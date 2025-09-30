AARP Hearing Center
Watch
- Moving Forward: Age-Friendly Transportation Solutions — A quick look at efforts in Mount Prospect, Illinois; Augusta, Maine; Buda, Texas; Amesbury, Massachusetts; Arlington and Austin, Texas; Emeryville, California, and Cheshire, Connecticut.
Read
Collections
- Fare-Free and Low-Cost 'Age-Friendly Transportation Options Solutions — Examples from Cutler Bay, Florida; Montgomery County and Prince Georges County, Maryland; Pitkin County, Colorado; and Salem, Massachusetts
Local Places
- New Jersey: Montclair — A free ride service takes older residents wherever they need or want to go
- North Carolina: Mecklenburg County — Bus drivers learn how to support riders who have dementia
- Oregon: Sisters — An all-volunteer ride service gets residents get to their medical appointments
Learn More
- 5 A's of Senior-Friendly Transit — Availability, Accessibility, Acceptability, Affordability, Adaptability
- Livability Library: Transportation — An articles archive of content from AARP Livable Communities