alcance y la autoridad de los equipos existentes bajo el estatuto existente para que las agencias locales creen equipos enfocados en revisar casos fatales de abuso de adultos mayores y adultos vulnerables que identifiquen y recomienden políticas que prevengan futuras muertes. Estos proyectos de ley fueron acompañados por SB 1542 y HB 1569, que crea excepciones de registros públicos y protecciones adicionales para información confidencial de víctimas y relacionada con el caso.

SB 232 y HB 603, Explotación de personas vulnerables, crea una nueva forma de enjuiciar los delitos de explotación cometidos contra adultos de 65 años o más sin tener en cuenta las capacidades físicas o mentales de la víctima. Hasta ahora, las leyes de explotación criminal de la Florida solo se han aplicado a casos que involucran a víctimas con discapacidades o vulnerabilidades relacionadas con la edad.

Alojamiento

La Ley Vive Local (SB 102/HB 627) es la mayor inversión en viviendas asequibles y para trabajadores en la historia de nuestro estado. Las personas de todas las edades y capacidades merecen opciones de vivienda adecuadas, seguras y asequibles que les permitan permanecer en sus comunidades a medida que envejecen.

SB 770 y HB 861, Acuerdos alternativos de préstamos residenciales, protegerán a los propietarios de viviendas de la práctica depredadora de presentar acuerdos injustos de tarifas de bienes raíces en los registros de propiedad, conocidos como Acuerdos de registro sin título para servicio personal (NTRAPS). La compra de una casa suele ser la inversión más importante que una persona hará, y esta legislación proporcionará medidas adicionales para garantizar que esta inversión esté protegida contra prácticas comerciales abusivas como NTRAPS.

Durante la sesión de 60 días, los legisladores presentaron 1.679 proyectos de ley generales, de los cuales 309 fueron aprobados. AARP Florida continuará su labor de defensa para marcar la diferencia para todos los floridanos mayores.

Si está interesado en convertirse en voluntario de cabildeo de AARP Florida, haga clic aquí.

