5 Cosas Que Los Californianos Deben Saber Acerca Del Permiso Familiar Pagado

English | AARP apoya fuertemente el programa de Permiso Familiar Pagado porque los cuidadores familiares que trabajan no deberían tener que elegir entre cuidar a un ser querido y ganarse la vida.

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre el programa de Permiso Familiar Pagado:

1) ¿Qué es el Permiso Familiar Pagado?

Según la ley estatal, los californianos que trabajan pueden tomar hasta ocho semanas de permiso para cuidar a un ser querido gravemente enfermo mientras siguen recibiendo una porción de su salario. La mayoría de los californianos que trabajan podrán recibir hasta el 70 porciento de su salario (los que ganan menos recibirán el 90 porciento).

2) ¿Cuánto tiempo ha existido el programa?

Los californianos han podido tomar el Permiso Familiar Pagado desde el 2004 (la ley se aprobó en 2002). El beneficio se ha ampliado para que los empleados ahora puedan tomar permiso pagado para cuidar a una variedad de familiares, incluyendo suegros, nietos, hermanos y abuelos. A partir de 2018, ya no hay un período de espera de una semana para que comiencen los beneficios.

3) ¿Soy elegible?

Eres elegible para tomar el Permiso Familiar Pagado si:

Cuidas de un familiar gravemente enfermo. Los familiares que califican incluyen un hijo/a, padre, suegro/a, abuelo/a, nieto, hermano/a, esposo/a o pareja doméstica registrada;

A partir de 2021, puedes calificar para los beneficios de Permiso Familiar Pagado Asistencia Militar si necesitas permiso para lidiar con un evento calificado debido al despliegue militar de tu esposo/a, pareja doméstica registrada, padre o hijo/a a un país extranjero;

Has pagado el Seguro de Discapacidad del Estado (indicado como "CASDI" en los recibos de sueldo) en los últimos cinco a 18 meses;

No has tomado el máximo de ocho semanas de Permiso Familiar Pagado en los últimos 12 meses;

A partir de 2025, tu empleador ya no puede exigir que uses tus días de vacaciones pagados antes de acceder al Permiso Familiar Pagado.

4) ¿A quién puedo cuidar mientras tomo el Permiso Familiar Pagado?

El Permiso Familiar Pagado está disponible para aquellos que están: