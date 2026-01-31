Javascript is not enabled.

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Indiana

Agencias locales y organizaciones que pueden hacer el proceso de cuidar más fácil, no importa en qué punto de tu trayectoria te encuentres.

de

AARP

 
Published 01 de mayo de 2024

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en Indiana

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Family and Social Services Administration (Administración de asuntos de la familia y servicios sociales) (800-457-8283)

Una agencia estatal de financiamiento de servicios sociales y de salud para los residentes de Indiana, y trabaja para abordar la desigualdad y conectar a las personas con servicios sociales, atención médica y recursos en sus comunidades.

Alzheimer’s Association - Greater Indiana Chapter (Capítulo de Indiana de la Alzheimer’s Association (800-272-3900)

El capítulo de Indiana de la Alzheimer’s Association ofrece servicios en 73 condados de Indiana para promover la investigación, mejorar la atención y reducir el riesgo de demencia mediante la promoción de la salud cerebral.

 

Recursos de salud

Indiana Department of Health (Departamento de Salud de Indiana) (800-382-9480)

La agencia estatal de salud se dedica a promover, proteger y mejorar la salud y la seguridad de todos los residentes.

Indiana 211 (2-1-1 | 866-211-9966)

Indiana 211 es un servicio gratuito que conecta a los residentes del estado con información sobre miles de agencias y recursos de salud y servicios humanos en sus comunidades locales.

 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Family and Social Services Administration (FSSA, Administración de asuntos de la familia y servicios sociales) (800-457-8283)

La agencia estatal de financiamiento para el cuidado de la salud y los servicios sociales aboga por mejores servicios sociales y conecta a los residentes con el cuidado de la salud local y los recursos comunitarios.

Dementia Friends Indiana

Dementia Friends Indiana trabaja para aumentar la conciencia sobre la demencia y proporciona recursos e información para las personas con demencia y sus seres queridos. (317-254-5465)

 

Recursos financieros

AARP Foundation Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)

Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.

Social Security Administration (SSA, Administración del Seguro Social (800-772-1213)

La Administración del Seguro Social paga beneficios a aproximadamente 65 millones de personas, incluidos jubilados, hijos y personas viudas. Puedes solicitar en línea los beneficios de jubilación, por discapacidad y Medicare, obtener una tarjeta de reemplazo y más.

Indiana Secretary of State— Indiana MoneyWise (Programa MoneyWise de la Secretaría de Estado de Indiana) (800-223-8791)

Indiana MoneyWise es un programa de educación financiera diseñado para aumentar los conocimientos financieros y las habilidades de administración de dinero, así como ayudar a los residentes de Indiana a detectar y evitar los estafadores y los programas de inversión.

Brightpoint (800-589-3506)

Brightpoint ayuda a las comunidades, familias e individuos a prevenir y abordar la pobreza.

 

Recursos legales

Indiana Legal Services Inc. (ILS, Servicios legales de Indiana) (844-243-8570, sin cargo)

ILS es una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal civil gratuita en todo el estado a los residentes de bajos ingresos que reúnen ciertos requisitos. Su objetivo es luchar contra la pobreza para asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan igualdad de acceso a la justicia.

Neighborhood Christian Legal Clinic (Clínica legal cristiana vecinal) (877-236-0730, sin cargo)

Este bufete de abogados sin fines de lucro con sede en Indianápolis provee representación y educación legal a los vecinos de bajos ingresos. Los servicios incluyen, pero no se limitan a, ayudar a las personas con testamentos y necesidades de planificación patrimonial, ayudar a los veteranos sin hogar y abordar los asuntos impositivos.

 

Recursos laborales y para empleadores

Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo

AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido.

 

Recursos de transporte

Indiana Association of Area Agencies on Aging (IAAAA, Asociación de Indiana de Agencias del Área sobre Envejecimiento) (317-205-9201)

La Asociación aboga por programas y servicios disponibles para los adultos mayores y las personas con discapacidades: proporciona información sobre recursos y proveedores de servicios, evalúa las necesidades de servicio, hace recomendaciones a los administradores de casos y ajusta los servicios para satisfacer las necesidades cambiantes.

 

Recursos de vivienda

Indiana Housing and Community Development Authority (IHCDA, Autoridad de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Indiana) (800-872-0371)

 IHCDA es una agencia estatal de vivienda que trabaja para proporcionar a los residentes viviendas seguras, asequibles y de buena calidad en comunidades económicamente estables. Promueve y ayuda a financiar una amplia gama de soluciones de vivienda, desde refugios temporales hasta viviendas en propiedad.

Indiana Foreclosure Prevention Network (IFPN, Red de prevención de ejecuciones hipotecarias de Indiana) (877-438-4673, sin cargo)

La IFPN ayuda a los propietarios de viviendas de Indiana que están en riesgo de enfrentar morosidad o ejecución hipotecaria.

 

Recursos para grupos específicos

Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”

AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidado.

 

Apoyo para cuidadores

Community Connections (Mi Comunidad con AARP)

Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.

Create the Good (Compartir es Vivir)

Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP

El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas. 

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).  

Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados. 

Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares

Únete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares. Más información sobre el grupo de apoyo aquí.    

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios) 

El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales. 

I Heart Caregivers

Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares. 

Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP

Únete a nuestra comunidad y conéctate con otros cuidadores como tú.  

Guía HomeFit de AARP

La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar. 

Recursos nacionales para cuidadores familiares 

Una lista de agencias, grupos y organizaciones nacionales que pueden conectar a los cuidadores familiares con apoyo y servicios directos. 

Manual financiero de AARP para cuidadores familiares

Esta guía te ayudará a organizarte y capturar la información esencial que necesitas para manejar las complejas responsabilidades de la prestación de cuidados.  

AARP Foundation Connect2Affect

AARP Foundation Connect2Affect ofrece recursos para satisfacer las necesidades de cualquier persona que esté aislada o sola, y ayuda a establecer conexiones sociales para los adultos mayores. 

AARP Health Benefits Navigator (Navegador de beneficios de salud, de AARP)

El Navegador de beneficios de salud, de AARP, es una herramienta que ayuda a los veteranos y a sus familiares a identificar y obtener beneficios relacionados con el servicio.  a través del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y el Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos.  

AARP Job Board (Lista de empleos, de AARP)

La Lista de empleos, de AARP, ayuda a conectar a los solicitantes con empleadores que valoran la experiencia y están comprometidos con una fuerza laboral diversa respecto a la edad. 

Guía AARP Medicare Enrollment  

La Guía AARP Medicare Enrollment ofrece orientación sobre las decisiones clave que debes tomar sobre la inscripción en Medicare por primera vez. 

