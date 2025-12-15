12 artículos que no puedes devolver en Amazon

La temporada festiva no es solo un momento para ir de compras, también es un momento para que las personas devuelvan los regalos que recibieron pero que no quieren.

Si eres uno de los millones de personas que hacen sus compras festivas en Amazon.com, querrás revisar la política de devoluciones del sitio antes de llenar tu carrito. No todo se puede devolver, incluyendo estos artículos.

1. Materiales peligrosos

Si recibes o das un regalo que tiene materiales peligrosos, incluyendo líquidos o gases inflamables, no esperes poder devolverlo. Estos productos, incluyendo encendedores y algunos esmaltes de uñas, no mostrarán un mensaje de "devoluciones gratuitas" en la página de detalles del producto. Tu solo recurso, según Amazon, es contactar directamente al fabricante.

2. Descargas digitales

Las descargas digitales de libros, juegos, música, películas y software son excelentes regalos, pero no se pueden devolver. Amazon puede darte un respiro, sin embargo, si accidentalmente compraste un libro o una canción. Tienes siete días para solicitar una devolución o reembolso. Si un libro fue parcialmente leído, es posible que no puedas devolverlo. Para una canción o álbum de música comprado por error, Amazon dice que debes contactar al servicio al cliente dentro de los siete días después de la descarga accidental.

3. Tarjetas de regalo

Puedes comprar tarjetas de regalo de varios vendedores, pero asegúrate de que estás obteniendo la correcta. Amazon no te permitirá devolver tarjetas de regalo o tarjetas de juego prepagadas.

4. Comida y bebidas alcohólicas

Las compras de supermercado, incluyendo las de Amazon Fresh, no se pueden devolver pero pueden ser reembolsadas o reemplazadas. Lo mismo se aplica para la cerveza, el vino y los licores.

5. Regalos hechos a mano personalizados

Desde velas hasta joyería, si compras en el mercado de artesanías de Amazon es fácil devolver los artículos a menos que los personalices. Los artículos comprados con opciones de personalización distintas al tamaño y color no pueden ser devueltos. Si hay un error de ortografía o en la configuración, inscripción o diseño debido a un error del vendedor externo, estás protegido por la garantía de Amazon.

6. Insectos vivos

Para los amantes de los insectos en tu vida, una granja de hormigas vivas o una bolsa de mariquitas puede ser el regalo perfecto. Amazon te venderá ambos y otros insectos vivos, pero no los aceptará de vuelta. Puede que puedas obtener un reembolso o un reemplazo.