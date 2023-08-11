6 cosas que los adultos pueden comprar en las ofertas de regreso a la escuela

No necesitas ser un estudiante para disfrutar de los descuentos de regreso a clases — y muchos minoristas tienen ofertas hasta el Día del Trabajo.

“Lo mejor de las compras de regreso a la escuela es que abarcan varias categorías diferentes, muchas de las cuales son útiles para los adultos mayores”, dice Julie Ramhold, editora principal de DealNews, un sitio web de ofertas diarias. “Si buscas algo que pudiera incluso remotamente considerarse como un artículo de regreso a clases, vale la pena ver si está en oferta”.

Los mayores ahorros son en suministros de escuela, ropa y equipos para adolescentes y preadolescentes. Pero los minoristas a menudo también recortan los precios de la ropa y los artículos para adultos. ¿Y quién no necesita abastecerse de suministros de oficina de vez en cuando?

Estas son seis categorías que están de rebajas en esta temporada de regreso a la escuela.

1. Zapatos y ropa

A medida que el verano llega a su fin, las tiendas minoristas reducen los precios de zapatos y ropa de clima cálido para hacer espacio para los productos de otoño.

Nike, Reebok y Adidas son algunos ejemplos. Las tres marcas tienen ofertas de zapatos y ropa por el regreso a la escuela y Día del Trabajo. Claro que pueden no ser los modelos más populares en los medios sociales, pero puedes conseguir un par de zapatillas deportivas o leggings de estas marcas a buen precio.

Si estás en busca de ropa de otoño, como suéteres y jeans, ve a las tiendas durante las ofertas del Día del Trabajo, sugiere Vipin Porwal, fundador y director ejecutivo de la aplicación de recompensas de compras Smarty.

2. Artículos de oficina