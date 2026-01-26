Resultados de la Encuesta Ella es la Diferencia: California

Centro de recursos
English| Ella es la Diferencia: California es una encuesta estatal que explora las prioridades y preocupaciones de las mujeres votantes mayores de 40 años.
Realizado a finales de 2023, el estudio incluye más de 1,600 participantes, incluyendo 243 votantes latinas. El estudio exploró puntos de vista sobre las prioridades electorales y de votación, la vivienda, el cuidado a largo plazo, la seguridad financiera y los programas federales como Medicare y el Seguro Social.
Lee los Hallazgos Detallados
Ella es la Diferencia: California Resumen (en ingles)
Hoja Informativa
Estos son los resultados.
Sobre la Votación
Las latinas mayores de 40 años quieren que se escuche su voz. El 64% de latinas están muy motivadas para votar por el deseo de un nuevo liderazgo y cambio, una amplia variedad de temas, y para hacer oír su voz.
Las latinas de California están preocupadas por una amplia variedad de temas:
· Empleo y economía (90%)
· Derechos de los votantes (89%)
· Inflación y aumento de precios (89%)
· Costo de vivienda (86%)
· Educación (86%)
Las prioridades de las votantes latinas son similares a las de las mujeres en general, pero las latinas dan mayor prioridad al costo de la vivienda, los impuestos y la inmigración en comparación con todas las mujeres de California mayores de 40 años.
Sobre Candidatos
Al evaluar a un candidato, las latinas tienen varias consideraciones. El 91% dice que los valores de un candidato son muy importantes, seguido por su experiencia (80%) y partido político o ideología (76%). Menos de la mitad dice que la familia, los atributos personales y la religión de un candidato son factores muy importantes.
Sobre Estabilidad Financiera y Jubilación
Las latinas están preocupadas por su estabilidad financiera. El 47% tienen dificultades financieras, mientras que el 41% viven cómodamente pero no están aumentando sus ahorros y sólo el 10% están aumentando sus ahorros.
Metodología
En nombre de AARP, Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates realizaron una encuesta entre 1,611 mujeres votantes de 40 años o más en California, entre ellas 243 votantes latinas, sobre cuestiones electorales, políticas y sociales en California. Esta encuesta tiene un margen de error de ± 3.1% e incluye sobremuestras de votantes LGBTQ+, votantes asiáticas-estadounidenses e isleñas del Pacífico (AAPI) y votantes afroamericanas. Ella es la Diferencia: California se basa en una encuesta nacional de AARP que explora las actitudes, preocupaciones y las esperanzas de más de 2000 mujeres votantes en todo el país.
Para preguntas de los medios, comunícate con Priscilla Orpinela-Segura porpinelasegura@aarp.org.
