Guía de recursos para cuidadores familiares en Mississippi

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la línea gratuita de recursos para el cuidado familiar de AARP al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Area Agencies on Aging (Agencias del Área sobre Envejecimiento)

Las Agencias del Área sobre Envejecimiento coordinan y abogan por el desarrollo de sistemas integrales y coordinados de prestación de servicios para todos los adultos mayores y proporcionan fondos para servicios. Las diez Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA) en todo el estado son organizaciones privadas sin fines de lucro que sirven como puntos focales y ofrecen una amplia variedad de servicios a nivel local. Los programas trabajan para asegurar la calidad de vida y la independencia continua de los adultos mayores del estado.

Central Mississippi Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región central de Misisipi), sirve a los condados de Copiah, Hinds, Madison, Rankin, Simpson, Warren y Yazoo

(601-981-1511 | 866-981-1511, sin cargo)

East Central Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región este central de Misisipi), sirve a los condados de Clarke, Jasper, Kemper, Lauderdale, Leake, Neshoba, Newton, Scott y Smith

(601-683-2007 | 800-264-2007)

Golden Triangle Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, Triángulo Dorado de Misisipi), sirve a los condados de Choctaw, Clay, Lowndes, Noxubee, Oktibbeha, Webster y Winton

(662-324-7860 | 888-324-9000)

North Central Area Agencies on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, área norte central de Misisipi), sirve a los condados de Attala, Carroll, Holmes, Granada, Leflore, Montgomery y Yalobusha.

(662-283-2675 | 888-427-0714)

North Delta Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento del Delta Norte de Misisipi), sirve a los condados de Coahoma, DeSoto, Panola, Quitman, Tallahatchie, Tate y Tunica

(662-561-4100 | 800-844-2433)

Northeast Mississippi Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región noreste de Misisipi), sirve a los condados de Alcorn, Benton, Marshall, Prentiss, Tippah y Tishomingo

(662-728-6248 | 800-745-6961)

South Delta Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región sur del delta de Misisipi), sirve a los condados de Bolivar, Humphreys, Issaquena, Sharkey, Sunflower y Washington

(662-378-3831 | 800-898-3055 | sdpdd.com)

Southern Mississippi Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región del sur de Misisipi), sirve a los condados de Covington, Forrest, George, Greene, Harrison, Hancock, Jackson, Stone, Wayne, Lamar, Jefferson Davis, Jones, Marion, Pearl, River y Perry

(228-868-2311 | 800-444-8014)

Southwest Mississippi Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento, región suroeste de Misisipi), sirve a los condados de Adams, Amite, Claiborne, Franklin, Jefferson, Lawrence, Lincoln, Pike, Walthall y Wilkinson

(601-446-6044 | 800-338-2049)

Three Rivers Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre Envejecimiento del área de Three Rivers), sirve a los condados de Calhoun, Chickasaw, Itawamba, Lafayette, Lee, condados de Monroe, Pontotoc y Union

(662-489-2415 | 877-489-6911, sin cargo)

Recursos de salud

Community Health Center Association of Mississippi (Asociación de centros de salud comunitarios de Misisipi) (601-981-1817)