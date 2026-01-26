Javascript is not enabled.

Resultados de la Encuesta Ella es la Diferencia: California

English| Ella es la Diferencia: California es una encuesta estatal que explora las prioridades y preocupaciones de las mujeres votantes mayores de 40 años.

 

Realizado a finales de 2023, el estudio incluye más de 1,600 participantes, incluyendo 243 votantes latinas. El estudio exploró puntos de vista sobre las prioridades electorales y de votación, la vivienda, el cuidado a largo plazo, la seguridad financiera y los programas federales como Medicare y el Seguro Social.

Lee los Hallazgos Detallados

 

Ella es la Diferencia: California Resumen (en ingles)

 

Hoja Informativa

 

Estos son los resultados.

 

Sobre la Votación

 

Las latinas mayores de 40 años quieren que se escuche su voz. El 64% de latinas están muy motivadas para votar por el deseo de un nuevo liderazgo y cambio, una amplia variedad de temas, y para hacer oír su voz.

 

Las latinas de California están preocupadas por una amplia variedad de temas:

 

·       Empleo y economía (90%)

·       Derechos de los votantes (89%)

·       Inflación y aumento de precios (89%)

·       Costo de vivienda (86%)

·       Educación (86%)

 

Las prioridades de las votantes latinas son similares a las de las mujeres en general, pero las latinas dan mayor prioridad al costo de la vivienda, los impuestos y la inmigración en comparación con todas las mujeres de California mayores de 40 años.

 

Sobre Candidatos  

 

Al evaluar a un candidato, las latinas tienen varias consideraciones. El 91% dice que los valores de un candidato son muy importantes, seguido por su experiencia (80%) y partido político o ideología (76%). Menos de la mitad dice que la familia, los atributos personales y la religión de un candidato son factores muy importantes.

 

Sobre Estabilidad Financiera y Jubilación

 

Las latinas están preocupadas por su estabilidad financiera. El 47% tienen dificultades financieras, mientras que el 41% viven cómodamente pero no están aumentando sus ahorros y sólo el 10% están aumentando sus ahorros.

 

 

Metodología

 

En nombre de AARP, Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates realizaron una encuesta entre 1,611 mujeres votantes de 40 años o más en California, entre ellas 243 votantes latinas, sobre cuestiones electorales, políticas y sociales en California. Esta encuesta tiene un margen de error de ± 3.1% e incluye sobremuestras de votantes LGBTQ+, votantes asiáticas-estadounidenses e isleñas del Pacífico (AAPI) y votantes afroamericanas. Ella es la Diferencia: California se basa en una encuesta nacional de AARP que explora las actitudes, preocupaciones y las esperanzas de más de 2000 mujeres votantes en todo el país.

 

Para preguntas de los medios, comunícate con Priscilla Orpinela-Segura porpinelasegura@aarp.org.  

 

