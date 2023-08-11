Javascript is not enabled.

6 cosas que los adultos pueden comprar en las ofertas de regreso a la escuela

Hoy es el momento de aprovechar ofertas en zapatos, ropa de cama, computadoras y más.

Por

Donna Fuscaldo y Daniel Bortz,

 
Updated 27 de agosto de 2025
AARP
Published 11 de agosto de 2023
/ Updated 27 de agosto de 2025
fotos de diferentes productos como zapatos, botella de agua, ropa de cama, tablet entre otros.
GETTY IMAGES

No necesitas ser un estudiante para disfrutar de los descuentos de regreso a clases — y muchos minoristas tienen ofertas hasta el Día del Trabajo. 

“Lo mejor de las compras de regreso a la escuela es que abarcan varias categorías diferentes, muchas de las cuales son útiles para los adultos mayores”, dice Julie Ramhold, editora principal de DealNews, un sitio web de ofertas diarias. “Si buscas algo que pudiera incluso remotamente considerarse como un artículo de regreso a clases, vale la pena ver si está en oferta”.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Los mayores ahorros son en suministros de escuela, ropa y equipos para adolescentes y preadolescentes. Pero los minoristas a menudo también recortan los precios de la ropa y los artículos para adultos. ¿Y quién no necesita abastecerse de suministros de oficina de vez en cuando? 

Estas son seis categorías que están de rebajas en esta temporada de regreso a la escuela. 

1. Zapatos y ropa 

A medida que el verano llega a su fin, las tiendas minoristas reducen los precios de zapatos y ropa de clima cálido para hacer espacio para los productos de otoño. 

Nike, Reebok y Adidas son algunos ejemplos. Las tres marcas tienen ofertas de zapatos y ropa por el regreso a la escuela y Día del Trabajo. Claro que pueden no ser los modelos más populares en los medios sociales, pero puedes conseguir un par de zapatillas deportivas o leggings de estas marcas a buen precio. 

Si estás en busca de ropa de otoño, como suéteres y jeans, ve a las tiendas durante las ofertas del Día del Trabajo, sugiere Vipin Porwal, fundador y director ejecutivo de la aplicación de recompensas de compras Smarty. 

2. Artículos de oficina

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Si necesitas bolígrafos, sobres, cinta adhesiva y otros suministros de oficina, ahora es un buen momento para abastecerte. “Esta es la época del año en que hay más variedad de artículos de oficina. Los minoristas se aseguran de que sus surtidos incluyan todos los productos posibles en todas las variaciones disponibles”, dice Deborah Fowler, profesora de Administración Hotelera y Minorista en la Universidad Texas Tech. “Las personas mayores pueden comprar todos los suministros de oficina o artículos para niños que deseen tener a mano para los visitantes jóvenes durante el año”.  Staples, Target, Walmart, y Office Depot son solo algunos ejemplos de minoristas que tienen ofertas de suministros de oficina durante la temporada de regreso a clases. 

3. Mochilas, bolsas y recipientes para alimentos

¿Listo para una mochila nueva, una bolsa para el almuerzo o un recipiente para alimentos? Estás de suerte — estos productos están de oferta durante la temporada de regreso a la escuela. Muchos minoristas como REI, L.L. Bean, y Bentgo están ofreciendo descuentos especiales, con algunos productos marcados con porcentuales de dos dígitos.

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

4. Ropa de cama 

Las sábanas, los edredones, y las fundas de almohada suelen descontarse cuando los estudiantes universitarios compran lo que necesitan para equipar sus dormitorios. Encuentra ofertas en el internet en sitios como Wayfair y Amazon, y en tiendas físicas como Macy's, Target, Walmart y Kohl’s.

5.  Computadoras, tabletas y otros electrónicos

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Abundan las rebajas en computadoras, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos que necesitas para la escuela. Entre las empresas y minoristas que ofrecen descuentos de regreso a clases en electrónicos se encuentran Apple, Lenovo, HP, Best Buy, Walmart y Microsoft. 

6. Botellas de agua 

La hidratación es importante, especialmente para los adultos mayores, y ahora es un buen momento para ahorrar en botellas de agua. Muchos minoristas, como Target, Walmart, Dick's Sporting Goods y REI, ofrecen descuentos de regreso a clases en una variedad de marcas de botellas de agua. 

Donna Fuscaldo es una escritora y editora colaboradora especializada en finanzas personales y salud. Lleva más de dos décadas escribiendo y cubriendo noticias para varias publicaciones nacionales, como The Wall Street Journal, Forbes, Investopedia y HerMoney.



 

 

Daniel Bortz es editor de finanzas personales en AARP, donde escribe y edita contenido sobre dinero para el sitio web, desde ahorro y elaboración de presupuestos hasta creación de riqueza y habilidades para administrar el dinero. Su trabajo ha sido publicado por el New York Times, el Washington Post, Consumer Reports, Entrepreneur, Kiplinger, Newsweek, Money y otras publicaciones nacionales.

