Guía de recursos para cuidadores familiares en Connecticut

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.
Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.
Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.
**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.
Recursos generales
- MyPlaceCT
- MyPlaceCT es un recurso gratuito para ayudar a los adultos mayores y a las personas con discapacidades a vivir en casa o en la comunidad de manera independiente. Ayuda a las personas a explorar sus opciones y ofrece información actualizada sobre una variedad de servicios y apoyos.
- Connecticut Association of Area Agencies on Aging (C4A, Asociación de Connecticut de Agencias del Área sobre Envejecimiento)
- Connecticut tiene cinco Agencias del Área sobre Envejecimiento, que son las agencias privadas de planificación sin fines de lucro que administran servicios para adultos mayores financiados a través de la Ley de Estadounidenses Mayores (Título III) y fondos estatales. Estas proveen servicios de información y derivación, servicios nutricionales, de prevención de enfermedades y de promoción de la salud, así como servicios de apoyo para cuidadores familiares.
- Contactos regionales:
- Número principal: 800-994-9422, sin cargo
- Centro-norte de Connecticut: 860-724-6443
- Este de Connecticut: 860-887-3561
- Centro-sur de Connecticut: 203-785-8533
- Suroeste de Connecticut: 203-333-9288
- Oeste de Connecticut: 203-757-5449
- Connecticut's Long-Term Care Ombudsman Program (LTCOP, Defensores de cuidados a largo plazo de Connecticut) (860-424-5200 | 866-388-1888, sin cargo)
- El LTCOP de Connecticut trabaja para mejorar la calidad de vida y el cuidado de los residentes de Connecticut que viven en hogares de ancianos, hogares de cuidados residenciales, comunidades de vida asistida y otros centros de cuidados a largo plazo. El LTCOP responde e investiga las quejas, y todas las acciones se realizan en representación del residente y bajo su dirección. El programa también puede ofrecer información sobre los derechos de los residentes y las comunidades de cuidados a largo plazo.
Recursos de salud
- CHOICES (800-994-9422, sin cargo | 860-424-5055 número principal)
- El programa CHOICES, de asistencia en seguros de salud de Connecticut, provee información, derivaciones, asesoramiento y control de admisibilidad, y ayuda a los adultos mayores y a las personas con discapacidades a entender su cobertura de Medicare y sus opciones de atención médica.
- Access Health CT (AHCT) (855-805-4325, sin cargo)
- AHCT es el mercado oficial de seguros de salud del estado para inscribirte en planes de atención médica de calidad y ver si reúnes los requisitos para recibir ayuda financiera que reduzca tus costos.
- Office of the Healthcare Advocate (OHA, Oficina del defensor de los derechos para el cuidado de salud) (866-466-4446 sin cargo)
- La OHA ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas al seleccionar un plan de salud; ayuda a los consumidores a resolver problemas con sus planes de seguro de salud; hace un seguimiento de las tendencias de los problemas; y aboga por la industria, el público y otras partes interesadas.
- Recursos basados en el hogar y la comunidad
- Connecticut Home Care Program for Elders (CHCPE, Programa de cuidados en el hogar para adultos mayores de Connecticut) (800-445-5394, sin cargo)
- CHECP brinda servicios de apoyo médico y no médico a las personas de 65 años o más para ayudar con las actividades básicas de la vida diaria a fin de permitir que permanezcan en sus hogares. Los servicios incluyen enfermeros visitantes, acompañantes, auxiliares de salud en el hogar, asistencia en tareas domésticas, cuidado diurno de relevo y para adultos, comidas en el hogar, transporte, sistemas de respuesta a emergencias y otros servicios necesarios para apoyar la vida independiente.
- Connecticut Community Care (CCC, Cuidado comunitario de Connecticut) (866-845-2224, sin cargo)
- Money Follows the Person Program (MFP, Programa El dinero sigue a la persona) (888-992-8637, sin cargo)
- Recursos financieros
- NCOA BenefitsCheckUp (Verificación de beneficios del Consejo Nacional para el Envejecimiento)
- Connecticut Community Action Agencies (CAA, Agencias de acción comunitaria de Connecticut) (860-832-9438)
- ConneCT (855-626-6632, sin cargo)
- Connecticut Energy Assistance Program (CEAP, Programa de asistencia de energía de Connecticut) (2-1-1 | 800-842-1132, sin cargo)
- End Hunger Connecticut! (Fin al hambre en Connecticut) (866-974-SNAP, sin cargo)
