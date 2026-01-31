Guía de recursos para cuidadores familiares en Indiana

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en Indiana

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Family and Social Services Administration (Administración de asuntos de la familia y servicios sociales) (800-457-8283)

Una agencia estatal de financiamiento de servicios sociales y de salud para los residentes de Indiana, y trabaja para abordar la desigualdad y conectar a las personas con servicios sociales, atención médica y recursos en sus comunidades.

Alzheimer’s Association - Greater Indiana Chapter (Capítulo de Indiana de la Alzheimer’s Association (800-272-3900)

El capítulo de Indiana de la Alzheimer’s Association ofrece servicios en 73 condados de Indiana para promover la investigación, mejorar la atención y reducir el riesgo de demencia mediante la promoción de la salud cerebral.

Recursos de salud

Indiana Department of Health (Departamento de Salud de Indiana) (800-382-9480)

La agencia estatal de salud se dedica a promover, proteger y mejorar la salud y la seguridad de todos los residentes.

Indiana 211 (2-1-1 | 866-211-9966)

Indiana 211 es un servicio gratuito que conecta a los residentes del estado con información sobre miles de agencias y recursos de salud y servicios humanos en sus comunidades locales.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Dementia Friends Indiana

Dementia Friends Indiana trabaja para aumentar la conciencia sobre la demencia y proporciona recursos e información para las personas con demencia y sus seres queridos. (317-254-5465)

Recursos financieros

AARP Foundation Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)

Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.

Social Security Administration (SSA, Administración del Seguro Social (800-772-1213)

La Administración del Seguro Social paga beneficios a aproximadamente 65 millones de personas, incluidos jubilados, hijos y personas viudas. Puedes solicitar en línea los beneficios de jubilación, por discapacidad y Medicare, obtener una tarjeta de reemplazo y más.

Indiana Secretary of State — Indiana MoneyWise (Programa MoneyWise de la Secretaría de Estado de Indiana) (800-223-8791)