Guía de recursos para cuidadores familiares en Maine

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados. Puedes descargar la guía aquí.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



211 Maine (2-1-1 | 866-811-5695, sin cargo; 877-463-6207, sin cargo, fuera del estado; info@211maine.org) Un directorio estatal de más de 8,000 servicios de salud y humanos disponibles en Maine, incluidos servicios para adultos mayores, préstamos para asuntos médicos y servicios de cuidados en el hogar. La línea directa gratuita conecta a las personas que llaman con especialistas capacitados que brindan ayuda las 24 horas del día, los siete días de la semana.



Adult Protective Services & Guardianship (APS, Servicios de protección y tutela para adultos) (línea directa las 24 horas, 207-287-9200 | 800-624-8404) APS provee información e investiga las acusaciones de abuso y negligencia de adultos mayores. Si tú o alguien que conoces está siendo abusado, descuidado, explotado o no está seguro, llama a APS para hacer un informe confidencial.

