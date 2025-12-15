Javascript is not enabled.

12 artículos que no puedes devolver en Amazon

Verifica si tu compra no se puede devolver.

Por

Donna Fuscaldo y Daniel Bortz,

 
Updated 15 de diciembre de 2025
AARP
Comments
Published 15 de noviembre de 2023
/ Updated 15 de diciembre de 2025
una caja de cartón con espuma de poliestireno y tres mariposas
Getty Images

La temporada festiva no es solo un momento para ir de compras, también es un momento para que las personas devuelvan los regalos que recibieron pero que no quieren. 

Si eres uno de los millones de personas que hacen sus compras festivas en Amazon.com, querrás revisar la política de devoluciones del sitio antes de llenar tu carrito. No todo se puede devolver, incluyendo estos artículos.

1. Materiales peligrosos

Si recibes o das un regalo que tiene materiales peligrosos, incluyendo líquidos o gases inflamables, no esperes poder devolverlo. Estos productos, incluyendo encendedores y algunos esmaltes de uñas, no mostrarán un mensaje de "devoluciones gratuitas" en la página de detalles del producto. Tu solo recurso, según Amazon, es contactar directamente al fabricante.

2. Descargas digitales

Las descargas digitales de libros, juegos, música, películas y software son excelentes regalos, pero no se pueden devolver. Amazon puede darte un respiro, sin embargo, si accidentalmente compraste un libro o una canción. Tienes siete días para solicitar una devolución o reembolso. Si un libro fue parcialmente leído, es posible que no puedas devolverlo. Para una canción o álbum de música comprado por error, Amazon dice que debes contactar al servicio al cliente dentro de los siete días después de la descarga accidental.

3. Tarjetas de regalo

Puedes comprar tarjetas de regalo de varios vendedores, pero asegúrate de que estás obteniendo la correcta. Amazon no te permitirá devolver tarjetas de regalo o tarjetas de juego prepagadas.

4. Comida y bebidas alcohólicas

Las compras de supermercado, incluyendo las de Amazon Fresh, no se pueden devolver pero pueden ser reembolsadas o reemplazadas. Lo mismo se aplica para la cerveza, el vino y los licores.

5. Regalos hechos a mano personalizados

Desde velas hasta joyería, si compras en el mercado de artesanías de Amazon es fácil devolver los artículos a menos que los personalices. Los artículos comprados con opciones de personalización distintas al tamaño y color no pueden ser devueltos. Si hay un error de ortografía o en la configuración, inscripción o diseño debido a un error del vendedor externo, estás protegido por la garantía de Amazon.

6. Insectos vivos

Para los amantes de los insectos en tu vida, una granja de hormigas vivas o una bolsa de mariquitas puede ser el regalo perfecto. Amazon te venderá ambos y otros insectos vivos, pero no los aceptará de vuelta. Puede que puedas obtener un reembolso o un reemplazo.

7. Flores frescas

Las plantas de interior vivas y las flores frescas no se pueden devolver, pero puedes tener derecho a un reembolso.

8. Fotos, tarjetas de vacaciones y otros productos impresos

Revisa tres veces antes de ampliar esa foto familiar o hacer tarjetas de vacaciones digitales porque no podrás devolverlas. Los productos impresos no se pueden devolver a Amazon, pero pueden ser reembolsados o reemplazados.

9. Medicamentos recetados

Puedes ahorrar dinero surtiendo recetas con Amazon, pero el gigante del comercio electrónico no aceptará devoluciones de ningún medicamento, incluyendo suministros para seis meses. Así que antes de que te abastezcas, asegúrate de que vas a estar tomando el medicamento por un tiempo.

10. Ciertos esmaltes de uñas, fijadores para el cabello y otros productos de belleza

Si el producto de belleza está hecho de materiales peligrosos, como líquidos o gases inflamables, no puedes devolverlos a Amazon.

11. Comida para mascotas

No puedes devolver comida para mascotas y productos comestibles para mascotas, pero puedes tener derecho a un reembolso. 

12. Productos que les falta el código de serie o el código de producto universal

Eso aplica para cada artículo comprado en Amazon.com. Sin el código de serie o el UPC, el artículo se vuelve inútil ya que la mayoría de los minoristas requieren un UPC o número de serie para vender un producto.

Donna Fuscaldo es una escritora y editora colaboradora especializada en finanzas personales y salud. Lleva más de dos décadas escribiendo y cubriendo noticias para varias publicaciones nacionales, como The Wall Street Journal, Forbes, Investopedia y HerMoney.



 

 

Daniel Bortz es editor de finanzas personales en AARP, donde escribe y edita contenido sobre dinero para el sitio web, desde ahorro y elaboración de presupuestos hasta creación de riqueza y habilidades para administrar el dinero. Su trabajo ha sido publicado por el New York Times, el Washington Post, Consumer Reports, Entrepreneur, Kiplinger, Newsweek, Money y otras publicaciones nacionales.

