AARP celebra la aprobación de la ley de Pensilvania que amplía la cobertura de telemedicina

La ley, que entra en vigor el 1 de octubre, tiene como objetivo mejorar el acceso a la atención sanitaria, especialmente en las zonas rurales.

Por

AARP

 
Published 09 de septiembre de 2024

In English | Los residentes de Pensilvania que consultan a su médico a través de la telemedicina pronto podrán descansar tranquilos sabiendo que el costo estará cubierto, en parte gracias a la defensa de AARP.

Pensilvania estaba entre un grupo de estados sin una ley que obligara a los planes de salud comerciales a cubrir el costo de los servicios de telesalud. Eso cambiará bajo una ley estatal respaldada por AARP que entrará en vigencia el 1.° de octubre.

Bajo la nueva ley, si un asegurador cubre un servicio de atención médica realizado en persona, también debe cubrir el servicio a través de la telemedicina. La medida bipartidista, patrocinada por el senador Elder Vogel y convertida en ley por el gobernador Josh Shapiro el 3 de julio, estuvo "más de una década en planificación", dijo Vogel en un comunicado. La ley también se aplicaría a Medicaid y al Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP).

Aunque algunas aseguradoras privados ya cubrían la telemedicina, la falta de una ley causó confusión para muchos residentes de Pensilvania que a menudo se preocupaban si su seguro pagaría por este servicio, según Teresa Osborne, gerente de Defensa de Derechos para AARP Pennsylvania.

"La telemedicina permite a los adultos mayores del estado a acceder a los servicios de atención médica adecuados de manera conveniente y segura", dijo Bill Johnston-Walsh, director estatal de AARP Pennsylvania. "Aplaudimos a la Asamblea General por trabajar juntos para asegurar que los residentes del estado sigan teniendo acceso a herramientas de telemedicina que pueden mejorar los resultados de salud, reducir los costos y mejorar la calidad de vida".

AARP ha defendido durante mucho tiempo la telesalud para hacer que la atención médica sea más accesible, especialmente para quienes viven en áreas rurales. Pensilvania enfrenta una crisis de atención médica rural después de que más de 30 hospitales han reducido sus servicios o cerrado en el estado durante las últimas dos décadas, dijo la oficina del gobernador en un comunicado de prensa.

AARP ha argumentado que la telesalud puede ayudar a los cuidadores familiares que trabajan o viven lejos a participar en la atención médica de su ser querido y aliviar el estrés de los cuidadores al reducir el tiempo y los costos de viaje. Seguimos presionando al Congreso para que permita permanentemente la cobertura de telesalud para todos los beneficiarios de Medicare.

Lee más sobre la telemedicina y cómo AARP está luchando para mejorar el acceso a la atención médica. Para aprender a manejar una visita de telemedicina, inscríbete en una clase con Senior Planet de AARP.

Natalie Missakian cubre políticas federales y estatales y escribe el blog Fighting for You Every Day de AARP. Anteriormente trabajó como reportera para el New Haven Register y periódicos diarios en Ohio. También ha escrito para AARP Bulletin, el Hartford Business Journal y otras publicaciones.

red background with A A R P member benefits on the card in white lettering

