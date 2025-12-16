¡No te olvides de considerar las listas de medicamentos cubiertos durante la inscripción abierta!

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

What you need to know about hormone therapy for women.

Content starts here
CLOSE ×
Search
Popular Searches

Games

Car rental

AARP daily Crossword Puzzle

Hotels with AARP discounts

Life Insurance

AARP Dental Insurance Plans

Travel

Suggested Links
Help Show me my account info Change my Address How do I contact AARP? Where is my membership card? How do I get a digital card?
Red Membership Card

AARP Membership — $15 for your first year when you sign up for Automatic Renewal

Get instant access to members-only products and hundreds of discounts, a free second membership, and a subscription to AARP the Magazine.

 

Join Now
Renew Now
CLOSE ×
Search
Popular Searches

Games

Car rental

AARP daily Crossword Puzzle

Hotels with AARP discounts

Life Insurance

AARP Dental Insurance Plans

Travel

Suggested Links
Help Show me my account info Change my Address How do I contact AARP? Where is my membership card? How do I get a digital card?
Red Membership Card

AARP Membership — $15 for your first year when you sign up for Automatic Renewal

Get instant access to members-only products and hundreds of discounts, a free second membership, and a subscription to AARP the Magazine.

 

Join Now
Renew Now
120x30-AARP-logo-red
Join
Renew
Enroll: Automatic Renewal
Rejoin

AARP en Español

Back 

Health

Close Menu

Healthy Living

Conditions & Treatments

Drugs & Supplements

Health Care & Coverage

Health Benefits

AARP Hearing Center

Advice on Tinnitus and Hearing Loss

gloved hand holding a vaccine vial with a syringe in the background

Your Health

What to Know About Vaccines

An illustration of a brain palette on a pink background

Brain Health Resources

Tools and Explainers on Brain Health

MEMBERS ONLY

Fitness

25 Ways to Get a Flatter Stomach

MEMBERS ONLY

Back 

Scams & Fraud

View and Report Scams in Your Area

top view montage of brightly colored donation coin collection containers that all read, "Please Give Generously"

Giving Back

Take the Charitable Giving Quiz

Retirement

AARP Retirement Calculator

MEMBERS ONLY

Your Money

25 Ways to Save at the Grocery Store

MEMBERS ONLY

Back 

Flexible Work

Job Search Help from AARP and Indeed

AARP Skills Builder

Online Courses to Boost Your Career

Flexible Work

Part-Time Jobs (No Degree Required!)

a person on a laptop screen with various icons around it

ON-DEMAND WEBINARS

Tips to Enhance Your Job Search

Back 

Drug Prices

Saving You RX Dollars

Social Security

Fighting to Protect Social Security

Medicare & Medicaid

Advocating for Strong Programs

Caregiving

Supporting Family Caregivers

Back 

Medicare

Close Menu

Medicare Basics

Medicare Parts

Signing Up

 Initial Enrollment

Open Enrollment

Other Coverage

Getting Help

Ask A A R P. A I powered help from trusted A A R P sources. Illustration of a man using a laptop

Tool

Ask AARP: AI-powered Tool to Get the Most Out of Medicare

illustration of a clipboard with a checklist and medical cross on it

AARP Navigator

Take This Course to Feel Prepared About Enrolling in Medicare

a red and white illustration showing a woman in a monitor flanked by a word bubble and a calendar

On-Demand Webinars

Get Answers to Medicare Questions With Our On-demand Webinars

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Advocacy

Learn How AARP is Fighting for Better Medicare

Back 

Caregiving

Close Menu

Basics

Care at Home

Medical

Financial & Legal

Life Balance

Local

Member Benefits

person stands at a door marked with a first aid cross there are a series of many doors and the person is wondering which is the best choice

LONG-TERM CARE

​Understanding Basics of LTC Insurance​

illustration of a map with an icon of a person helping another person with a cane navigate towards caregiving

State Guides

Assistance and Services in Your Area

Prepare to Care Guides

How to Develop a Caregiving Plan

Close up of a hospice nurse holding the hands of one of her patients

End of Life

How to Cope With Grief, Loss

Back 

Games

Close Menu

All

Recently Played

Word & Trivia

Rewards

Atari® & Retro

Mahjongg

Members Only

Staying Sharp

Solitare

New Games

Strategy

Arcade

Puzzles

Card

Juegos

Daily

Game Shows

Multiplayer

More About Games

AARP Right Again Trivia and AARP Rewards

Right Again! Trivia

AARP Right Again Trivia Sports and AARP Rewards

Right Again! Trivia – Sports

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Atari® Video Games

Throwback Thursday Crossword and AARP Rewards

Throwback Thursday Crossword

Back 

Travel

Close Menu

Travel Tips

Vacation Ideas

Destinations

Travel Benefits

2026 Travel

Inexpensive Places for the New Year

a man skiis down a mountain in santa fe new mexico

winter getaways

Cheap Vacation Spots for Winter

MEMBERS ONLY

MULTIGENERATIONAL TRAVEL

Guide to Planning a Big Family Trip

MEMBERS ONLY

Travel Rewards Cards

Are the Cards Worth Signing Up For?

