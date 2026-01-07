Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Maine

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.  Puedes descargar la guía aquí.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • 211 Maine (2-1-1 | 866-811-5695, sin cargo; 877-463-6207, sin cargo, fuera del estado; info@211maine.org)
    • Un directorio estatal de más de 8,000 servicios de salud y humanos disponibles en Maine, incluidos servicios para adultos mayores, préstamos para asuntos médicos y servicios de cuidados en el hogar. La línea directa gratuita conecta a las personas que llaman con especialistas capacitados que brindan ayuda las 24 horas del día, los siete días de la semana.
  • Adult Protective Services & Guardianship (APS, Servicios de protección y tutela para adultos) (línea directa las 24 horas, 207-287-9200 | 800-624-8404)
    • APS provee información e investiga las acusaciones de abuso y negligencia de adultos mayores. Si tú o alguien que conoces está siendo abusado, descuidado, explotado o no está seguro, llama a APS para hacer un informe confidencial.
  • Good Shepherd Food Bank (Banco de alimentos) (207-782-3554 | 207-989-4672)
    • Good Shepherd Food Bank trabaja con la industria alimentaria de Maine para reunir alimentos a través de una afiliación con Feeding America. La distribución se coordina a través de una red estatal de agencias locales de ayuda contra el hambre.

  • Maine Long-Term Care Ombudsman (Defensor de cuidados a largo plazo de Maine) (207-621-1079 | 800-499-0229 TTY MLTCOP@MaineOmbudsman.org)
    • El programa del defensor de cuidados a largo plazo de Maine ayuda a miles de residentes cada año al brindar servicios de defensa de derechos para proteger sus derechos civiles, de salud, de seguridad y de bienestar. El personal investiga y resuelve las quejas relacionadas con la calidad de la atención y los problemas de calidad de vida.

