AARP Florida comparte las victorias legislativas de 2023

Hoy, AARP celebra victorias legislativas para los floridanos mayores de 50 años. Este año, al equipo de cabildeo de AARP Florida se unieron casi 40 voluntarios, quienes fueron vistos caminando por los pasillos del capitolio estatal, testificando en reuniones de comités, reuniéndose con legisladores y adoptando una postura sobre temas críticos en nombre de los adultos mayores.

“Desde la atención a largo plazo hasta el aumento de los costos de vida, los residentes mayores de la Florida enfrentan desafíos abordados por el Senado y la Cámara de Representantes de Florida”, dijo Jeff Johnson, director estatal de AARP en Florida. “Durante la sesión legislativa de este año, vimos varias victorias para los floridanos mayores de 50 años, incluida una mejor calidad de atención en las instalaciones de LTC, un mayor presupuesto para servicios basados en el hogar y la comunidad, protecciones ampliadas para prevenir el abuso de ancianos y opciones de vivienda ampliadas. AARP Florida continuará abogando por mejorar la vida de todos los floridanos a medida que envejecemos”.

Además del personal de AARP que aboga por los problemas que afectan a los adultos mayores, los voluntarios dejaron su huella en el Capitolio del estado de la Florida.

“Este año, AARP Florida adoptó un nuevo enfoque para la sesión legislativa al incluir voluntarios defensores de todo el estado durante seis semanas de la sesión”, dijo la directora de cabildeo de AARP Florida, Zayne Smith. “Nuestros voluntarios jugaron un papel fundamental en nuestra estrategia para mejorar nuestra presencia en el Capitolio de Florida. AARP Florida espera con ansias la inclusión continua de nuestros voluntarios de cabildeo”.

AARP Florida centró sus esfuerzos de promoción en mejorar la calidad y la supervisión de los sistemas de atención a largo plazo, ampliar las protecciones contra el abuso de ancianos, proteger el bienestar financiero de los consumidores y ampliar las opciones de vivienda asequible.