Back 

Entertainment & Style

Close Menu

Movies

TV

Music

Celebrities

Beauty & Style

Books

Member Benefits

Movies for Grownups

Fall Movie Preview

Sylvester Stallone photographed for AARP by Jim Wright on July 24. Producer: Anthony Moschini at Moschini Productions; wardrobe stylist: Lori Stilson for Schneider Entertainment Agency; groomer: Fionagh Cush for Schneider Entertainment Agency.

Celebrities

Sylvester Stallone You Never Knew

MEMBERS ONLY

Members Edition

Gordon Ramsay's New Cookbook

MEMBERS ONLY

Back 

Family & Relationships

Close Menu

graphic of a man and a woman with a cherry in their mouths

Sex & Dating

Your Questions Answered

Grandparenting

Everything You Need to Know

MEMBERS ONLY

Coping

Tame Your Fear of Death

MEMBERS ONLY

Back 

Personal Tech

Close Menu

a tablet displaying smart home controls in a living room

Home Technology

Caregiver’s Guide to Smart Home Tech

Get Happier

Creating Social Connections

online dating safety tips

Virtual Community Center

Join Free Tech Help Events

Back 

Home & Living

Close Menu

Aging in Place

Is a 55+ Community Right for You?

MEMBERS ONLY

Recipes

Mark Bittman’s Summer Menu for Two

MEMBERS ONLY
MEMBERS ONLY

Declutter

What to Do With Your Unwanted Stuff

MEMBERS ONLY

Back 

Auto

Close Menu

Car Buying

Driver Safety

Maintenance & Safety

Trends & Technology

Member Benefits

MEMBERS ONLY

Maintenance

Get More Mileage Out of Your Car

MEMBERS ONLY
older woman and mother with locked arms walking and talking outside

We Need To Talk

Assess Your Loved One's Driving Skills

AARP

Driver Safety

AARP Smart Driver Course

Back 

Staying Sharp

Close Menu

Assessment

Challenges

Articles

Videos

Recipes

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Podcasts

Close Menu

AARP Perfect scam podcast

Cautionary Tales of Today's Biggest Scams

Travel stuff on desktop: map, sun glasses, camera, tickets, passport etc.

7 Top Podcasts for Armchair Travelers

jean chatzky smiling in front of city skyline
MEMBERS ONLY

Jean Chatzky: ‘Closing the Savings Gap’

MEMBERS ONLY

Back 

Videos

Close Menu

a man is shown in a photo looking at papers with his laptop nearby

AARP Things to Know This Week

A man and woman looking at a guitar in a store

AARP Top Tips for Navigating Life

two women exercising in their living room with their arms raised

Get Moving With Our Workout Series

Join
Renew
Enroll: Automatic Renewal
Rejoin
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

¡No te olvides de considerar las listas de medicamentos cubiertos durante la inscripción abierta!

Por
Published 17 de octubre de 2023

En esta época cada año, a medida que comienza la inscripción abierta de Medicare, también comienzo una tradición anual: ayudar a mis padres a comparar la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare. En las próximas semanas, tomaré la lista actual de medicamentos de mis padres (que, por cierto, la mantienen fielmente al día) e ingresaré esos medicamentos a la herramienta de búsqueda de planes de Medicare, un recurso útil para el consumidor. Al agregar los medicamentos, la herramienta me ofrecerá una comparación personalizada de los planes de la Parte D de Medicare disponibles. Verificaré si las listas de medicamentos cubiertos de los planes cubren los medicamentos de mis padres, cualquier costo compartido relacionado, los costos de bolsillo esperados durante todo el año y cualquier restricción de cobertura de medicamentos.

Según la información recopilada, mis padres pueden optar por cambiarse a un nuevo plan de medicamentos recetados. Algunos años mis padres han elegido permanecer en sus planes actuales, mientras que en otros han seleccionado un nuevo plan y, en el proceso, han ahorrado cientos o incluso miles de dólares.

¿Qué son las listas de medicamentos cubiertos?

Estas listas desempeñan un papel importante en el acceso al cuidado de la salud, ya sea que los consumidores lo sepan o no. Por lo tanto, es importante entenderlas. Una lista de medicamentos cubiertos es una herramienta compleja e integral que se usa para controlar el uso seguro y adecuado de los fármacos recetados. Cada plan de seguro de salud desarrolla una lista única, y el diseño de esta controla el acceso de los beneficiarios a los medicamentos recetados. (En otras palabras, determina si un fármaco está cubierto y cómo obtenerlo). Si bien el diseño de la lista de medicamentos puede variar significativamente de un plan a otro, todas las listas comparten cuatro componentes comunes:

