Guía de recursos para cuidadores familiares en Mississippi

de

AARP

 
Published 15 de mayo de 2024

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la línea gratuita de recursos para el cuidado familiar de AARP al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Area Agencies on Aging (Agencias del Área sobre Envejecimiento)

Las Agencias del Área sobre Envejecimiento coordinan y abogan por el desarrollo de sistemas integrales y coordinados de prestación de servicios para todos los adultos mayores y proporcionan fondos para servicios. Las diez Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA) en todo el estado son organizaciones privadas sin fines de lucro que sirven como puntos focales y ofrecen una amplia variedad de servicios a nivel local. Los programas trabajan para asegurar la calidad de vida y la independencia continua de los adultos mayores del estado.

Central Mississippi Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región central de Misisipi), sirve a los condados de Copiah, Hinds, Madison, Rankin, Simpson, Warren y Yazoo

(601-981-1511 | 866-981-1511, sin cargo)

East Central Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región este central de Misisipi), sirve a los condados de Clarke, Jasper, Kemper, Lauderdale, Leake, Neshoba, Newton, Scott y Smith

(601-683-2007 | 800-264-2007)

Golden Triangle Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, Triángulo Dorado de Misisipi), sirve a los condados de Choctaw, Clay, Lowndes, Noxubee, Oktibbeha, Webster y Winton

(662-324-7860 | 888-324-9000)

North Central Area Agencies on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, área norte central de Misisipi), sirve a los condados de Attala, Carroll, Holmes, Granada, Leflore, Montgomery y Yalobusha.

(662-283-2675 | 888-427-0714)

North Delta Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento del Delta Norte de Misisipi), sirve a los condados de Coahoma, DeSoto, Panola, Quitman, Tallahatchie, Tate y Tunica

(662-561-4100 | 800-844-2433)

Northeast Mississippi Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región noreste de Misisipi), sirve a los condados de Alcorn, Benton, Marshall, Prentiss, Tippah y Tishomingo

(662-728-6248 | 800-745-6961)

South Delta Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región sur del delta de Misisipi), sirve a los condados de Bolivar, Humphreys, Issaquena, Sharkey, Sunflower y Washington

(662-378-3831 | 800-898-3055 | sdpdd.com)

Southern Mississippi Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región del sur de Misisipi), sirve a los condados de Covington, Forrest, George, Greene, Harrison, Hancock, Jackson, Stone, Wayne, Lamar, Jefferson Davis, Jones, Marion, Pearl, River y Perry

(228-868-2311 | 800-444-8014)

Southwest Mississippi Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región suroeste de Misisipi), sirve a los condados de Adams, Amite, Claiborne, Franklin, Jefferson, Lawrence, Lincoln, Pike, Walthall y Wilkinson

(601-446-6044 | 800-338-2049)

Three Rivers Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento del área de Three Rivers), sirve a los condados de Calhoun, Chickasaw, Itawamba, Lafayette, Lee, condados de Monroe, Pontotoc y Union

(662-489-2415 | 877-489-6911, sin cargo)

 

Recursos de salud

Community Health Center Association of Mississippi (Asociación de centros de salud comunitarios de Misisipi) (601-981-1817)

La Community Health Center Association of Mississippi, anteriormente llamada Mississippi Primary Health Care Association, es una organización sin fines de lucro compuesta por 21 centros comunitarios de salud comprometidos a brindar acceso equitativo a servicios integrales de atención médica de calidad y la eliminación de las disparidades de salud en el estado.

The Mississippi Department of Mental Health–Community Mental Health Centers (Centros comunitarios de salud mental del Departamento de Salud Mental de Misisipi) (601-359-1288 | 877-210-8513, línea de ayuda, sin cargo)

Los 14 centros comunitarios regionales de salud mental (CMHC) brindan una variedad de servicios comunitarios de salud mental, abuso de sustancias y, en algunas regiones, de discapacidades intelectuales y de desarrollo. Son los principales proveedores de servicios ambulatorios comunitarios en el estado.

 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Misisisipi Division of Medicaid (DOM) Home and Community Based Services (HCBS) (Servicios basados en el hogar y la comunidad de la División de Medicaid de Misisipi) (800-421-2408 | 601-359-6050)

La División de Medicaid de Misisipi (DOM) es responsable de administrar cinco áreas que incluyen la exención para la vida asistida, para adultos mayores y discapacitados, para la vida independiente, para personas con discapacidad intelectual/discapacidad del desarrollo y para lesiones cerebrales traumáticas y lesiones de la médula espinal. Sus programas de servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS) ofrecen servicios que ayudan a las personas a permanecer en sus hogares en vez de en hogares de ancianos.

