5 Cosas Que Los Californianos Deben Saber Acerca Del Permiso Familiar Pagado

AARP apoya fuertemente el programa de Permiso Familiar Pagado porque los cuidadores familiares que trabajan no deberían tener que elegir entre cuidar a un ser querido y ganarse la vida.

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre el programa de Permiso Familiar Pagado:

1) ¿Qué es el Permiso Familiar Pagado?

Según la ley estatal, los californianos que trabajan pueden tomar hasta ocho semanas de permiso para cuidar a un ser querido gravemente enfermo mientras siguen recibiendo una porción de su salario. La mayoría de los californianos que trabajan podrán recibir hasta el 70 porciento de su salario (los que ganan menos recibirán el 90 porciento).

2) ¿Cuánto tiempo ha existido el programa?

Los californianos han podido tomar el Permiso Familiar Pagado desde el 2004 (la ley se aprobó en 2002). El beneficio se ha ampliado para que los empleados ahora puedan tomar permiso pagado para cuidar a una variedad de familiares, incluyendo suegros, nietos, hermanos y abuelos. A partir de 2018, ya no hay un período de espera de una semana para que comiencen los beneficios.

3) ¿Soy elegible?

Eres elegible para tomar el Permiso Familiar Pagado si:

  • Cuidas de un familiar gravemente enfermo. Los familiares que califican incluyen un hijo/a, padre, suegro/a, abuelo/a, nieto, hermano/a, esposo/a o pareja doméstica registrada;
  • A partir de 2021, puedes calificar para los beneficios de Permiso Familiar Pagado Asistencia Militar si necesitas permiso para lidiar con un evento calificado debido al despliegue militar de tu esposo/a, pareja doméstica registrada, padre o hijo/a a un país extranjero;
  • Has pagado el Seguro de Discapacidad del Estado (indicado como "CASDI" en los recibos de sueldo) en los últimos cinco a 18 meses;
  • No has tomado el máximo de ocho semanas de Permiso Familiar Pagado en los últimos 12 meses;
  • A partir de 2025, tu empleador ya no puede exigir que uses tus días de vacaciones pagados antes de acceder al Permiso Familiar Pagado.

4) ¿A quién puedo cuidar mientras tomo el Permiso Familiar Pagado?

El Permiso Familiar Pagado está disponible para aquellos que están:

  • Cuidando a un pariente cercano con una condición de salud grave, incluyendo un hijo/a, padre, suegro/a, abuelo/a, nieto/a, hermano/a, esposo/a o pareja doméstica registrada;
  • Estableciendo un vínculo con un niño dentro del primer año de su vida o colocación en el hogar de padres adoptivos o de crianza: Licencia de maternidad o paternidad, ya sea que usted sea un padre biológico, adoptivo o de crianza;
  • Licencia por emergencia militar calificada: Si eres el/la esposo/a, pareja doméstica, hijo/a o padre de una persona que sirve en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que está desplegado o llamado al servicio activo.

La mayoría de los empleados del sector privado en California serán elegibles para el Permiso Familiar Pagado. Si eres un empleado público, tu empleador puede optar por participar en el programa o el Permiso Familiar Pagado puede ser parte de tu acuerdo de negociación colectiva. Revisa tu recibo de sueldo para ver si tienes deducciones de "CASDI" para verificar si eres elegible.

El Permiso Familiar Pagado es solo un programa de reemplazo salarial. No garantiza que tu trabajo esté protegido cuando tomes el permiso. Sin embargo, los californianos que trabajen para una empresa con cinco o más empleados pueden calificar para un permiso protegido por el trabajo bajo la Ley de Derechos Familiares de California (CFRA), que proporciona protección laboral mientras un empleado recibe beneficios de reemplazo salarial a través del Permiso Familiar Pagado.

Además, si eres un empleado que cuida a un ser querido que no es parte de la lista familiar mencionada antes, puedes tomar un permiso *no pagado* pero protegido para cuidar a esa persona.

Para más información, debes contactar al departamento de recursos humanos de tu empleador, a tu sindicato o al Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California.

5) ¿Dónde puedo obtener más información sobre el Permiso Familiar Pagado y el cuidado de familiares?

El Estado de California proporciona información sobre el programa de Permiso Familiar Pagado, haz clic aquí.

La línea de ayuda gratuita del programa de Permiso Familiar Pagado del estado está disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. llamando al 1-877-238-4373.

La Guía para Cuidadores Familiares fue desarrollada por AARP para ayudar a que el cuidado sea más manejable. Incluye información sobre cómo tener conversaciones difíciles pero vitales con familiares mayores organizar documentos importantes, evaluar las necesidades de tu ser querido y localizar recursos importantes.

6) Quieres solicitar para el Permiso Familiar Pagado?

Solicita en línea, haz clic aquí o solicita una aplicación en papel, haz clic aquí.

