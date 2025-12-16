¡No te olvides de considerar las listas de medicamentos cubiertos durante la inscripción abierta!

En esta época cada año, a medida que comienza la inscripción abierta de Medicare, también comienzo una tradición anual: ayudar a mis padres a comparar la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare. En las próximas semanas, tomaré la lista actual de medicamentos de mis padres (que, por cierto, la mantienen fielmente al día) e ingresaré esos medicamentos a la herramienta de búsqueda de planes de Medicare, un recurso útil para el consumidor. Al agregar los medicamentos, la herramienta me ofrecerá una comparación personalizada de los planes de la Parte D de Medicare disponibles. Verificaré si las listas de medicamentos cubiertos de los planes cubren los medicamentos de mis padres, cualquier costo compartido relacionado, los costos de bolsillo esperados durante todo el año y cualquier restricción de cobertura de medicamentos.

Según la información recopilada, mis padres pueden optar por cambiarse a un nuevo plan de medicamentos recetados. Algunos años mis padres han elegido permanecer en sus planes actuales, mientras que en otros han seleccionado un nuevo plan y, en el proceso, han ahorrado cientos o incluso miles de dólares.

¿Qué son las listas de medicamentos cubiertos?

Estas listas desempeñan un papel importante en el acceso al cuidado de la salud, ya sea que los consumidores lo sepan o no. Por lo tanto, es importante entenderlas. Una lista de medicamentos cubiertos es una herramienta compleja e integral que se usa para controlar el uso seguro y adecuado de los fármacos recetados. Cada plan de seguro de salud desarrolla una lista única, y el diseño de esta controla el acceso de los beneficiarios a los medicamentos recetados. (En otras palabras, determina si un fármaco está cubierto y cómo obtenerlo). Si bien el diseño de la lista de medicamentos puede variar significativamente de un plan a otro, todas las listas comparten cuatro componentes comunes:

Los fármacos cubiertos son los medicamentos genéricos, de marca y los especializados complejos y costosos que un plan incluye en su lista.

son los medicamentos genéricos, de marca y los especializados complejos y costosos que un plan incluye en su lista. La gestión de uso abarca (en inglés) la gama de herramientas que los planes utilizan para administrar el acceso de los consumidores a ciertos medicamentos, a menudo costosos. Las tres formas más comunes de gestión de uso son la autorización previa (obtener la aprobación de tu aseguradora antes de que una farmacia pueda despachar un medicamento), los límites en la cantidad que un fármaco se puede despachar en un momento dado, y el tratamiento escalonado (un requisito que establece que los pacientes deben probar otros medicamentos menos costosos antes de que el plan cubra un medicamento más costoso).

abarca (en inglés) la gama de herramientas que los planes utilizan para administrar el acceso de los consumidores a ciertos medicamentos, a menudo costosos. Las tres formas más comunes de gestión de uso son la autorización previa (obtener la aprobación de tu aseguradora antes de que una farmacia pueda despachar un medicamento), los límites en la cantidad que un fármaco se puede despachar en un momento dado, y el tratamiento escalonado (un requisito que establece que los pacientes deben probar otros medicamentos menos costosos antes de que el plan cubra un medicamento más costoso). Los niveles son estratos o grupos de medicamentos cubiertos y determinan el costo compartido del consumidor. La mayoría de las listas de medicamentos tienen entre dos y siete niveles, desglosados por el tipo de medicamento (genérico, de marca, especializado) y si una aseguradora clasifica un medicamento como preferido. Por ejemplo, una lista puede tener un nivel de marca preferida y un nivel de marca no preferida.

son estratos o grupos de medicamentos cubiertos y determinan el costo compartido del consumidor. La mayoría de las listas de medicamentos tienen entre dos y siete niveles, desglosados por el tipo de medicamento (genérico, de marca, especializado) y si una aseguradora clasifica un medicamento como preferido. Por ejemplo, una lista puede tener un nivel de marca preferida y un nivel de marca no preferida. Compartir los costos es una obligación de bolsillo del consumidor para los medicamentos en un nivel específico de la lista. Por lo general, el nivel más bajo tiene un costo compartido mínimo, en forma de un pago fijo (copago), y el más alto requiere un costo compartido que es un porcentaje (coseguro) del precio del medicamento.