  • Los fármacos cubiertos son los medicamentos genéricos, de marca y los especializados complejos y costosos que un plan incluye en su lista.
  • La gestión de uso abarca (en inglés) la gama de herramientas que los planes utilizan para administrar el acceso de los consumidores a ciertos medicamentos, a menudo costosos. Las tres formas más comunes de gestión de uso son la autorización previa (obtener la aprobación de tu aseguradora antes de que una farmacia pueda despachar un medicamento), los límites en la cantidad que un fármaco se puede despachar en un momento dado, y el tratamiento escalonado (un requisito que establece que los pacientes deben probar otros medicamentos menos costosos antes de que el plan cubra un medicamento más costoso).
  • Los niveles son estratos o grupos de medicamentos cubiertos y determinan el costo compartido del consumidor. La mayoría de las listas de medicamentos tienen entre dos y siete niveles, desglosados por el tipo de medicamento (genérico, de marca, especializado) y si una aseguradora clasifica un medicamento como preferido. Por ejemplo, una lista puede tener un nivel de marca preferida y un nivel de marca no preferida.
  • Compartir los costos es una obligación de bolsillo del consumidor para los medicamentos en un nivel específico de la lista. Por lo general, el nivel más bajo tiene un costo compartido mínimo, en forma de un pago fijo (copago), y el más alto requiere un costo compartido que es un porcentaje (coseguro) del precio del medicamento.

Compara, compara, compara

Durante el período de inscripción abierta para la cobertura de salud —ya sea Medicare (en inglés), a través de un empleador, la cobertura individual, incluidos los planes del mercado, el seguro médico para jubilados o algún otro plan—, los adultos mayores tienen la oportunidad de revisar las listas de medicamentos cubiertos como parte de sus opciones para el próximo año. Las personas, como mis padres, pueden evaluar los elementos de las listas de medicamentos de su plan, anotar cualquier cambio del año pasado, examinar una variedad de otras opciones de seguro y seleccionar un plan con una lista de medicamentos que satisfaga sus necesidades.

Sin embargo, muchos adultos no comparan sus opciones de cobertura. Las investigaciones (en inglés) han demostrado que la mayoría de los beneficiarios de Medicare con cobertura de la Parte D no comparan la cobertura de medicamentos de su plan con otros planes disponibles. Una encuesta (en inglés) entre los beneficiarios de seguros privados mostró que solo prestaban un poco más de atención a las listas de medicamentos cubiertos, y que menos de una cuarta parte (24%) de los adultos consideraban la cobertura de medicamentos al seleccionar un plan.

Algunos adultos mayores pueden sentirse abrumados por la cantidad de planes entre los que deben elegir. En el 2022, las aseguradoras ofrecieron más de 15,500 planes del mercado y casi dos tercios (61%) de los adultos de entre 50 y 64 años podían elegir planes del mercado entre más de cinco aseguradoras. También en el 2022, el beneficiario promedio de Medicare tuvo que elegir entre casi 60 planes de la Parte D (enlaces en inglés).

Comparar los planes eficazmente puede resultar aún más difícil para los adultos mayores con conocimientos limitados sobre medicamentos, definidos como aquellos con una capacidad limitada para obtener información sobre los medicamentos, procesarla y usarla para tomar decisiones sobre los fármacos. Un estudio (en inglés) demostró que a medida que aumentaba el número de opciones del plan, los adultos mayores con una capacidad baja para entender conceptos matemáticos reportaron mayores dificultades para seleccionar un plan de la Parte D. Y ya sea que tengan conocimientos sobre medicamentos o no, los adultos mayores pueden no estar familiarizados o no poder usar las herramientas de comparación, o sentir confusión con el proceso.

La inscripción abierta es una oportunidad

Y así, la época del año en la que debemos analizar detenidamente las opciones del plan y las listas de medicamentos cubiertos ha llegado. Invierte tiempo para revisar tu cobertura de medicamentos recetados o la de tu ser querido. Durante la inscripción abierta, tienes la oportunidad de verificar y ver si la lista cubre tus medicamentos, si alguno de tus medicamentos está sujeto a nuevas restricciones, qué farmacias trabajan con tu plan para ofrecer un costo compartido más bajo por tus medicamentos, y lo que puedes esperar pagar de tu bolsillo durante el próximo año. Si el plan y su lista de medicamentos cubiertos ya no se ajustan a tus necesidades, compara los planes y considera seleccionar uno nuevo.

Sin duda, verificar cuidadosamente la lista de medicamentos toma tiempo y esfuerzo. Y como suele suceder con la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud, el tiempo y el esfuerzo pueden representar obstáculos en el momento que las personas deben verificar detenidamente las listas de medicamentos de su plan.

Buenas noticias: hay ayuda disponible. Los beneficiarios de Medicare pueden comunicarse con una oficina local del Programa Estatal de Asistencia con el Seguro de Salud (SHIP) para hablar con un experto sobre la lista de medicamentos cubiertos de su plan. Los adultos mayores con otros planes pueden recibir ayuda de terceros o del administrador de beneficios de su empleador.

En cuanto a mis padres, están listos para comenzar el proceso conmigo.