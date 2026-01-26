5 Cosas Que Los Californianos Deben Saber Acerca Del Permiso Familiar Pagado

Centro de recursos
English | AARP apoya fuertemente el programa de Permiso Familiar Pagado porque los cuidadores familiares que trabajan no deberían tener que elegir entre cuidar a un ser querido y ganarse la vida.
Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre el programa de Permiso Familiar Pagado:
1) ¿Qué es el Permiso Familiar Pagado?
Según la ley estatal, los californianos que trabajan pueden tomar hasta ocho semanas de permiso para cuidar a un ser querido gravemente enfermo mientras siguen recibiendo una porción de su salario. La mayoría de los californianos que trabajan podrán recibir hasta el 70 porciento de su salario (los que ganan menos recibirán el 90 porciento).
2) ¿Cuánto tiempo ha existido el programa?
Los californianos han podido tomar el Permiso Familiar Pagado desde el 2004 (la ley se aprobó en 2002). El beneficio se ha ampliado para que los empleados ahora puedan tomar permiso pagado para cuidar a una variedad de familiares, incluyendo suegros, nietos, hermanos y abuelos. A partir de 2018, ya no hay un período de espera de una semana para que comiencen los beneficios.
3) ¿Soy elegible?
Eres elegible para tomar el Permiso Familiar Pagado si:
4) ¿A quién puedo cuidar mientras tomo el Permiso Familiar Pagado?
El Permiso Familiar Pagado está disponible para aquellos que están:
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares