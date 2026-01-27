Guía de recursos para cuidadores familiares en Carolina del Norte

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



NC 211 (2-1-1; presiona 99 para español) La Línea de ayuda del 211 de Carolina del Norte ofrece información y derivaciones relacionadas con una variedad de necesidades, entre ellas, asistencia en alquiler, servicios de comidas, vivienda asequible, recursos de salud, transporte, apoyo a los cuidadores, programas financieros, programas de alfabetización y empleo. NC 211 opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Selecciona la bandera española en la esquina superior derecha para cambiar de idioma.



North Carolina Department of Health and Human Services - Division of Aging (NCDHHS, División de Envejecimiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte) (919-855-3400) El NCDHHS proporciona información sobre servicios, beneficios y protecciones basados en la comunidad que apoyan la independencia y la dignidad de los adultos mayores de Carolina del Norte, las personas con discapacidades y sus cuidadores familiares. Proveen información sobre la tutela, la administración de la atención, los auxiliares en el hogar, la vivienda, los centros para adultos mayores, el apoyo a cuidadores y más. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.



Recursos de salud

NC Medicaid Division of Health Benefits (División de Beneficios de Salud de Medicaid de Carolina del Norte) (888-245-0179, sin cargo; presiona 2 para español) Medicaid es un programa de seguro de salud para personas y familias de bajos ingresos que no pueden pagar los costos del cuidado de la salud, incluidos la hospitalización y el cuidado a largo plazo. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.



Medicare and Seniors’ Health Insurance Information Program (SHIIP, Programa de Información sobre seguros médicos para adultos mayores y Medicare) (855-408-1212 toll-free; presiona * para español) SHIIP, una agencia del Departamento de Seguros de Carolina del Norte, responde preguntas y asesora a los adultos mayores sobre Medicare, los suplementos de Medicare, Medicare Advantage, los planes de medicamentos recetados, el seguro de cuidados a largo plazo y otras preocupaciones relacionadas con el seguro de salud. En la página web, seleccione español en el menú desplegable.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

National Family Caregiver Support Program (Programa nacional de apoyo a los cuidadores familiares) (919-855-3400) Este programa de apoyo a los cuidadores familiares es administrado por la División de Envejecimiento y Servicios para Adultos de Carolina del Norte en conjunto con las Agencias del Área sobre Envejecimiento, los Departamentos de Servicios Sociales del condado y las agencias de proveedores locales. Brindan a los cuidadores información sobre los servicios y cómo obtenerlos; asesoramiento, grupos de apoyo y capacitación; cuidados de relevo y servicios suplementarios. El servicio varía según el condado. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.



Proyecto C.A.R.E. de Carolina del Norte — (Caregiver Alternatives to Running on Empty) (919-855-3462) El Proyecto CARE es un programa de apoyo para cuidadores de pacientes con Alzheimer o demencia. Ofrece tanto a los pacientes como a sus cuidadores asesoramiento, consultas de cuidados, información, cuidados de relevo, redes de apoyo, recursos comunitarios y más. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.



Demencia Alliance of North Carolina (Alianza sobre la demencia de Carolina del Norte) (919-832-3732) La alianza trabaja para mejorar la vida de los pacientes con demencia, sus cuidadores y sus familias al conectarlos con programas de apoyo, educación e investigación.



Duke Dementia Family Support Program (Programa de apoyo a familiares de pacientes con demencia) (800-646-2028; presiona 9 para español) El programa brinda apoyo, consultas y educación a cuidadores, familias y profesionales que cuidan de personas con demencia y otros trastornos de la memoria.



Recursos financieros

NCOA BenefitsCheckUp (Verificación de beneficios del Consejo Nacional para el Envejecimiento) Conecta a los adultos mayores con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar alimentos, medicamentos, atención médica, servicios públicos y más. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.



Low Income Energy Assistance Program (LIEAP, Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos) (800-662-7030; presiona 2 para español) LIEAP es un programa financiado por el Gobierno federal que proporciona a los hogares de bajos ingresos que incluyen a una persona de 60 años o más un pago único del proveedor para ayudar a pagar sus facturas de calefacción. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.



NC MedAssist (866-331-1348 sin cargo; presiona 1 para español)

Recursos legales

Legal Aid of North Carolina (Asistencia legal de Carolina del Norte) (866-219-5262, sin cargo; pide un agente que hable español)

North Carolina Secretary of State – Medical and End-of-Life Directives (Secretaría de Estado de Carolina del Norte – Directivas médicas y de fin de vida) (919-814-5400)

Recursos laborales y para empleadores

Recursos de transporte

NC Department of Health and Human Services – Transportation Services for Older Adults (Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte – Servicios de Transporte para Adultos Mayores) (800-662-7030)

Recursos de vivienda

North Carolina Housing Finance Agency (NCHFA, Agencia para el financiamiento de la vivienda de Carolina del Norte) (919-877-5700)

Recursos para grupos específicos

North Carolina Services and Advocacy for LGBTQ Elders (SAGE, Servicios de Carolina del Norte y defensa de derechos de los adultos mayores LGBTQ (SAGE)

VA Caregiver Support Program (Programa de Apoyo a Cuidadores del Departamento de Asuntos de Veteranos, VA) (855-260-3274, sin cargo)

Apoyo para cuidadores

The Arc of North Carolina (800-662-8706; pide un agente que hable español)

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).