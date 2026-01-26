Guía de recursos para cuidadores familiares en Connecticut

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



MyPlaceCT MyPlaceCT es un recurso gratuito para ayudar a los adultos mayores y a las personas con discapacidades a vivir en casa o en la comunidad de manera independiente. Ayuda a las personas a explorar sus opciones y ofrece información actualizada sobre una variedad de servicios y apoyos.

Connecticut Association of Area Agencies on Aging (C4A, Asociación de Connecticut de Agencias del Área sobre Envejecimiento) Connecticut tiene cinco Agencias del Área sobre Envejecimiento, que son las agencias privadas de planificación sin fines de lucro que administran servicios para adultos mayores financiados a través de la Ley de Estadounidenses Mayores (Título III) y fondos estatales. Estas proveen servicios de información y derivación, servicios nutricionales, de prevención de enfermedades y de promoción de la salud, así como servicios de apoyo para cuidadores familiares. Contactos regionales: Número principal: 800-994-9422, sin cargo Centro-norte de Connecticut: 860-724-6443 Este de Connecticut: 860-887-3561 Centro-sur de Connecticut: 203-785-8533 Suroeste de Connecticut: 203-333-9288 Oeste de Connecticut: 203-757-5449



Connecticut's Long-Term Care Ombudsman Program (LTCOP, Defensores de cuidados a largo plazo de Connecticut) (860-424-5200 | 866-388-1888, sin cargo) El LTCOP de Connecticut trabaja para mejorar la calidad de vida y el cuidado de los residentes de Connecticut que viven en hogares de ancianos, hogares de cuidados residenciales, comunidades de vida asistida y otros centros de cuidados a largo plazo. El LTCOP responde e investiga las quejas, y todas las acciones se realizan en representación del residente y bajo su dirección. El programa también puede ofrecer información sobre los derechos de los residentes y las comunidades de cuidados a largo plazo.



Recursos de salud

CHOICES (800-994-9422, sin cargo | 860-424-5055 número principal) El programa CHOICES, de asistencia en seguros de salud de Connecticut, provee información, derivaciones, asesoramiento y control de admisibilidad, y ayuda a los adultos mayores y a las personas con discapacidades a entender su cobertura de Medicare y sus opciones de atención médica.

