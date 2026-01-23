Aplicaciones móviles y web para cuidadores

Por Tere Montes (conocida como Doña Tere), conferenciante y coach de redes sociales para principiantes

Existe una gran variedad de aplicaciones móviles y web que pueden ser útiles para un cuidador informal que vive en Puerto Rico.

Puedes explorar una nueva aplicación cada mes para que te vayas familiarizando. La idea de la tecnología para los cuidadores es facilitar sus días. Además, recuerda que cada día surgen más aplicaciones móviles que pueden ayudarte en el seguimiento de medicamentos y manejo de las condiciones de salud de tus seres queridos.

A continuación, algunas de las aplicaciones más populares:

1. CareZone: Esta aplicación permite organizar y gestionar la información médica y de cuidado de los seres queridos, como medicamentos, citas médicas y notas importantes. También, puedes explorar Google docs. Puedes crear un documento y compartirlo con la familia y cuidadores de apoyo. La ventaja es que al actualizar la información en el documento todos recibirán la notificación de actualizado. Además, se recomienda tener una copia actualizada impresa para llevar a las citas médicas y si surge alguna emergencia de salud tenerla disponible

2. MyTherapy: Ayuda a recordar y administrar los medicamentos, así como a llevar una bitácora para dar seguimiento a los síntomas y la evolución de la salud de los seres queridos.

3. Lotsa Helping Hands: Esta plataforma facilita la coordinación entre los cuidadores, y la organización de tareas y necesidades de los seres queridos, permitiendo que varios amigos y familiares colaboren. También, el tener un grupo en WhatsApp con todos los que colaboran en el cuidado puede ser de gran beneficio.

4. CaringBridge: Es una plataforma que permite crear un sitio web privado para compartir actualizaciones de salud y recibir apoyo emocional de amigos y familiares. Es ideal para las personas con más habilidades tecnológicas.

5. Senior Safety App: Esta aplicación proporciona funciones de seguridad, como alertas de emergencia, monitoreo de ubicación y notificaciones a los contactos de emergencia designados.

6. MyMeds: Ayuda a organizar y recordar la toma de medicamentos, además de proporcionar información sobre posibles interacciones y efectos secundarios.

7. Elder Check Now: Permite a los cuidadores realizar un seguimiento del bienestar de sus seres queridos a través de un cuestionario diario que evalúa su salud física y emocional.

8. WinGlucofacts: Es una aplicación para el seguimiento y gestión de la diabetes, que permite registrar y compartir la información sobre niveles de glucosa y control alimentario.

9. Pill Reminder by Second Nature Health: Consiste en un recordatorio de toma de medicamentos configurable, con alarmas y notificaciones personalizadas.

Recuerda que es importante investigar cada aplicación para asegurarte de que cumple con tus necesidades específicas, además de revisar las reseñas de los usuarios antes de descargarlas.