Recursos de salud

  • State of Maine Department of Health and Human Services (DHHS, Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado de Maine) (207-287-3707)
    • El DHHS brinda atención médica y servicios sociales a las personas que lo necesitan, incluidos los niños, las familias, los adultos mayores y las personas con discapacidades, enfermedades mentales o trastornos por consumo de sustancias. Ofrece una amplia variedad de programas, desde seguros de salud MaineCare, pagos de manutención de niños, pruebas de calidad del agua, control de enfermedades y verificación de antecedentes.
  • Consumers for Affordable Health Care (CAHC, Consumidores a favor de un cuidado de salud asequible) (800-965-7476)
    • Consumers for Affordable Health Care es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a todos los residentes de Maine a obtener atención médica de calidad y asequible. Ofrece una línea de ayuda para la asistencia al consumidor e información completa sobre las opciones de atención médica disponibles en Maine.
    • Recursos basados en el hogar y la comunidad
    • Maine Association of Area Agencies on Aging (M4A, Asociación de Maine de Agencias del Área sobre Envejecimiento) Las cinco agencias del área sirven como “ventanilla única” para responder preguntas a adultos mayores, personas con discapacidades y sus cuidadores sobre una amplia variedad de servicios comunitarios, institucionales y en el hogar.
      • Aroostook Agency on Aging (Agencia para el envejecimiento en el condado de Aroostook) (207-764-3396 | 800-439-1789 Information@aroostookaging.org)
      • Eastern Area Agency on Aging (Agencia para el envejecimiento en los condados de Hancock, Penobscot, Piscataquis y Washington) (207-941-2865 | 800-432-7812 info@eaaa.org)
      • SeniorsPlus (Agencia en los condados de Androscoggin, Franklin y Oxford) (207-795-4010 | 800-427-1241 info@seniorsplus.org)
      • Spectrum Generations (Agencia en los condados de Kennebec, Knox, Lincoln, Sagadahoc, Somerset y Waldo, y de los pueblos de Brunswick y Harpswell) (800-639-1553 | 800-464-8703 TTY spectrum@spectrumgenerations.org)
      • Southern Maine Agency on Aging (Agencia para el envejecimiento del sur de Maine; para el condado de Cumberland, excepto los pueblos de Brunswick, Harpswell y York) (207-396-6500 | 800-427-7411 info@smaaa.org)
    • Home Care & Hospice Alliance of Maine (Alianza para cuidados en el hogar y cuidados terminales) (207-213-6125)
      • Home Care & Hospice Alliance of Maine es una asociación estatal comercial sin fines de lucro que apoya la necesidad de servicios de cuidados en el hogar y cuidados terminales asequibles, accesibles y de calidad en todo el estado.
    • Community Action Programs (CAP, Programas de acción comunitaria) Las agencias CAP trabajan para eliminar las causas y condiciones de la pobreza. Cada agencia ofrece programas y servicios que mejor satisfacen las necesidades de las comunidades a las que sirven.
      • Aroostook County Action Program (ACAP, Programa de Acción del condado de Aroostook) (207-764-3721 | Oficinas adicionales ubicadas en Fort Kent, Houlton y Madawaska). ACAP es una agencia sin fines de lucro que brinda orientación a la comunidad en áreas de bienestar, cuidado y educación temprana, energía y vivienda, y desarrollo de la fuerza laboral.
      • Community Concepts Inc. (CCI) (207-795-4065 800-866-5588 | 207-795-4065 TTY; info@community-concepts.org) La CCI es una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo y servicios sociales para las comunidades de los condados de Androscoggin, Franklin y Oxford.
      • Downeast Community Partners (DCP) (207-664-2424 | 800-834-4378 administration@downeastcommunitypartners.org) DCP brinda servicios a lo largo de toda la vida a familias y personas de bajos ingresos en los condados de Hancock y Washington.
      • Kennebec Valley Community Action Program (KVCAP, Programa de acción comunitaria) (800-542-8227 | info@kvcap.org) KVCAP es un programa sin fines de lucro que ayuda a las personas de los condados de Kennebec, Somerset, Lincoln y Sagadahoc a lograr la autosuficiencia económica y social.
      • Midcoast Maine Community Action (MMCA, Acción comunitaria de la costa central de Maine) (207-442-7963 | 800-221-2221) MMCA promueve el cuidado de la salud, el apoyo familiar, la educación y la independencia económica para los residentes de los condados de Sagadahoc, Lincoln, Knox, Waldo y Northern Cumberland.
      • Opportunity Alliance (OA) (888-568-1112, línea sin cargo de Maine Crisis | 877-429-6884, sin cargo | 207-523-5049 Acceso y admisión | 207-874-1175 Oficinas administrativas) OA es una organización de acción comunitaria que brinda acceso a programas que abordan la salud mental y el bienestar, la educación en la primera infancia, la creación de comunidades y los recursos económicos para la población del condado de Cumberland.
      • Penquis (207-973-3500 | 800-215-4942 207-973-3520 TTY info@penquis.org) Penquis es una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias de los condados de Penobscot, Piscataquis y Knox a mejorar la seguridad financiera y la preparación para la escuela, obtener transporte confiable y vivienda estable y llevar vidas más saludables.
      • Waldo Community Action Partners (WCAP) (207-338-6809 info@waldocap.org) WCAP es una organización sin fines de lucro que proporciona recursos públicos y privados para abordar los problemas de pobreza para las familias de bajos ingresos en el condado de Waldo.
      • Western Maine Community Action (WMCA) (207-645-3764 | 800-645-9636 info@wmca.org) WMCA es una agencia de servicios sociales que promueve y presta servicios a familias de ingresos bajos y medios en los condados de Franklin, Androscoggin y Oxford en áreas de salud y nutrición, vivienda, desarrollo de la fuerza laboral y servicios energéticos y públicos.
      • York County Community Action Corporation (YCCAC) (207-324-5762 | 800-965-5762) YCCAC ofrece programas y servicios a las personas del condado de York en áreas de atención médica, propiedad y reparación del hogar, energía y servicios públicos, transporte y desarrollo económico.
    • Recursos financieros
    • AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
      • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios públicos y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
      • Recursos legales
      • Legal Services for the Elderly (LSE, Servicios legales para adultos mayores) (207-621-0087 | 800-750-5353)
        • LSE es una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento legal gratuito a las personas mayores de 60 años en relación con el cuidado de la salud, el seguro de salud, Medicare (incluida la Parte D), MaineCare (Medicaid), el Seguro Social y otros beneficios públicos, los beneficios de pensión y jubilación, los poderes notariales, los asuntos del consumidor, incluidos los problemas de acreedores y quiebra, el abuso físico y financiero, defensa de la tutela y otros asuntos.
      • Pine Tree Legal Assistance (2-1-1 | Servicios de asistencia legal Pine Tree)
        • Pine Tree Legal Services es una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal civil gratuita a los residentes de Maine que reúnen los requisitos en casos que afectan las necesidades humanas básicas o los derechos humanos, incluido el acceso a vivienda, alimentos, ingresos, seguridad, educación y atención médica. La organización tiene oficinas en todo el estado. La información de cada oficina se encuentra en su sitio web.
      • Recursos laborales y para empleadores
      • Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo
        • AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido.
      • Recursos de transporte
      • Non-Emergency Transportation (NET, Transportes no urgentes) (800-977-6740 | 7-1-1 TTY)
        • NET es un programa de MaineCare que trabaja con proveedores de transporte para proporcionar viajes a ciertos servicios.
      • Rides in Sight (855-607-4337, sin cargo)
        • Rides in Sight proporciona información sobre las opciones de transporte para adultos mayores en comunidades locales en todo Estados Unidos. Visita su sitio web o llama a la línea directa para acceder a los datos. La línea directa está disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este (excepto los días festivos).
      • Recursos de vivienda
      • MaineHousing, Maine State Housing Authority (Autoridad de Vivienda del estado de Maine) (207-626-4600 | 800-452-4668 | 7-1 -1 TTY)
        • MaineHousing es una agencia estatal independiente que conecta las finanzas públicas y privadas de la vivienda para beneficiar a los residentes de ingresos bajos y moderados de Maine.
      • Recursos para grupos específicos
      • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
      • Apoyo para cuidadores
      • Respite for ME Grants (Subvenciones para relevo de cuidadores)
      • Community Connections (Mi Comunidad con AARP)
      • Create the Good (Compartir es Vivir)