Mississippi Department of Human Services, Division of Aging and Adult Services (DAAS, División de Servicios para Adultos Mayores del Departamento de Servicios Humanos de Misisipi) (601-359-4915)

DAAS ayuda a los adultos mayores y vulnerables, a sus familias y a los cuidadores a lograr estilos de vida saludables, seguros e independientes, a través de la defensa de derechos, la protección, la educación y la administración de recursos públicos. 200 South Lamar St., Jackson, MS 39210

Mississippi Access to Care (MAC) Network (844-822-4622, sin cargo)

Los Centros MAC sirven a los adultos mayores, a las personas con discapacidades, a los familiares y representantes de esas personas, o a cualquier persona que busque ayuda con el cuidado a largo plazo. Proporcionan información y referencias a los servicios y apoyos necesarios, asesoramiento centrado en la persona y exámenes de detección para las exenciones de Medicaid. Todo esto está disponible, independientemente de la capacidad económica de la persona, en el centro MAC local de la persona, por teléfono, en el domicilio de la persona o en otro lugar conveniente, si se solicita.

 

Recursos financieros

AARP Foundation's Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)

Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.

 

Recursos legales

North Mississippi Rural Legal Services (NMRLS, Servicios legales para áreas rurales del norte de Misisipi) (662-234-8731 | 800-1804 | 800-498-898-8731)

NMRLS es una corporación sin fines de lucro que presta servicios a 39 condados del norte. El North Mississippi Rural Legal Services Elder Law Project, —uno de los proyectos especiales desarrollados por NMRLS— brinda servicios legales civiles a las personas de 60 años o más en el norte del estado. Este servicio se ofrece sin cargo.

Mississippi Center for Legal Services (Centro de Servicios Legales de Misisipi) (800-498-1804, línea directa para solicitar servicios)

El centro brinda asistencia legal civil gratuita a personas de bajos ingresos que reúnen los requisitos en 43 condados en el centro y sur de Misisipi. Para poder recibir servicios, la mayoría de los programas requieren un ingreso familiar inferior al 125% del nivel federal de pobreza.

Disability Rights Mississippi (DRMS, Derechos por discapacidad de Misisipi) (601-968-0600 | 800-772-4057)

Disability Rights Mississippi es una agencia estatal sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos a personas con discapacidades en el estado. La organización maneja asuntos en las siguientes áreas: educación especial, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), protección contra el abuso y la negligencia, Medicaid y servicios comunitarios.

 

Recursos laborales y para empleadores

Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo

AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para los cuidadores.

 

Recursos de transporte

Bolivar County Council on Aging (BCCOA), Inc. (877-866-8272, sin cargo)

BCCOA es una agencia sin fines de lucro establecida para asegurar que todos tengan acceso a transporte seguro, confiable, eficiente y económico en el Delta de Misisipi.

Hinds County Human Resource Agency (HCHRA, Agencia de recursos humanos del condado de Hinds) (601-923-3930 | Para citas: 601-962-5935)

hchra.itfrontdesk.com

La HCHRA ofrece servicios de transporte rural a todas las personas que viven en Bolton, Byram, Clinton, Edwards, Learn, Raymond, Terry y Utica, Misisipi. La agencia se enfoca en la asistencia a adultos mayores y personas con discapacidades, sin embargo, los servicios de transporte están disponibles para cualquier persona en el condado de Hinds.

 

Recursos de vivienda

U.S. Department of Housing and Urban Development

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP

El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas. 

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).  

Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados. 

Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares

Únete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares. Más información sobre el grupo de apoyo aquí.    

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios) 

El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales. 

I Heart Caregivers

Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares. 

Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP

Únete a nuestra comunidad y conéctate con otros cuidadores como tú.  

Guía HomeFit de AARP

La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar. 

Recursos nacionales para cuidadores familiares 

Una lista de agencias, grupos y organizaciones nacionales que pueden conectar a los cuidadores familiares con apoyo y servicios directos. 

Manual financiero de AARP para cuidadores familiares

Esta guía te ayudará a organizarte y capturar la información esencial que necesitas para manejar las complejas responsabilidades de la prestación de cuidados.  

AARP Foundation Connect2Affect

AARP Foundation Connect2Affect ofrece recursos para satisfacer las necesidades de cualquier persona que esté aislada o sola, y ayuda a establecer conexiones sociales para los adultos mayores. 

AARP Health Benefits Navigator (Navegador de beneficios de salud, de AARP)

El Navegador de beneficios de salud, de AARP, es una herramienta que ayuda a los veteranos y a sus familiares a identificar y obtener beneficios relacionados con el servicio.  a través del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y el Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos.  

AARP Job Board (Lista de empleos, de AARP)

La Lista de empleos, de AARP, ayuda a conectar a los solicitantes con empleadores que valoran la experiencia y están comprometidos con una fuerza laboral diversa respecto a la edad. 

Guía AARP Medicare Enrollment  

La Guía AARP Medicare Enrollment ofrece orientación sobre las decisiones clave que debes tomar sobre la inscripción en Medicare por primera vez. 