Compara, compara, compara

Durante el período de inscripción abierta para la cobertura de salud —ya sea Medicare (en inglés), a través de un empleador, la cobertura individual, incluidos los planes del mercado, el seguro médico para jubilados o algún otro plan—, los adultos mayores tienen la oportunidad de revisar las listas de medicamentos cubiertos como parte de sus opciones para el próximo año. Las personas, como mis padres, pueden evaluar los elementos de las listas de medicamentos de su plan, anotar cualquier cambio del año pasado, examinar una variedad de otras opciones de seguro y seleccionar un plan con una lista de medicamentos que satisfaga sus necesidades.



Sin embargo, muchos adultos no comparan sus opciones de cobertura. Las investigaciones (en inglés) han demostrado que la mayoría de los beneficiarios de Medicare con cobertura de la Parte D no comparan la cobertura de medicamentos de su plan con otros planes disponibles. Una encuesta (en inglés) entre los beneficiarios de seguros privados mostró que solo prestaban un poco más de atención a las listas de medicamentos cubiertos, y que menos de una cuarta parte (24%) de los adultos consideraban la cobertura de medicamentos al seleccionar un plan.



Algunos adultos mayores pueden sentirse abrumados por la cantidad de planes entre los que deben elegir. En el 2022, las aseguradoras ofrecieron más de 15,500 planes del mercado y casi dos tercios (61%) de los adultos de entre 50 y 64 años podían elegir planes del mercado entre más de cinco aseguradoras. También en el 2022, el beneficiario promedio de Medicare tuvo que elegir entre casi 60 planes de la Parte D (enlaces en inglés).



Comparar los planes eficazmente puede resultar aún más difícil para los adultos mayores con conocimientos limitados sobre medicamentos, definidos como aquellos con una capacidad limitada para obtener información sobre los medicamentos, procesarla y usarla para tomar decisiones sobre los fármacos. Un estudio (en inglés) demostró que a medida que aumentaba el número de opciones del plan, los adultos mayores con una capacidad baja para entender conceptos matemáticos reportaron mayores dificultades para seleccionar un plan de la Parte D. Y ya sea que tengan conocimientos sobre medicamentos o no, los adultos mayores pueden no estar familiarizados o no poder usar las herramientas de comparación, o sentir confusión con el proceso.

La inscripción abierta es una oportunidad



Y así, la época del año en la que debemos analizar detenidamente las opciones del plan y las listas de medicamentos cubiertos ha llegado. Invierte tiempo para revisar tu cobertura de medicamentos recetados o la de tu ser querido. Durante la inscripción abierta, tienes la oportunidad de verificar y ver si la lista cubre tus medicamentos, si alguno de tus medicamentos está sujeto a nuevas restricciones, qué farmacias trabajan con tu plan para ofrecer un costo compartido más bajo por tus medicamentos, y lo que puedes esperar pagar de tu bolsillo durante el próximo año. Si el plan y su lista de medicamentos cubiertos ya no se ajustan a tus necesidades, compara los planes y considera seleccionar uno nuevo.



Sin duda, verificar cuidadosamente la lista de medicamentos toma tiempo y esfuerzo. Y como suele suceder con la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud, el tiempo y el esfuerzo pueden representar obstáculos en el momento que las personas deben verificar detenidamente las listas de medicamentos de su plan.



Buenas noticias: hay ayuda disponible. Los beneficiarios de Medicare pueden comunicarse con una oficina local del Programa Estatal de Asistencia con el Seguro de Salud (SHIP) para hablar con un experto sobre la lista de medicamentos cubiertos de su plan. Los adultos mayores con otros planes pueden recibir ayuda de terceros o del administrador de beneficios de su empleador.



En cuanto a mis padres, están listos para comenzar el proceso conmigo.